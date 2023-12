Mách nàng 5 cách kích thích "điểm G" của đàn ông khiến chàng "lên đỉnh" trong 30 giây

+ Sau khi hôn môi thì hãy di chuyển đến điểm C của chàng. Chàng sẽ đáp trả lại bạn bằng một cách nào đó mãnh liệt hơn đấy nên thử nhé. Dù rằng, đây không phải là vị trí nổi bật của nam giới, nhưng chắc chắn, anh ấy sẽ sướng “mê” khi được bạn làm như vậy. Đó cũng là những vị trí khá nhạy cảm mà người đàn ông không thể kiềm chế được. Bạn cũng nên mát-xa nhẹ nhàng, chậm rãi dọc theo sống lưng, kéo xuống tận thắt lưng dưới.

+ Đồng thời đưa tay chạm điểm W, kích thích vùng nhũ hoa, rốn, bụng. Sau đó sử dụng nụ hôn vào những điểm nhạy cảm đó chắn thật nhẹ lên đấy. Nếu chị em biết và “điểm đúng huyệt” thì sẽ khiến chàng vô cùng ngất ngây. Hôn môi là một cách thể hiện tình cảm không thể thiếu. Nếu một lần được nàng chủ động hôn say đắm thì chàng sẽ rất thích thú. Chỉ như thế thôi cũng đủ để chàng kích thích và phục tùng bạn.

+ Đừng bỏ qua vùng đùi non để chàng thật sự đắm chìm vào cuộc chơi của bạn. Vùng đùi non là nơi rất nhạy cảm, kể cả khi chàng đang được bảo hộ bằng một cái quần jean đi nữa thì những cái vuốt nhẹ dọc bắp đùi non cho chàng cũng khiến cho cảm xúc của chàng trỗi dậy nhanh chóng.

+ Khi đã đủ hưng phấn, đã đến lúc bạn tiến đến điểm chết của chàng. Đó chính là vùng kín. Sau đó xuất ra tuyệt chiêu bên trong tuyến tiền liệt đồng thời gây kích thích ở điểm X, O, R. Chàng sẽ lên đỉnh và hưng phấn đến nổi có thể hét lên cùng bạn đấy.

+ Đừng quên sức mạnh của âm nhạc trong tình dục. Đàn ông thường không bộc lộ sự lãng mạn nhưng không ít người thích “yêu” trong không gian của ánh sáng dịu nhẹ với những màu sắc chan hoà, bản nhạc êm ái, giọng nói du dương… Từ lâu, âm nhạc được xem là một trong những yếu tố kích dục mạnh nhất. Sức mạnh của âm thanh tác động toàn bộ trên vỏ não và đưa đến sự hưng phấn cao độ.