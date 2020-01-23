Nhưng rồi đau đớn này cũng sẽ khiến đàn bà tỉnh ngộ, nhận ra đâu là thứ mình phải buông bỏ đi. Sau những tổn thương, bị chồng phản bội đàn bà sẽ trưởng thành, mạnh mẽ và yên bình hơn trước.

Đàn bà sinh con đau đớn vô cùng, chẳng khác nào như vừa chết đi sống lại, nhưng đó chỉ là nỗi đau thể xác. Đổi lại thì họ có được đứa con quý giá của mình. Chồng ngoại tình cũng điều vô cùng đau đớn, chẳng có ngôn từ nào có thể miêu tả hết được cả.

1. Không có công việc, hoặc làm công việc mà bản thân không thích thú

Thứ thực sự có thể khiến đàn bà khổ tâm nhất chính là 4 thứ này:

Phụ nữ dù còn độc thân hay đã có chồng thì nhất định phải có một công việc để kiếm ra tiền lo cho chính bản thân của mình. Tình yêu có cũng được, không cũng chẳng sao, nhưng thiếu tiền thì "chết" đấy!

Lúc còn độc thân thì phụ nữ thoải mái lựa chọn công việc, môi trường làm việc, thậm chí không ngại chuyện ''nhảy việc'' nếu như tìm được cơ hội tốt hơn. Nhưng khi đã lập gia đình, có chồng con thì phụ nữ cần nhất là sự ổn định.

Tình yêu có cũng được, không cũng chẳng sao, nhưng thiếu tiền thì "chết" đấy! - Ảnh minh họa: Internet

Nơi làm việc phải gần nhà, công việc phải hợp lý để chăm lo được cho gia đình. Khi đã có con thì phụ nữ thường không thể dành toàn bộ sự quan tâm cho chồng, ít nhiều cũng khó cân bằng được công việc và chăm sóc con cái.

Đây chính là cái giá mà phụ nữ phải trả khi đã có gia đình. Bởi thế nên với phụ nữ chồng ngoại tình hay nỗi đau sinh con chưa phải là tệ nhất, điều khiến họ mệt mỏi là không thể sống như ý mình, lúc nào căng thẳng.

2. Chồng vô tâm, lạnh nhạt trong thời gian sinh nở

Giai đoạn mang bầu, sinh con chính là giai đoạn vô cùng nhạy cảm đối với người phụ nữ. Rất nhiều người dễ mắc chứng trầm cảm vào lúc này. Điều họ cần nhất chính là sự quan tâm, thấu hiểu của người đàn ông bên cạnh mình.

Nhưng khổ nỗi đàn ông đa phần thường thay lòng đổi dạ vào lúc vợ mình bầu bí, sinh con. Họ cho rằng vợ xấu xí, không thể chiều chuộng mình nên cho phép bản thân chạy theo những cám dỗ bên ngoài.

Người phụ nữ vốn nhạy cảm, hay suy nghĩ, nay họ càng sợ chồng thay lòng, sợ chồng không còn cần vợ con nữa - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ vốn nhạy cảm, hay suy nghĩ, nay họ càng sợ chồng thay lòng, sợ chồng không còn cần vợ con nữa. Đàn bà có thể chịu đau, chịu những vết rạn trên da thịt theo mình suốt cuộc đời nhưng sợ nhất là sự vô tâm của chồng.

3. Chồng bỏ mặc lúc ốm đau bệnh tật

Cũng giống như lúc sinh con, khi ốm đau phụ nữ cũng rất nhạy cảm và dễ tủi thân. Họ mong chờ những câu hỏi han, sự quan tâm, động viên từ chồng mình.

Nhiều người chồng vốn dĩ rất vô tâm, lúc mình ốm thì việc gì đến tay vợ. Nhưng tới lúc vợ ốm thì chồng lại mặc kệ, bỏ ra ngoài vui chơi, nhậu nhẹt với bạn bè. Bị chồng bỏ mặc trong lúc bệnh tật, ốm đau thì người vợ sẽ vô cùng đau đớn, họ cảm thấy mình chẳng khác nào bóng ma trong chính căn nhà của mình. Vậy nên người đàn ông tốt chính là người chồng không ngoại tình, lúc nào cũng coi vợ là ưu tiên hàng đầu.

Một điều khiến đàn bà khổ tâm khi lấy chồng chính là không còn thời gian để yêu thương lấy mình nữa - Ảnh minh họa: Internet

4. Không dành thời gian cho chính bản thân mình

Một điều khiến đàn bà khổ tâm khi lấy chồng chính là không còn thời gian để yêu thương lấy mình nữa. Lúc nào họ cũng bận bịu việc nhà, con cái rồi chăm sóc chồng mà quên mất bản thân mình cũng cần yêu thương.

Đến một ngày ngắm mình trong gương thì phụ nữ mới hối tiếc khi bỏ bê chính mình, tới lúc chồng chán chồng chê thì họ mới bắt đầu dằn vặt rồi cố gắng làm đẹp. Phụ nữ à, sao phải khổ thế?

Hãy biết yêu thương mình đi, đừng ôm đồm hết mọi việc vào người, đừng để mình bận bịu còn chồng thì thảnh thơi. Yêu chồng thương con là đúng nhưng cũng phải biết thương lấy mình nữa phụ nữ nhé!