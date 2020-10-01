Làm 4 việc này, đàn bà dại tự dâng chồng cho kẻ thứ ba lúc nào không hay

Người đàn bà dại cứ vô tư làm điều này nhưng không biết rằng đó chính là nguyên nhân khiến chồng rơi vào tay kẻ thứ ba, gia đình đổ vỡ.
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Dưới đây là những điều đàn bà dại thường làm khiến đàn ông chán vợ, lúc nào cũng muốn chạy theo kẻ thứ ba để tìm thú vui mới.
Ghen tuông quá mức
Người phụ nữ dại cứ nghĩ thương chồng là phải ghen. Còn đàn bà khôn hiểu rằng dù có thương chồng đến mấy cũng không được đánh mất giá trị của bản thân. Dù có cần chồng đến mấy cũng không ghen tuông mù quáng.
Với họ, đàn ông không phải muốn giữ là có thể giữ được. Vì càng giữ, họ càng muốn vùng vẫy và thoát khỏi. Cách tốt nhất là cứ để họ tự do, khi chán rồi họ sẽ tự động quay về. Còn khi càng ghen, càng muốn giữ chồng, bạn sẽ càng dễ dàng đánh mất.
Khoe chồng trên mạng xã hội
Khi khoe chồng trên mạng xã hội, bạn vô tình tạo cơ hội cho kẻ thứ ba biết thêm về chồng mình. Họ sẽ nảy sinh ý muốn chiếm đoạt vì nghĩ chồng bạn là người đàn ông hoàn hảo. Mặt khác là vì ghen ghét hạnh phúc của bạn nên họ muốn phá hoại cho bằng được.
Thế nên đừng bao giờ khen ngợi chồng của mình trên mạng xã hội quá nhiều. Anh ấy tốt như thế nào, hãy lặng lẽ cảm nhận. Bản thân hạnh phúc ra sao, hãy âm thầm hưởng thụ, đừng cho thiên hạ biết quá nhiều.
Không biết làm đẹp
Người đàn bà thất bại nhất là không biết làm đẹp, lúc nào cũng lôi thôi. Họ cứ nghĩ lấy chồng rồi thì chuyện này không quan trọng. Nhưng thực tế, chẳng có người đàn ông nào chấp nhận việc vợ ngày càng xấu xí. Chẳng người nào muốn có người vợ không biết chăm sóc bản thân.
Thế nên phụ nữ dù có bận rộn đến mấy cũng tuyệt đối không được bỏ rơi chính mình. Nhiệm vụ của bạn là phải biết làm đẹp, quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Một phần là để giữ chồng, phần khác là để bản thân tự tin, sống vui vẻ hơn mỗi ngày.
Thách thức chồng
Người phụ nữ trong hôn nhân đừng khờ dại đến mức thử thách sức chịu đựng hay thách chồng làm điều gì đó. Vì khi đụng chạm đến lòng tự trọng của anh ấy, bạn sẽ phải trả cái giá vô cùng đắt. Bạn sẽ khiến chồng chán vợ, gia đình đổ vỡ. Thế nên hãy biết xoa dịu anh ấy khi cần để hôn nhân hạnh phúc hơn.