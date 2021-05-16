5 điểm mấu chốt giúp phụ nữ ‘nắm thóp’ đàn ông, dễ bề ‘xoay chàng như chong chóng’

Phụ nữ yêu 16/05/2021 12:37

Để "điều khiển" đàn ông, muốn chàng luôn nghe lời mình thì phụ nữ phải có "chiêu". Sau đây là 5 tuyệt chiêu mà vợ thông minh luôn nhớ trong đầu để "trị" anh xã nhà mình.

Đàn ông luôn có những suy nghĩ thầm kín nhưng là mấu chốt để vợ thông minh nắm thóp. Chỉ cần nắm được những suy nghĩ này của đàn ông, phụ nữ dễ dàng “xoay chàng như chong chóng”.

Đàn ông sợ phụ nữ im lặng hơn là nói nhiều

So với một người vợ nói nhiều, đàn ông lại sợ phụ nữ im lặng hơn. Vì tư duy của đàn ông là một đường thẳng, họ tìm kiếm kẽ hở trong những lời nói của phụ nữ, ngay cả khi họ không thích phụ nữ nói nhiều. Họ sẽ không thể đoán xem phụ nữ đang nghĩ gì, muốn cái gì.

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Phụ nữ biết dùng sự im lặng đúng lúc lại càng khiến đàn ông phải dè chừng - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, phụ nữ im lặng thường cho đàn ông cảm giác bất an, bởi họ không biết phải làm gì. Phụ nữ biết dùng sự im lặng đúng lúc lại càng khiến đàn ông phải dè chừng. Một người vợ khôn ngoan sẽ biết khi nào nên im lặng để gây sự chú ý, hoặc mang tính răn đe chồng. Trong nhiều trường hợp, phụ nữ còn có thể “điều khiển” đàn ông chỉ bằng sự im lặng “chết chóc”.

Đàn ông thích giữ phụ nữ hơn là bị phụ nữ giữ

Nhiều người vợ có xu hướng giữ chồng nhưng lại không hiểu suy nghĩ của đàn ông muốn tự do. Ngược lại, đàn ông lại thích giữ phụ nữ hơn. Đàn ông chỉ yên phận khi bị cảm giác sợ mất xâm chiếm, điều này cũng đồng nghĩa với việc họ thấy vợ có sức hút với những người đàn ông khác.

Thực tế, không ít ông chồng bị “cuồng” vợ, và họ tận hưởng cảm giác này. Một người vợ khôn khéo sẽ có cách khiến chồng phải giữ lấy mình, vừa đỡ cực thân, vừa đảm bảo chồng không vụng trộm bên ngoài.

Đàn ông sợ cảm giác thua kém

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Nắm bắt suy nghĩ này của đàn ông, vợ thông minh sẽ luôn cho chồng vị trí thứ nhất, nhưng vẫn khiến chồng phải nỗ lực giữ vững vị trí này - Ảnh minh họa: Internet

Không khác phụ nữ sợ những lời chê bai, đàn ông sợ cảm giác thua kém người đàn ông khác. Đặc biệt là với người phụ nữ của mình, đàn ông không bao giờ thích vị trí thứ hai. Nắm bắt suy nghĩ này của đàn ông, vợ thông minh sẽ luôn cho chồng vị trí thứ nhất, nhưng vẫn khiến chồng phải nỗ lực giữ vững vị trí này.

Càng cố gắng thể hiện mình với vợ, lấy lòng vợ thì đàn ông càng tập trung sức chú ý, tâm sức vào đối phương. Đây là cách vợ khôn ngoan giữ chồng đơn giản, chẳng mấy mất công sức.

Đàn ông thích được ngợi khen

Đàn ông thích được khen, thậm chí có người vì một lời khen của vợ mà vui cả ngày, càng nỗ lực để được khen nhiều hơn. Vì thế, lời chê bai là đại kỵ trong hôn nhân. Đàn ông không được khen thì vừa thấy tự ti, vừa không được thỏa mãn nhu cầu nam tính. Và một khi trở nên bí bách, họ sẽ tìm một người phụ nữ khác biết “khen” họ.

Đàn ông muốn được chăm sóc

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Một người vợ thông minh sẽ biết “đốt cháy” trái tim của chồng bằng cách này - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi đàn ông sẽ như một đứa trẻ, thích được chăm sóc, quan tâm. Dù không nói nhưng họ thích được phụ nữ vỗ về, vuốt ve, thủ thỉ những lời ngọt ngào, có những cử chỉ tình cảm. Vì trái tim của đàn ông có khi cũng tan chảy bởi những điều dịu dàng như thế. Một người vợ thông minh sẽ biết “đốt cháy” trái tim của chồng bằng cách này.

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Đàn ông có những nhu cầu, khát khao mong muốn "thầm kín" mà nếu phụ nữ khôn ngoan chọn đúng "điểm rơi", có thể "chạm" vào những cảm xúc, khát khao ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ yêu thương bạn cả đời.

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