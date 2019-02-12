Là phụ nữ, khi lấy chồng, đừng dại mà chọn người đàn ông quá giàu sang

Phụ nữ cứ tưởng lấy được chồng đại gia là sung sướng hóa ra không phải. Bởi lẽ, anh ta bận chăm lo cho sự nghiệp, tham vọng làm giàu thì còn đâu thời gian dành cho gia đình…

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn có được một người đàn ông tử tế để bên mình cả đời. Anh ấy đủ vững chãi để mình dựa vào, đủ bao dung để thứ tha cho những lỗi lầm và có đủ tiền để chăm sóc gia đình. Thế nhưng, phụ nữ đừng dại lấy người chồng quá giàu sang kẻo cả đời khổ hạnh, tủi khổ. Anh ta mất quá nhiều thời gian để chăm chút cho chính mình thì làm gì biết nghĩ cho người khác - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ lấy chồng, không cần một người đàn ông quá khéo kéo hay điển trai. Bởi lẽ, nếu lấy người như thế cả đời bạn phải lo giữ chồng, sợ anh ấy vì yếu lòng trước đường mật mà đánh mất chính mình.

Phụ nữ lấy chồng, đừng ham đàn ông có vẻ ngoài thời thượng. Anh ta dễ dàng thu hút sự chú ý của bạn thì cũng dễ dàng lấy lòng đàn bà khác. Anh ta mất quá nhiều thời gian để chăm chút cho chính mình thì làm gì biết nghĩ cho người khác. Phụ nữ lấy chồng, đừng dại dây vào đàn ông quá lập dị, thích thể hiện. Anh ta sẽ không biết cách thích ứng với hoàn cảnh, càng không biết dung hòa trong các mối quan hệ.

Phụ nữ lấy chồng, hãy tránh xa đàn ông quá tham công tiếc việc - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ lấy chồng, đừng chọn đàn ông thích tỏ vẻ ta đây. Bởi lẽ, đây chính là chân dung người chồng gia trưởng, bảo thủ và xem thường vợ trong tương lai. Phụ nữ lấy chồng, hãy tránh xa đàn ông quá tham công tiếc việc. Anh ta sẽ chẳng có thì giờ để vui vẻ bên bạn, chăm sóc tổ ấm. Công việc sẽ chiếm gần hết quỹ thời gian, đến khi về nhà ngay cả lời chào hỏi vợ cũng không có. Lúc ấy, bạn sẽ hụt hẫng, tổn thương tận cùng. Một gia đình hạnh phúc là ngôi nhà với bão dừng sau cánh cửa, là nơi bình yên mà cả vợ lẫn chồng đều muốn được trở về sau một ngày mưu sinh mệt nhoài - Ảnh minh họa: Internet Cũng vậy, phụ nữ lấy chồng, đừng chọn đàn ông quá giàu sang. Anh ta bận bịu với những cuộc họp, những chuyến công tác xa nhà, những cuộc nhậu với đối tác. Như thế thì còn đâu thời gian cho gia đình, cho vợ, cho con. Phụ nữ lấy chồng, hãy chọn một người đàn ông ấm áp, chân thành. Người biết cách sẻ chia, cảm thông, có trách nhiệm và bản lĩnh. Anh ấy có thể không quá giàu sang nhưng cầu tiến, và cho mình cảm giác an toàn. Một gia đình hạnh phúc là ngôi nhà với bão dừng sau cánh cửa, là nơi bình yên mà cả vợ lẫn chồng đều muốn được trở về sau một ngày mưu sinh mệt nhoài.

Tết này, nếu phụ nữ không bỏ ngay 4 thói xấu này thì mất chồng ráng chịu! Cám dỗ đầy ngoài kia, nếu vợ vẫn ngoan cố làm điều này đừng trách vì sao chồng cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác.

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