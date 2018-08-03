Lần đầu ra mắt nhà bạn trai nên mua quà gì ý nghĩa nhất?

Sẽ không ai trách cứ bạn nếu đến ra mắt nhà chồng tương lai với chút quà nhỏ. Bạn nên tham khảo ý kiến của bạn trai để biết được món quà phù hợp với ý thích của gia đình. Không có nghĩa những món quà đắt tiền là sẽ phù hợp với gia đình, thậm chí đôi khi còn phản tác dụng.

Khi đến ra mắt nhà người yêu , bạn tuyệt đối không thể đi tay không. Tuy nhiên, khác với con trai trong ngày ra mắt nhà bạn gái phải chuẩn bị rất nhiều quà cho tất cả các thành viên trong gia đình. Bạn gái chỉ cần mua món quà mang đến nhằm thể hiện tâm ý kính trọng và quan tâm đến gia đình nhà chàng.

Lần đầu ra mắt nhà bạn trai nên mua gì? Câu trả lời rất hợp lý và đơn giản mà các bạn có thể nghĩ đến đầu tiên là lựa chọn những đặc sản quê hương. Với mỗi vùng miền lại có những món hấp dẫn để bạn có thể chọn làm quà tặng.

Sau đây là một số lời khuyên dành cho bạn:

Mòn quà đặc sản quê hương đơn giản nhưng cho thấy tấm lòng của bạn

Chẳng hạn, quê bạn ở Đà Nẵng thì có thể chọn chả bò, tré Bà Đệ, mực khô ... làm quà. Hoặc ở Hà Nội thì có ô mai, bánh cốm, bánh cáy Thái Bình, mè xửng Huế, bánh pía Sóc Trăng, … Những món quà này tuy rằng đơn giản nhưng lại cho thấy tấm lòng của bạn tới người nhà anh ấy.

Bên cạnh đó, đằng sau những món quà này là rất nhiều những câu chuyện về văn hóa địa phương để bạn trò chuyện với bố mẹ bạn trai nhằm giao lưu tình cảm hơn đấy!

2. Các loại bánh kẹo

Theo kinh nghiệm về ra mắt nhà bạn trai, bạn không cần quá chú trọng giá trị những món quà phải thật đắt tiền, quá cao sang mới có thể lấy được lòng bố mẹ nhà chồng. Chỉ cần món quà nho nhỏ như các loại bánh kẹo vậy là đã mang đến giá trị tinh thần và ấm áp hơn. Đây là điều mà chưa hẳn những món quà đắt tiền sẽ có được.

Chỉ cần món quà nhỏ là đã mang đến giá trị tinh thần và ấm áp hơn

Ra mắt nhà bạn trai nên mua quà gì là điều bạn nữ cần lưu tâm. Càng chọn quà đơn giản trong ngày đầu tiên gặp mặt càng tốt hơn khi đến thăm nhà bạn trai trong lần 2, lần 3.

3. Những món quà theo sở thích

Không nhất thiết bạn nữ phải tặng quà riêng cho mỗi thành viên trong gia đình nhà chàng. Tuy nhiên, nếu có điều kiện thì bạn có thể chọn mua những món quà bồi bổ để tặng ông bà chàng như thuốc bổ, sữa, v.v.. Và hãy hỏi chàng về sở thích của mẹ chàng để tạo sự thân thiện bằng một món quà nhỏ xinh.

Tặng món quà nhỏ xinh cho mẹ chàng

Nếu gia đình nhà chàng có cháu nhỏ thì bạn nên chú ý mua thêm những món trẻ em thường rất khoái như kẹo, bim bim...

4. Trái cây theo mùa

Thêm một lời khuyên chọn quà đúng trong mọi trường hợp, cho bất kỳ ai đó là tự tay lựa giỏ trái cây tươi ngon. Thật là một ý tưởng không tồi phải không nào, bạn sẽ không phải lo quà của mình bị bỏ vào góc tủ.

Chọn giỏ trái cây tươi ngon, bắt mắt làm quà

Lưu ý khi chọn mua loại quả cần chất lượng ngon mà đảm bảo hình thức thật bắt mắt. Bên cạnh đó, vì người Việt mình thường có thói quen chọn số quả lẻ nên bạn hãy chọn khoảng 3 loại trái cây khác nhau cho giỏ quà trái cây của mình phong phú chủng loại bạn nhé!

5. Một chai rượu vang

Theo tâm lý chung, đàn ông dù không uống rượu nhưng vẫn rất thích trưng bày rượu trong nhà. Một chai rượu vang cũng là gợi ý bạn không nên bỏ qua để “tấn công” vào bố chàng một chút đấy.

Chọn một chai rượu vang ngon để làm quà

Lưu ý nhớ tặng kèm một bộ dụng cụ khui nắp chai nữa để món quà thật hoàn hảo, các ông bố rất thích điều này..

Vậy là bạn đã có thể nắm được Lần đầu ra mắt nhà bạn trai nên mua quà gì? Với những bí kíp trên, bạn sẽ dễ dàng ghi điểm trong lần đầu ra mắt nhà bạn trai. Nhất định qua dịp gặp gỡ gia đình này mối quan hệ của bạn sẽ tiến thêm một bước.