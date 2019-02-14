4 thứ làm nên giá trị cốt lõi của người phụ nữ, chị em hãy khắc cốt ghi tâm

Là phụ nữ, dù khôn ngoan hay khờ dại nhất định phải giữ thật chặt 4 thứ này để đàn ông không bao giờ dám ăn hiếp mình.

Là phụ nữ, bạn có quyền yếu đuối, có quyền mắc sai lầm và tất nhiên cả quyền rơi lệ nữa. Sau khi yếu đuối đủ rồi bạn hãy mạnh mẽ lên, hãy làm lại từ đầu, lau khô nước mắt. Phụ nữ bản lĩnh nhất không phải là khi họ có thể tự làm được mọi thứ mà là lúc dù bị cuộc đời vùi dập đủ đường nụ cười vẫn thường trực trên môi.

Cuộc sống với muôn vàn lo toan, mệt mỏi khiến người phụ nữ lắm lúc rơi vào bế tắc, căng thẳng tột cùng. Thế nhưng, thay vì tự nhốt mình trong những suy nghĩ tiêu cực ấy bạn nên học cách giản đơn hóa mọi điều trong cuộc sống.

Nếu không muốn bị lừa gạt trong tình yêu, phụ nữ hãy dùng lí trí để kiểm soát cuộc tình của mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Tình yêu

Hạnh phúc mà tình yêu mang lại khiến người trong cuộc luôn ngất ngây chìm đắm trong mật ngọt. Thế nhưng, phụ nữ đừng bao giờ tin sái cổ tất cả những lời có cánh mà đàn ông thốt ra. Hãy tin tưởng, thương yêu và thấu hiểu để cả hai thêm gắn bó. Tuy nhiên, bạn cần đủ tỉnh táo để nhận ra những khác lạ nơi người đàn ông của mình.

Những dấu hiệu nhỏ, những cử chỉ bất thường chính là minh chứng cho việc anh ấy đang tơ tưởng đến phụ nữ khác, đang bắt cá hai tay. Nếu không muốn bị lừa gạt trong tình yêu, phụ nữ hãy dùng lí trí để kiểm soát cuộc tình của mình.

Hà cớ gì phụ nữ lại bỏ rơi chính mình, quên mất việc làm đẹp chỉ vì có gia đình - Ảnh minh họa: Internet

3. Nhan sắc

Dù dại hay khôn, phụ nữ cũng đừng tin vào câu nói “anh yêu tâm hồn em chứ không phải vẻ ngoài” của đàn ông. Bởi lẽ, nếu bạn dễ dàng bị thu hút bởi người đàn ông trò chuyện hài hước, tài năng thì ngoại hình lại là thứ “đập vào mắt” đàn ông đầu tiên.

Chỉ khi thấy “vừa mắt” họ mới tiếp cận, làm quen và cưa cẩm một người phụ nữ. Vậy thì, hà cớ gì phụ nữ lại bỏ rơi chính mình, quên mất việc làm đẹp chỉ vì có gia đình. Dù đã kết hôn hay chưa, yêu nhau vài tháng hay vài năm thì phụ nữ luôn phải chăm chút nhan sắc, đừng để bản thân trở nên xấu xí, già nua kẻo đánh mất toàn bộ sức hấp dẫn của bản thân trước đối phương.

Phụ nữ thời nay độc lập, tự chủ tài chính, bạn hoàn toàn có thể nỗ lực để có được một căn nhà cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Ngôi nhà

Hãy quên ngay câu nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” của các cụ ngày xưa. Phụ nữ thời nay độc lập, tự chủ tài chính, bạn hoàn toàn có thể nỗ lực để có được một căn nhà cho riêng mình. Đừng nghĩ rằng chỉ khi lấy chồng mới dám mơ về nhà cửa, cũng đừng nghĩ nếu quá tài giỏi thì sẽ không có đàn ông nào dám theo đuổi mình.

Thế nên, bạn hãy cứ hăng say làm việc, cống hiến hết mình để nhận lấy mức thù lao xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Để dẫu chồng có ngoại tình, hôn nhân tan vỡ bạn cũng đã có chốn dừng chân, có đường lui cho mình.