Là phụ nữ, muốn bước qua bể khổ hãy vứt ngay những thứ này khỏi đời mình

Phụ nữ yêu 09/02/2023 05:34

Chỉ khi biết cách vứt bỏ sầu đau, vượt qua khốn khó thì bạn mới có thể làm chủ đời mình.

Phụ nữ chỉ khố tâm khi họ cứ ôm khư khư những thứ này. Chỉ cần vứt bỏ sầu muộn, chẳng để tâm đến miệng đời thì bạn sẽ là người phụ nữ khí chất ngời ngời, viên mãn một đời.

1. Những chuyện không vui

Cuộc sống sẽ có những lúc thăng trầm, khi vui vẻ hân hoan lúc buồn đau ủ dột. Thế nên, nếu đang gặp chuyện vui bạn hãy cứ tận hưởng nhiệt thành. Cứ cười thả ga, trái tim rộn ràng và hào hứng phấn khởi với những niềm vui bé mọn.

Với những chuyện không vui, những điều khiến ta mệt mỏi bạn cần học cách buông bỏ. Chẳng những giúp lòng thanh thản, an yên đấy còn là cách để bạn tự yêu thương chính mình.

Là phụ nữ khôn ngoan bạn hãy nhớ, chỉ khi biết cách vứt bỏ sầu đau, vượt qua khốn khó thì bạn mới có thể làm chủ đời mình.

Là phụ nữ, muốn bước qua bể khổ hãy vứt ngay những thứ này khỏi đời mình - Ảnh 1
Nếu gặp phải người đàn ông tệ bạc, sẵn sàng cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác sau lưng vợ thì chị em đừng níu kéo thêm nữa - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông phản bội

Phụ nữ nào đòi hỏi những gì xa vời, nhà không cần lớn, tiền không cần nhiều, chỉ cần một người đàn ông hết lòng hết ­dạ vì mình thì đã quá mãn nguyện. Nếu vợ chồng đồng lòng, cùng bên nhau khi khốn khó cơ hàn lẫn lúc giàu sang sung túc thì bạn đã yêu đúng người, lấy đúng chồng.

Nếu không may gặp phải người đàn ông tệ bạc, sẵn sàng cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác sau lưng vợ thì chị em đừng níu kéo thêm nữa.

Càng bi lụy, càng ra sức giữ chân người đàn ông thay lòng thì bạn sẽ càng khổ đau, thương tổn. Phụ nữ thông minh đừng quên, bạn hoàn toàn có quyền được trân trọng yêu thương, được chồng một dạ chung tình.

Là phụ nữ, muốn bước qua bể khổ hãy vứt ngay những thứ này khỏi đời mình - Ảnh 2
Thay vì chấp nhặt, đôi co hay suy nghĩ mãi về những lời không hay ấy bạn hãy cứ làm ngơ, bỏ ngoài tai tất cả - Ảnh minh họa: Internet

3. Những lời đàm tiếu sau lưng

Người xưa có câu “chín người mười ý”, dù bạn có tử tế, chân thành đến mấy thì cũng chẳng thể được lòng tất cả mọi người. Thế nên, thay vì sống để làm hài lòng người khác chị em chỉ việc là chính mình, không làm điều gì trái với lương tâm là được.

Hãy nhớ, nói lời thêu dệt, đơm đặt về người khác sẽ khiến chủ nhân của lời khẩu nghiệp phải nhận lấy báo ứng nặng nề. Thay vì chấp nhặt, đôi co hay suy nghĩ mãi về những lời không hay ấy bạn hãy cứ làm ngơ, bỏ ngoài tai tất cả.

Càng chấp niệm, càng quan trọng việc người khác nghĩ gì về mình thì bạn sẽ càng khốn khó, khổ tâm. 

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Từ khóa:   Hôn nhân gia đình chuyện gia đình

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