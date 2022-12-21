Mách nàng 5 cách kích thích "điểm G" của đàn ông khiến chàng "lên đỉnh" trong 30 giây

Phụ nữ yêu 21/12/2022 07:00

Sau đây là những lưu ý và kĩ năng trong chuyện chăn gối, mà chị em cần nắm giữ. Để đánh gục đàn ông và khiến họ nằm trọn trong tay bạn.

Quan hệ tình dục không đơn giản chỉ hướng đến những khoái cảm mà cuộc yêu cũng cần một số kỹ năng “nghệ thuật” để đôi lứa luôn gắn quyện với nhau. Cả hai người, nhất là phụ nữ cần phải kích thích ham muốn bạn đời và luôn tạo ra những hương vị mới để đời sống tình dục thêm phong phú.

Mách nàng 5 cách kích thích 'điểm G' của đàn ông khiến chàng 'lên đỉnh' trong 30 giây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có khá nhiều điểm G, sau khi đã đọc bài này bạn phải tận dụng những điểm G này để giúp chàng thỏa mãn. Hãy biến bản thân trở thành một cô nàng quyết rũ, chuyên nghiệp trong chuyện chăn gối. Chàng sẽ càng yêu và muốn ở bên bạn nhiều hơn đấy.

Bước khởi đầu rất quan trọng, giai đoạn này mà suông sẻ thì cuộc chơi mới sung sướng được. Ban đầu bạn nên dành cho chàng những nụ hôn Pháp cháy bỏng. Đừng nên vồ vập vào ngay lúc đầu, hãy hôn nhẹ nhàng sau đó mãnh liệt hơn. Sau đây là cách tận dụng những điểm G của đàn ông:

Mách nàng 5 cách kích thích 'điểm G' của đàn ông khiến chàng 'lên đỉnh' trong 30 giây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

+ Sau khi hôn môi thì hãy di chuyển đến điểm C của chàng. Chàng sẽ đáp trả lại bạn bằng một cách nào đó mãnh liệt hơn đấy nên thử nhé. Dù rằng, đây không phải là vị trí nổi bật của nam giới, nhưng chắc chắn, anh ấy sẽ sướng “mê” khi được bạn làm như vậy. Đó cũng là những vị trí khá nhạy cảm mà người đàn ông không thể kiềm chế được. Bạn cũng nên mát-xa nhẹ nhàng, chậm rãi dọc theo sống lưng, kéo xuống tận thắt lưng dưới.

+ Đồng thời đưa tay chạm điểm W, kích thích vùng nhũ hoa, rốn, bụng. Sau đó sử dụng nụ hôn vào những điểm nhạy cảm đó chắn thật nhẹ lên đấy. Nếu chị em biết và “điểm đúng huyệt” thì sẽ khiến chàng vô cùng ngất ngây. Hôn môi là một cách thể hiện tình cảm không thể thiếu. Nếu một lần được nàng chủ động hôn say đắm thì chàng sẽ rất thích thú. Chỉ như thế thôi cũng đủ để chàng kích thích và phục tùng bạn.

+ Đừng bỏ qua vùng đùi non để chàng thật sự đắm chìm vào cuộc chơi của bạn. Vùng đùi non là nơi rất nhạy cảm, kể cả khi chàng đang được bảo hộ bằng một cái quần jean đi nữa thì những cái vuốt nhẹ dọc bắp đùi non cho chàng cũng khiến cho cảm xúc của chàng trỗi dậy nhanh chóng.

+ Khi đã đủ hưng phấn, đã đến lúc bạn tiến đến điểm chết của chàng. Đó chính là vùng kín. Sau đó xuất ra tuyệt chiêu bên trong tuyến tiền liệt đồng thời gây kích thích ở điểm X, O, R. Chàng sẽ lên đỉnh và hưng phấn đến nổi có thể hét lên cùng bạn đấy.

+ Đừng quên sức mạnh của âm nhạc trong tình dục. Đàn ông thường không bộc lộ sự lãng mạn nhưng không ít người thích “yêu” trong không gian của ánh sáng dịu nhẹ với những màu sắc chan hoà, bản nhạc êm ái, giọng nói du dương… Từ lâu, âm nhạc được xem là một trong những yếu tố kích dục mạnh nhất. Sức mạnh của âm thanh tác động toàn bộ trên vỏ não và đưa đến sự hưng phấn cao độ. 

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