4 thứ làm nên giá trị cốt lõi của người phụ nữ, chị em hãy khắc cốt ghi tâm

Phụ nữ yêu 14/02/2019 11:52

Dưới đây là 4 thứ đắt giá nhất trong đời, phụ nữ dù có chết đi sống lại nhất định phải giữ thật chặt.

Là phụ nữ, dù khôn ngoan hay khờ dại nhất định phải giữ thật chặt 4 thứ này để đàn ông không bao giờ dám ăn hiếp mình.

4 thứ làm nên giá trị cốt lõi của người phụ nữ, chị em hãy khắc cốt ghi tâm - Ảnh 1
Phụ nữ bản lĩnh nhất không phải là khi họ có thể tự làm được mọi thứ mà là lúc dù bị cuộc đời vùi dập đủ đường nụ cười vẫn thường trực trên môi - Ảnh minh họa: Internet

1. Nụ cười

Cuộc sống với muôn vàn lo toan, mệt mỏi khiến người phụ nữ lắm lúc rơi vào bế tắc, căng thẳng tột cùng. Thế nhưng, thay vì tự nhốt mình trong những suy nghĩ tiêu cực ấy bạn nên học cách giản đơn hóa mọi điều trong cuộc sống.

Là phụ nữ, bạn có quyền yếu đuối, có quyền mắc sai lầm và tất nhiên cả quyền rơi lệ nữa. Sau khi yếu đuối đủ rồi bạn hãy mạnh mẽ lên, hãy làm lại từ đầu, lau khô nước mắt. Phụ nữ bản lĩnh nhất không phải là khi họ có thể tự làm được mọi thứ mà là lúc dù bị cuộc đời vùi dập đủ đường nụ cười vẫn thường trực trên môi.

4 thứ làm nên giá trị cốt lõi của người phụ nữ, chị em hãy khắc cốt ghi tâm - Ảnh 2
Nếu không muốn bị lừa gạt trong tình yêu, phụ nữ hãy dùng lí trí để kiểm soát cuộc tình của mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Tình yêu

Hạnh phúc mà tình yêu mang lại khiến người trong cuộc luôn ngất ngây chìm đắm trong mật ngọt. Thế nhưng, phụ nữ đừng bao giờ tin sái cổ tất cả những lời có cánh mà đàn ông thốt ra. Hãy tin tưởng, thương yêu và thấu hiểu để cả hai thêm gắn bó. Tuy nhiên, bạn cần đủ tỉnh táo để nhận ra những khác lạ nơi người đàn ông của mình.

Những dấu hiệu nhỏ, những cử chỉ bất thường chính là minh chứng cho việc anh ấy đang tơ tưởng đến phụ nữ khác, đang bắt cá hai tay. Nếu không muốn bị lừa gạt trong tình yêu, phụ nữ hãy dùng lí trí để kiểm soát cuộc tình của mình.

4 thứ làm nên giá trị cốt lõi của người phụ nữ, chị em hãy khắc cốt ghi tâm - Ảnh 3
Hà cớ gì phụ nữ lại bỏ rơi chính mình, quên mất việc làm đẹp chỉ vì có gia đình - Ảnh minh họa: Internet

3. Nhan sắc

Dù dại hay khôn, phụ nữ cũng đừng tin vào câu nói “anh yêu tâm hồn em chứ không phải vẻ ngoài” của đàn ông. Bởi lẽ, nếu bạn dễ dàng bị thu hút bởi người đàn ông trò chuyện hài hước, tài năng thì ngoại hình lại là thứ “đập vào mắt” đàn ông đầu tiên.

Chỉ khi thấy “vừa mắt” họ mới tiếp cận, làm quen và cưa cẩm một người phụ nữ. Vậy thì, hà cớ gì phụ nữ lại bỏ rơi chính mình, quên mất việc làm đẹp chỉ vì có gia đình. Dù đã kết hôn hay chưa, yêu nhau vài tháng hay vài năm thì phụ nữ luôn phải chăm chút nhan sắc, đừng để bản thân trở nên xấu xí, già nua kẻo đánh mất toàn bộ sức hấp dẫn của bản thân trước đối phương.

4 thứ làm nên giá trị cốt lõi của người phụ nữ, chị em hãy khắc cốt ghi tâm - Ảnh 4
Phụ nữ thời nay độc lập, tự chủ tài chính, bạn hoàn toàn có thể nỗ lực để có được một căn nhà cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Ngôi nhà

Hãy quên ngay câu nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” của các cụ ngày xưa. Phụ nữ thời nay độc lập, tự chủ tài chính, bạn hoàn toàn có thể nỗ lực để có được một căn nhà cho riêng mình. Đừng nghĩ rằng chỉ khi lấy chồng mới dám mơ về nhà cửa, cũng đừng nghĩ nếu quá tài giỏi thì sẽ không có đàn ông nào dám theo đuổi mình.

Thế nên, bạn hãy cứ hăng say làm việc, cống hiến hết mình để nhận lấy mức thù lao xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Để dẫu chồng có ngoại tình, hôn nhân tan vỡ bạn cũng đã có chốn dừng chân, có đường lui cho mình.

Là phụ nữ, khi lấy chồng, đừng dại mà chọn người đàn ông quá giàu sang

Là phụ nữ, khi lấy chồng, đừng dại mà chọn người đàn ông quá giàu sang

Phụ nữ cứ tưởng lấy được chồng đại gia là sung sướng hóa ra không phải. Bởi lẽ, anh ta bận chăm lo cho sự nghiệp, tham vọng làm giàu thì còn đâu thời gian dành cho gia đình…

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ hạnh phúc giá trị của phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 8 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 21 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này