Một khi không kiếm ra tiền, phụ nữ đừng mong đòi hỏi quyền lên tiếng hay bình đẳng ở đàn ông

Phụ nữ yêu 15/02/2019 15:57

Là phụ nữ, nếu không kiếm ra tiền đồng nghĩa với viêc bạn tự đánh mất quyền được yêu thương, trân trọng từ người đàn ông của đời mình.

Dù khôn ngoan hay khờ dại, phụ nữ nhất định phải có cho mình một công việc, phải tự kiếm ra tiền để không ai có thể xem thường bạn.

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Câu nói tưởng chừng sung sướng 'ở nhà chồng nuôi' lại cực khổ, bất hạnh vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Lấy chồng, sinh con, 6 tháng nghỉ thai sản, dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con cái, quán xuyến việc nhà sẽ giúp phụ nữ “sáng mắt” ra rất nhiều điều. Họ sẽ biết rằng, nấu ăn, lau nhà, giặt quần áo, chăm con và ty tỷ công việc không tên khác sẽ vắt kiệt sức mình. Chưa kể, nếu con ốm đau, quấy khóc thì ngay cả giấc ngủ của bạn cũng không được trọn vẹn.

Vậy nên, câu nói tưởng chừng sung sướng “ở nhà chồng nuôi” lại cực khổ, bất hạnh vô cùng. Bạn sẽ nhận ra rằng, ngày đầu chồng có thể vui vẻ vì về đến nhà đã thấy nhà cửa  ngăn nắp, con cái được tắm rửa sạch sẽ, mâm cơm trên bàn nóng hổi. Khi ấy, chàng vẫn ngọt ngào “em giỏi quá, nhờ em mà anh mới có thể an tâm làm việc”.

Thế nhưng, khi cơm không lành, canh không ngọt cũng chính người đàn ông ấy sẽ thốt nên những lời làm người vợ đau thắt ruột gan. “Em chỉ ở nhà trông con thì biết gì”, “anh đi làm cả ngày mệt lắm rồi, em có thể ít lời được không”, “đừng làm phiền anh”, “em đang sống bằng tiền của tôi đấy, đừng lắm lời”… chính là liều thuốc độc khiến phụ nữ dù mạnh mẽ đến mấy cũng tan nát cõi lòng, đớn đau khôn tả.

Một khi không kiếm ra tiền, phụ nữ đừng mong đòi hỏi quyền lên tiếng hay bình đẳng ở đàn ông - Ảnh 2
Dù số tiền bạn phải chi ra bằng với số lương mà bạn nhận được chăng nữa thì ít ra bạn vẫn giữ lại được công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi không đi làm, chấp nhận ở nhà chồng nuôi phụ nữ sẽ không có sự nghiệp, không có tiền và không có cả tự do. Dẫu chồng có làm điều gì quá quắt, đối xử tệ bạc họ cũng nuốt nước mắt vào trong mà nhẫn nhịn. Khổ đau, mệt nhoài họ cũng không có lấy một ai để thổ lộ, sẻ chia cùng.

Vậy nên, phụ nữ lấy chồng, sau thời gian nghỉ thai sản nhất định phải đi làm. Nếu bạn có thể nhờ ông bà giúp đỡ mình trông nom cháu thì quá may mắn. Nếu không, đừng tiếc tiền cho con đi học nhà trẻ hay thuê bảo mẫu trông con. Dù số tiền bạn phải chi ra bằng với số lương mà bạn nhận được chăng nữa thì ít ra bạn vẫn giữ lại được công việc của mình.

Một khi không kiếm ra tiền, phụ nữ đừng mong đòi hỏi quyền lên tiếng hay bình đẳng ở đàn ông - Ảnh 3
Cả đời này, phụ nữ đừng tự biến mình thành cây tầm gửi, sống bám vào người khác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nhất định phải kiếm ra tiền, chỉ khi độc lập tài chính bạn mới có tiếng nói trong gia đình. Khi ấy, mẹ chồng, hàng xóm hay chính chồng cũng không dám “đá xéo” hay cạnh khóe bạn bất cứ điều gì. Hơn cả, việc đi làm còn giúp bạn gầy dựng được mối quan hệ cho riêng mình, từng bước chinh phục những hoài bão, ước mơ thầm kín.

Khi phụ thuộc bạn sẽ bị coi rẻ, xem thường và đánh mất giá trị và cuộc đời riêng của mình. Thế nên, cả đời này, phụ nữ đừng tự biến mình thành cây tầm gửi, sống bám vào người khác. Ngoài ra, đấy còn là “đường lui” cho bạn, để dẫu hôn nhân gặp phải sóng to gió lớn bạn vẫn dám ly hôn vì bản thân có thể tự lo cho chính mình cuộc sống tốt nhất.

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