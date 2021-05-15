Phụ nữ khôn chọn đúng 'điểm rơi', chạm vào 3 'ham muốn' của đàn ông là nắm chắc phần thắng trong tay

Phụ nữ yêu 15/05/2021 12:21

Đàn ông có những nhu cầu, khát khao mong muốn "thầm kín" mà nếu phụ nữ khôn ngoan chọn đúng "điểm rơi", có thể "chạm" vào những cảm xúc, khát khao ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ yêu thương bạn cả đời.

Nhu cầu nam tính của đàn ông

Đàn ông thường có 3 nhu cầu nam tính: tình dục, được khen ngợi và được là người đàn ông đích thực trong tình yêu.

Với nhu cầu tình dục, đàn ông muốn sự gắn kết, hòa hợp thăng hoa khi gần gũi. Muốn chinh phục một người đàn ông hoàn toàn, hãy chạm vào những mong muốn tình dục sâu thẳm của họ. Mỗi người đàn ông sẽ có một tính cách riêng, nhưng điểm chung của họ là muốn sự chân thật, thoải mái và chủ động khi thân mật bên nhau. Họ không thích kiểu phụ nữ quá bị động, không cho họ cảm giác được là chính mình khi trên giường.

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Đàn ông thường có 3 nhu cầu nam tính: Tình dục, được khen ngợi và được là người đàn ông đích thực trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nào cũng thích được khen ngợi, công nhận, hầu như là một nhu cầu không thể thiếu. Họ muốn được khẳng định, như một niềm tự hào khi được phụ nữ ghi nhận. Một người đàn bà thông minh sẽ luôn biết cách khen người đàn ông của mình, và cũng dùng cách này để “điều khiển” họ.

Với cánh mày râu, được là người đàn ông đích thực chính là có thể bảo vệ, chở che, gánh vác cho người phụ nữ họ yêu. Họ không muốn trở nên vô dụng, kém cỏi trong tình yêu và hôn nhân. Người vợ khôn ngoan luôn biết lùi về sau để chồng làm cây tùng cây bách cho gia đình.

Cảm giác được cảm thông, thấu hiểu

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Chỉ cần có thể cho đàn ông cảm giác đó, họ liền xem bạn là người đặc biệt nắm chắc những gì “tế nhị” nhất trong lòng họ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nào cũng mong muốn được hiểu, lắng nghe và cảm thông, nhưng họ không dễ dàng nói ra điều này. Nếu bạn muốn giữ đàn ông cả đời mê say mình thì nhất định phải cho họ cảm giác được hiểu. Hiểu đàn ông muốn gì, cần gì và khao khát được gì. Họ cần bạn ở bên lúc nào, họ cần bạn im lặng khi nào, họ muốn bạn cho họ những gì, họ muốn bạn chia sẻ điều gì.

Chỉ cần có thể cho đàn ông cảm giác đó, họ liền xem bạn là người đặc biệt nắm chắc những gì “tế nhị” nhất trong lòng họ.

Cảm giác được tin tưởng

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Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ cho đàn ông lòng tin để làm điều tiên quyết cho những gì họ muốn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điểm mà nhiều người phụ nữ thường lơ là bỏ qua. Đàn ông muốn được tin tưởng, thậm chí là vô cùng khao khát được phụ nữ tin tưởng. Họ không muốn vợ chê bai năng lực, nghi ngờ vô lý, khiến họ thấy tự ti và mệt mỏi.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ cho đàn ông lòng tin để làm điều tiên quyết cho những gì họ muốn. Chẳng hạn như, họ cho đàn ông tự do để đòi lại trách nhiệm gia đình. Họ cho đàn ông động viên để đàn ông bứt phá thành công. Họ cho đàn ông khen ngợi, cổ vũ để nhận về sự tôn trọng và yêu thương.

Kỳ thực, đàn ông càng mạnh mẽ càng giấu kỹ những mong muốn “tế nhị” này. Nhưng chỉ cần bạn biết cách chạm vào, thì họ liền mở cửa trái tim để dành cho duy nhất mình bạn bước vào, cả đời cũng không còn chỗ cho ai khác.

Top 3 kiểu phụ nữ đàn ông chỉ vui chơi 'qua đường', quyết không cưới

Top 3 kiểu phụ nữ đàn ông chỉ vui chơi 'qua đường', quyết không cưới

Đàn ông khi yêu sao cũng được, chỉ cần cô gái đẹp, dễ thương, biết làm nũng và mè nheo là các chàng đã động lòng. Thế nhưng, khi quyết định tiến tới hôn nhân thì anh ta bắt đầu soi xét cẩn thận. Người phụ nữ kém hấp dẫn rơi vào 3 nhóm dưới đây chắc chắn đàn ông sẽ không bao giờ cưới.

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