Miệng lưỡi thiên hạ không nuôi mình, phụ nữ hãy ‘bình tĩnh sống’ với 10 chân lý nếu muốn hạnh phúc

Bạn có thể sống vui vẻ bình thản đứng ngoài mọi thị phi xung quanh. Bạn có thể sống vì đam mê mà bất chấp mạo hiểm. Bạn có thể sống mặc kệ lời người khác chỉ cần bản thân thoải mái. Cuộc sống của bạn là do bạn định đoạt. Và dù sống thế nào cũng phải sống vì mình đầu tiên, đừng sống chỉ để làm hài lòng bất kì ai.

Mỗi con người sinh ra sẽ có một cách sống khác nhau. Trăm vạn cách sống trên thế gian này không cần và cũng không thể giống nhau. Nhiệm vụ của bạn khi đến cuộc sống này không phải là sống giống ai, mà là chọn cách sống phù hợp để bản thân vui vẻ tự tại mỗi ngày.

Miệng lưỡi thiên hạ mua vui cho bạn thì được chứ chẳng nuôi bạn ngày nào. Đây là 10 chân lý “mặc kệ đời" để phụ nữ hạnh phúc tự tại, ung dung sống mỗi ngày.

Đừng phụ thuộc, cũng đừng hy sinh. Vì đời người ngắn ngủi, hà cớ gì phải sống vì người khác? Con người có mấy lần 10 năm để làm điều mình thích, mấy lần 20 năm để sống như mình muốn?

Con người có mấy lần 10 năm để làm điều mình thích, mấy lần 20 năm để sống như mình muốn? - Ảnh minh họa: Internet

1. Nếu có ai chê bạn mặc bộ đồ hôm nay không đẹp, chiều cao của bạn quá khiêm tốn, hay cân nặng của bạn cần phải điều chỉnh… thì đừng vội buồn. Bạn đặc biệt duy nhất, bạn sinh ra không phải là cá thể quá phổ biến, bạn chỉ cần tự tin vào chính mình.

2. Bạn nghĩ nhiều, quan tâm đến những việc nhỏ nhặt thì đó là do bạn, chứ không phải do người khác.

3. Hãy thử một lần gạt bỏ hết những định kiến, nhận định khắt khe của người khác, bạn sẽ thấy tâm hồn của bản thân rộng mở, tự do và thanh thản.

4. Với những ai thường nói xấu sau lưng bạn thì đừng chấp nhất với họ làm gì. Vì cả đời họ cũng chỉ dám đứng sau lưng bạn.

Trưởng thành chính là khi bạn học được cách quan tâm đến những thứ cần thiết và vô tư với những thứ không cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

5. Trưởng thành chính là khi bạn học được cách quan tâm đến những thứ cần thiết và vô tư với những thứ không cần thiết.

6. Sẽ có lúc bạn bị người thân cận, tin tưởng nhất phản bội, thương tổn. Hãy tha thứ cho họ, hoặc ít nhất là thứ tha cho chính mình. Không thể tha thứ, bạn sẽ càng tổn thương hơn.

7. Hãy sống thật với cảm xúc của mình. Buồn thì khóc, vui thì cười, thích thì bày tỏ, không thích thì không liên quan. Đừng đeo cho mình quá nhiều chiếc mặt nạ, bạn sẽ sống nhẹ nhàng hơn.

8. Miệng là của thiên hạ, cuộc đời mới là của bạn. Đừng vì một lời họ nói mà khiến bản thân không vui. Người phụ nữ sống hạnh phúc không hẳn là không có thị phi, mà là họ biết cách bỏ ngoài tai những điều không cần phải nghe.

Miệng là của thiên hạ, cuộc đời mới là của bạn - Ảnh minh họa: Internet

9. Thứ thuộc về bạn nhưng dễ hại bạn nhất chính là cái miệng. Họa từ miệng mà ra, vì thế hãy quản cái miệng của mình thật chặt.

10. Người phụ nữ hạnh phúc sống ung dung mỗi ngày luôn biết làm người khác thích mình là việc vừa khó vừa ngu ngốc. Sẽ có người thích bạn, cũng có người ghét bạn, và chẳng sao cả, vì đó chính là cuộc sống. Bạn chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình, cần gì phải làm hài lòng người khác?