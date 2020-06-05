Lần đầu hẹn hò, đàn ông đưa bạn đến 3 nơi này thì không hề thật lòng với bạn

Một người đàn ông đưa bạn đến nơi này ở lần đầu hẹn hò có thể thấy 2 điều ở anh ta. Một là người đàn ông này sợ tốn tiền vì bạn, thậm chí là không muốn bỏ ra đồng nào cho lần đầu hẹn hò với bạn. Đây là kiểu đàn ông keo kiệt, hoặc không có ý coi trọng bạn, chỉ xem đây là chuyện yêu đương cho vui. Một người đàn ông tử tế sẽ không ngại chi tiền cho chuyện tình yêu, vì bạn xứng đáng, vì đó là bản năng đàn ông đích thực.

Nếu ở lần đầu hẹn hò , đàn ông đưa bạn đến 3 nơi này thì 90% là không thật lòng với bạn. Một người đàn ông thật lòng trong tình cảm sẽ không làm như thế.

Một người đàn ông có điều kiện để đi ô tô nhưng lại muốn hẹn hò với bạn trong xe? Ngoài việc bạn đang hẹn hò với người nổi tiếng thì những lý do khác rất mờ ám. Là vì anh ta không muốn người khác nhìn thấy có bạn đi cùng. Hay anh ta cũng có ý đồ gì không tốt lành với bạn?

Thứ hai, đây là kiểu đàn ông có thể mang ý đồ đen tối với bạn. Anh ta có thể muốn làm điều gì đó vượt qua giới hạn ngay từ lần đầu gặp mặt nên mới chọn chỗ ít người. Hoặc anh ta không để ý đến cảm giác an toàn của bạn, chỉ muốn đến nơi mình thích. Kiểu đàn ông này không đáng tin cậy, thậm chí bạn nên tìm cách giữ an toàn cho mình.

Không gian trong xe hạn chế và bạn sẽ chịu sự khống chế của anh ta. Một khi vào xe, bạn đi đâu, làm gì cũng là do người đàn ông này quyết. Tốt nhất bạn nên đặt mình vào tình thế chủ động, hơn là bị động như thế. Và hơn hết, một người đàn ông chân thành, tử tế sẽ không cho bạn cảm giác bất an ngay từ ngày đầu hẹn hò.

Và hơn hết, một người đàn ông chân thành, tử tế sẽ không cho bạn cảm giác bất an ngay từ ngày đầu hẹn hò - Ảnh minh họa: Internet

Nhà riêng của anh ấy

Một người đàn ông thật lòng sẽ không vội vàng đưa bạn về nhà anh ấy ngay ngày đầu hẹn hò. Một là vì anh ấy muốn nghiêm túc lâu dài cho bạn lòng tin vào tình cảm của cả hai. Anh ấy không muốn bạn thấy bối rối hay có những suy nghĩ bất an. Thứ hai, đây là người có những mối quan hệ yêu đương có trách nhiệm, không đùa giỡn hay vụ lợi. Và nhà riêng là nơi anh ấy chỉ đưa bạn về khi cả hai đã thật sự dành nhiều tình cảm và tin tưởng cho nhau.

Vì thế, khi một người đàn ông đưa bạn về nhà riêng ở lần đầu hẹn hò, hãy cẩn thận. Vì đây có thể là người chỉ muốn yêu để “lên giường”, chứ không thật lòng đối đãi với bạn. Một khi đã đạt được mong muốn, anh ấy sẽ sẵn sàng bỏ rơi bạn.

Lần đầu hẹn hò sẽ nói lên nhiều điều về một người đàn ông. Đàn ông càng coi trọng bạn sẽ đưa bạn đến những nơi khiến bạn thấy thoải mái, tin tưởng. Đàn ông càng thật lòng với bạn sẽ càng không qua loa những nơi hẹn hò lần đầu. Trong cách anh ấy chọn nơi đưa bạn đến cũng thể hiện thành ý của anh ấy.

Trong cách anh ấy chọn nơi đưa bạn đến cũng thể hiện thành ý của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn như vì biết bạn thích đọc sách mà muốn đưa bạn đến nhà sách. Hay vì muốn cả hai có thời gian nhẹ nhàng bên nhau nên sẽ đưa bạn đến quán xá cùng ăn uống, đi xem ca nhạc, dạo phố… Đó mới là cách một người đàn ông tử tế, chân thành cư xử với bạn trong lần đầu hẹn hò.