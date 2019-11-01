Lý do khiến các ông chồng im lặng với vợ

Nói nhiều có lẽ là “căn bệnh nan y” của nhiều người vợ. Người ta có thể cho rằng đó không hẳn là lỗi của các bà vợ, mà là thượng đế sinh ra họ là để nhắc nhở và đôi khi là nhiều lời với người đàn ông của mình.

Nhiều người vợ cảm thấy bất lực khi không thể nói chuyện được với chồng, vì anh ấy im lặng một cách đáng sợ. Vậy đâu là lý do khiến đàn ông im lặng với vợ mình như thế?

Việc một phụ nữ nói nhiều có thể hiệu quả trong những cuộc nói chuyện cần người tìm chủ đề, gợi mở những câu chuyện. Nhưng khi nói chuyện với chồng, phụ nữ nên cân nhắc chọn lọc, để chồng luôn coi trọng từng lời mình nói ra. Vì một khi họ nghĩ vợ nói quá nhiều và họ không cần thiết phải nói gì, thì đàn ông sẽ im lặng. Lúc ấy thật sự sẽ là vấn đề nan giản với nhiều phụ nữ.

Theo nghiên cứu, số từ phụ nữ nói ra mỗi ngày hơn gấp đôi số từ đàn ông nói. Dù vậy, đây cũng không có nghĩa là phụ nữ có quyền nói đi nói lại một chuyện và mất kiểm soát với câu từ của mình. Vì ai cũng phải học cách kiểm soát từng lời nói phát ra.

Vợ không lắng nghe

Vợ phải lắng nghe những gì chồng nói. Đàn ông sẽ hiểu sự lắng nghe của bạn rằng bạn tôn trọng anh ấy. Khi đó, nếu bạn muốn lắng nghe chồng nói, anh ấy cũng sẽ dễ dàng bày tỏ với bạn hơn. Và nếu bạn đã chịu thấu hiểu, nghe chồng nói thì anh ấy cũng sẽ hào hứng với những gì bạn muốn kể. Đối thoại trong hôn nhân chính là sự cho đi và nhận lại như thế.

Thực tế, nhiều người chồng ra ngoài luôn nói nhiều nhưng khi về nhà lại hoàn toàn im lặng với vợ. Vì họ nghĩ những gì họ nói ra vợ không hề quan tâm, thế thì họ nói để làm gì? Đây cũng là một trong những lý do tiềm tàng để đàn ông ngoại tình khi họ tìm được một người phụ nữ chịu lắng nghe họ.

Vợ nên lắng nghe chồng ít, dù là trong lúc mâu thuẫn gay gắt thế nào. Rồi sau đó, nếu chịu lắng nghe, bạn sẽ phát hiện những điều bạn chưa từng biết về chồng. Đó là những điều chỉ khi được tôn trọng, gợi mở đúng cách đàn ông mới có thể phô bày trước bạn.

Vợ luôn chỉ muốn nói về ý kiến của mình

Nếu bạn nghĩ cho chồng, muốn biết anh ấy nghĩ gì hay muốn gì, anh ấy cũng sẽ làm điều tương tự với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu một người vợ thay vì lắng nghe hết ý kiến của chồng, họ lại chỉ muốn nói về quan điểm của bản thân thì đàn ông sẽ không còn hứng thú để chia sẻ tiếp. Họ cảm thấy vợ không tôn trọng những gì họ đang nói, vì vậy mà chọn im lặng.

Phụ nữ nên ngừng ngay suy nghĩ bản thân luôn đúng. Sẽ không ai thích nói chuyện với một người quá cố chấp, không nhận mình sai hay học hỏi điều mới. Nếu bạn nghĩ cho chồng, muốn biết anh ấy nghĩ gì hay muốn gì, anh ấy cũng sẽ làm điều tương tự với bạn. Đây là sự công bằng cần phải giữ trong hôn nhân.

Vợ muốn nói chuyện vào lúc không thích hợp

Nếu bạn muốn chồng nói chuyện với mình, thì đừng lựa chọn thời điểm không thích hợp. Tiếng ồn ào từ lũ trẻ, hay khoảnh khắc chồng đang bù đầu với công việc… không bao giờ là thời điểm thích hợp để nói chuyện. Hãy bình tĩnh và chọn những lúc yên tĩnh nhất để vợ chồng có thể kiên nhẫn lắng nghe nhau nói.

Vợ chồng nên chọn một không gian riêng để có những cuộc nói chuyện nghiêm túc. Đây cũng là bảo vệ con trẻ tránh xa những lúc cha mẹ cần nói chuyện với nhau.

Khi vợ không biết nói gì

Đàn ông im lặng khi vợ chồng không có gì để nói với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Không ít cặp vợ chồng thừa nhận rằng ngoài những cuộc trò chuyện về con cái, gia đình, họ hoàn toàn không có gì để nói với nhau. Đây cũng là lý do đàn ông im lặng với vợ mình.

Vợ chồng nên tìm kiếm đề tài để chia sẻ với bạn đời, mỗi ngày đều nên có những đề tài khác nhau. Và tốt nhất là hãy nói về nhau, bắt kịp những suy nghĩ và quan điểm của nhau. Bạn có thể nói với nhau về một bộ phim mới, một xu thế mới, hay gợi mở kể về tuổi thơ của cả hai. Những suy nghĩ, cảm xúc trong ngày cũng là một đề tài hấp dẫn để vợ chồng chia sẻ cùng nhau.

Giao tiếp là một phương thức giữ hôn nhân hạnh phúc của không ít cặp vợ chồng. Đến một giai đoạn, những câu chuyện giữa vợ chồng sẽ như những người bạn nói với nhau, thoải mái và đầy tận hưởng. Như những người tri kỉ cần được lắng nghe và thấu hiểu nhau, không thể thiếu vắng dù là một ngày. Đó mới là lúc thăng hoa nhất trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc.