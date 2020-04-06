Làm mẹ đơn thân phải gai góc và kiên cường gấp vạn lần những người mẹ khác

Chẳng có ai có thể đong đếm hết một người mẹ đơn thân phải trải qua những khổ ải nào để nuôi dạy một đứa trẻ nên người. Họ làm sao có thể vượt qua hết những nỗi cô đơn và gánh nặng khủng khiếp đó nếu như không mạnh mẽ và kiên cường?

Chỉ có ai đã và đang làm mẹ đơn thân mới thấu hiểu những khổ cực và đắng cay mình phải chịu đựng. Người đời vẫn thường ngưỡng mộ, trầm trồ hình ảnh mạnh mẽ, kiên cường của người phụ nữ dám nuôi con một mình. Thế nhưng, ít ai biết rằng để đứng vững, họ phải vượt qua biết bao gai góc và cả sự cô đơn khủng khiếp. Mạnh mẽ không phải là sự lựa chọn, họ bắt buộc phải trở nên như thế để vừa làm cha vừa làm mẹ của con. Để trụ vững, mẹ đơn thân phải vượt qua bao nhiêu khổ ải và nỗi cô đơn - Ảnh minh họa: Internet Chẳng có ai mong muốn gia đình mình tan vỡ, con cái mình lớn lên thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Nhưng hết cách, đàn bà mới phải cay đắng dắt con đi. Họ biết rằng đó là lối thoát duy nhất cho bản thân mình. Nuôi con một mình, đàn bà phải chịu đựng sự dằn vặt và khổ tâm vô cùng. Nhìn gia đình người ta quây quần, nhìn những đứa trẻ khác được lớn lên trong tình yêu thương đủ cha, đủ mẹ. Rồi khi con ngơ ngác hỏi “ba đâu”, người đàn bà lại quặn thắt lòng. Không những thế, lựa chọn con đường này đâu phải ai cũng hiểu. Những câu nói bóng gió xa xôi, những lời mỉa mai cay độc của ngươi đời là điều chẳng thể nào tránh khỏi được.

Dẫu kiên cường đến mấy cũng không tránh khỏi những phút yếu lòng - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ dẫu kiên cường đến đâu thì cũng có những lúc yếu lòng. Nhất là khi con ốm, con nằm viện. Một mình lo cho con, đàn bà lại thèm có người san sẻ, gánh vác. Cuộc sống nhiều khi quá mỏi mệt, cũng thèm những bữa cơm gia đình. Thèm cảm giác được yếu đuối, được nép vào lòng một ai đó. Những khao khát âm thầm của một người đàn bà bị nén lại và gạt qua một bên. Đôi khi, người phụ nữ gặp được một người đàn ông tốt nhưng vì con, họ từ chối tình cảm cá nhân. Sợ con thiệt thòi và tổn thương, sợ con phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của cảnh con chung, con riêng. Nỗi lo lắng lớn nhất của người mẹ đơn thân chính là gánh nặng cơm áo gạo tiền. Một mình phải gồng lên nuôi con, lo toan chi phí cũng chẳng phải là điều dễ dàng. Làm mẹ, có thể bản thân thiếu ăn, thiếu mặc nhưng nhìn con thua kém bạn bè là điều rất đau lòng. Nỗi cô đơn, muộn phiền, khổ tâm có thể qua nhanh nhưng nỗi lo lắng vì cơm áo luôn đè nặng lên đôi vai của người làm mẹ. Họ gồng mình lên làm việc, quên cả cuộc sống của mình để lo cho con.

Nỗi lo lớn nhất của mẹ đơn thân chính là cơm áo gạo tiền - Ảnh minh họa: Internet Chẳng có ai có thể đong đếm hết một người mẹ đơn thân phải trải qua những khổ ải nào để nuôi dạy một đứa trẻ nên người. Vừa làm cha vừa làm mẹ, vừa gánh vác kinh tế lại lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Họ làm sao có thể vượt qua hết những nỗi cô đơn và gánh nặng khủng khiếp đó nếu như không mạnh mẽ và kiên cường? Làm mẹ bình thường, mệt mỏi quá thì có thể nhờ chồng, thiếu thốn tiền bạc thì hai vợ chồng cùng chung sức. Làm mẹ đơn thân phải kiên cường và bản lĩnh gấp vạn lần. Nếu không, họ đã ngã quỵ giữa cuộc sống đầy mỏi mệt rồi.

Gửi đàn bà có chồng ngoại tình: Cố gắng bao nhiêu cũng không giữ nổi trái tim kẻ phản bội Khi chồng ngoại tình, phụ nữ đừng bao giờ suy nghĩ rằng do bản thân mình chưa tốt, không biết chiều chuộng nên đàn ông mới quay lưng. Đàn ông có muôn vàn lí do để ngụy biện cho mình nhưng sẽ chỉ có một lí do chính xác, đó là vì tham lam.

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