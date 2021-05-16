4 'vùng cấm' của đàn bà khôn, đàn ông đừng hòng được chạm vào

Phụ nữ yêu 16/05/2021 18:22

Phụ nữ khôn ngoan luôn có giới hạn của bản thân. Sau đây là 4 giới hạn được xem như "vùng cấm" của phụ nữ mà đàn ông đừng mơ được chạm vào.

Với phụ nữ khôn ngoan, đây là 4 vùng “nhạy cảm”, dù ai là cũng không thể đụng chạm tới.

Lòng tự tôn

Người đàn bà thông minh luôn có một ranh giới về tự trọng và kiêu hãnh mà chồng không thể phạm phải. Trong hôn nhân, thứ đầu tiên họ cần và không thể thiếu chính là sự tôn trọng từ chồng. Vì khi vợ chồng biết tôn trọng lẫn nhau, giữ đúng giới hạn kiêu hãnh cho nhau thì mới bên nhau cả đời được.

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Người đàn bà thông minh luôn có một ranh giới về tự trọng và kiêu hãnh mà chồng không thể phạm phải - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ hạ thấp bản thân, tổn thương tự trọng của chính mình vì chồng. Họ có giao ước đòi hỏi chồng phải có điểm dừng đúng ranh giới họ chấp nhận. Và họ sẽ khôn khéo mềm mỏng, tinh tế cư xử để chồng vừa thấy thỏa mãn, vừa tự hào và hãnh diện.

Người đàn bà khôn ngoan dù là trong bất kì mối quan hệ nào đều đòi hỏi sự công bằng. Nếu mối quan hệ chỉ cho họ cảm giác tổn thương, bị dằn vặt, hạ thấp giá trị bản thân, họ sẽ dứt khoát từ bỏ. Bởi họ luôn hiểu phụ nữ đau lòng là vì cho phép người khác làm mình đau.

Cha mẹ và con cái

Với phụ nữ khôn, có hai thứ nhạy cảm không bao giờ để ai đụng chạm tới, là cha mẹ và con cái. Bất kì ai chạm đến những người này cũng là đang động tới lòng tự trọng của họ. Đặc biệt dù là chồng thì cũng không được quyền chạm tới cha mẹ ruột và con cái của họ. Đàn ông không tôn trọng cha mẹ vợ chính là thiếu đạo lý, thậm chí là vô ơn với gia đình vợ. Họ đã không coi gia đình vợ ra gì thì chắc chắn cũng không tôn trọng vợ.

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Với phụ nữ khôn, có hai thứ nhạy cảm không bao giờ để ai đụng chạm tới, là cha mẹ và con cái - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tổn thương đến con chính là thiếu trách nhiệm, không xứng đáng làm cha. Với kiểu đàn ông thế này, phụ nữ thông minh thà bỏ chứ không bao giờ giữ lại để khổ mình và gia đình. Đàn bà khôn ngoan không bao giờ để bất kì ai xem thường, làm tổn thương ruột thịt, máu mủ của mình.

Đời tư và tiền bạc để làm đẹp

Kỳ thực, chỉ có đàn ông gia trưởng, ích kỷ mới kiểm soát đời tư của vợ mình. Dù là đời tư, điện thoại, tiền bạc, cũng là vật thuộc về riêng phụ nữ có quyền giữ cho riêng mình. Một người đàn bà khôn không bao giờ cho chồng quyền quản lý những điều này.

Phụ nữ bản lĩnh sẽ chia sẻ đời tư, tiền bạc với chồng nhưng vẫn giữ lại phần nào riêng tư cho mình. Họ sẽ tận hưởng thời gian bên bạn bè, công việc, hoặc đầu tư tiền bạc để làm đẹp mà không sợ chồng làm khó. Bởi họ đã có ranh giới nhất định để bảo vệ những gì thuộc về riêng mình trước chồng.

Cũng chính vì thế, phụ nữ thông minh giữ được vẻ cuốn hút, khiến đàn ông luôn khao khát tìm hiểu, chinh phục. Một phần cũng vì họ biết làm chủ thời gian, cuộc sống cá nhân, không để đàn ông quản hay ảnh hưởng. Họ biết tìm niềm vui trong công việc, tận hưởng cuộc sống bằng tiền của mình. Họ giữ lòng kiêu hãnh bằng giá trị của mình.

Hơn hết, phụ nữ biết đầu tư tiền vào việc làm đẹp không bao giờ thiếu tự tin trước mặt chồng. Đàn ông có thể phản bội họ nhưng họ không bao giờ bỏ rơi mình. Dù có không may gặp phải người đàn ông tệ, họ vẫn xinh đẹp đối mặt, rạng ngời bước qua và tỏa sáng hạnh phúc một lần nữa.

Cảm xúc của bản thân

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Người phụ nữ khôn ngoan biết giữ cảm xúc của bản thân, không bị ảnh hưởng, không neo theo cảm xúc của người khác sẽ dễ hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan biết giữ cảm xúc của bản thân, không bị ảnh hưởng, không neo theo cảm xúc của người khác sẽ dễ hạnh phúc hơn. Người phụ nữ thông minh thường làm tốt việc giữ bình tĩnh, không vì hành động, lời nói của bất kì ai làm mình tổn tương. Họ giữ cảm xúc tích cực trong lòng và nuôi dưỡng nó trở nên mạnh mẽ để thành loại năng lượng lạc quan thu hút đàn ông.

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