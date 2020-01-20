Đây là kiểu phụ nữ chịu nhiều khổ tâm nhất trong hôn nhân. Họ có một vỏ bọc hôn nhân yên bình hạnh phúc bên chồng con. Nhưng chỉ khi một mình đối diện với cô đơn, buồn tủi của bản thân, họ mới buông bỏ dáng vẻ hạnh phúc giả tạo. Họ không hạnh phúc như người khác nói. Họ chỉ cố che giấu cuộc hôn nhân nhiều nước mắt của mình bằng sự cam chịu, chấp nhận tổn thương.

Bạn thuộc kiểu phụ nữ nào khi bị đàn ông phản bội ? Kiểu đáng nể nhất hay đáng thương nhất?

Đây là người vợ có thể tha thứ cho người chồng đã hối lỗi trở về. Họ là kiểu phụ nữ có chồng ngoại tình may mắn nhất, khi chồng vẫn còn có thể quay đầu. Không có sự tha thứ nào là dễ dàng, và người chồng từng phản bội nào cũng mang lòng dạ nhạt thếch trở về nhà. Chỉ là, người phụ nữ này đã chọn tha thứ, kiên trì cùng chồng hàn gắn lại vết rạn của hôn nhân. Ít ra, cả hai còn muốn sửa, và ít ra họ còn cần nhau, cần gia đình.

Có lẽ đằng sau kiểu phụ nữ này là người chồng phản bội, vô tâm, không còn tình cảm dành cho vợ. Nhưng thay vì chấm dứt, họ lại chọn cách nín nhịn và chấp nhận. Có lẽ vì họ còn nặng tình, vì suy nghĩ muốn cho con một gia đình, hay không dám thay đổi. Nhưng dù là vì lý do gì, kiểu phụ nữ này cũng đáng thương hơn là đáng giận.

Kiểu phụ nữ có chồng ngoại tình may mắn nhất, khi chồng vẫn còn có thể quay đầu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu họ kiên trì đúng cách đến cùng, hôn nhân sẽ lại càng sâu đậm, khó có thể rạn vợ lần nữa. Nhưng nếu tha thứ sai cách, họ có thể lại bị lừa dối, nỗi đau nhân lên gấp bội.

Dứt khoát buông bỏ

Đây là người vợ khiến đàn ông ngoại tình cảm thấy sợ nhất. Vì họ chẳng níu kéo, tỏ ra đau khổ, hay đánh ghen bao giờ. Một khi biết chồng phản bội, họ dứt khoát chọn rời đi, không cho đàn ông bất kì cơ hội nào. Thậm chí, họ sẽ tuyệt tình với người từng chung chăn gối. Vì có lẽ họ đã tin tưởng và hy sinh đủ nhiều để không thể chấp nhận được sự phản bội từ chồng.

Một người vợ dứt khoát cạn tình như thế sẽ khiến đàn ông day dứt rất lâu. Vì tâm lý của đàn ông khi ngoại tình chẳng bao giờ nghĩ vợ sẽ bỏ mình. Đến khi bị bỏ rơi, họ vừa thấy hụt hẫng, vừa thấy dày vò tâm can, thậm chí là bị tổn thương.

Kiểu đàn bà bản lĩnh này khi yêu thì mãnh liệt một lòng, khi phản bội thì không chừa một đường cho đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn bà bản lĩnh này khi yêu thì mãnh liệt một lòng, khi phản bội thì không chừa một đường cho đối phương. Họ tin tuyệt đối vào giá trị hôn nhân và lòng chung thủy dành cho nhau. Họ không chấp nhận người chồng đã không còn xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của họ. Dù rằng có thể họ vẫn còn yêu chồng, nhưng chia tay là điều nhất định phải chọn. Thà tuyệt tình với bản thân, phũ phàng với đối phương, họ cũng không thể chấp nhận sự bội bạc.

Nhưng đôi khi, kiểu phụ nữ tuyệt tình nhất này cũng dễ có hạnh phúc sau này hơn. Vì họ biết đúng giá trị của tình yêu, hôn nhân và bản thân. Nỗi đau bị tổn thương sẽ chỉ càng giúp họ thêm mạnh mẽ. Đàn bà mạnh mẽ dám buông dám bỏ như thế ắt sẽ bản lĩnh tìm được hạnh phúc xứng đáng với mình.

Kỳ thực, phụ nữ khi bị đàn ông phản bội, hãy cố gắng đừng trở thành kiểu đàn bà đầu tiên. Nếu có thể tha thứ, hãy thử. Nếu chọn buông bỏ, hãy dứt khoát. Đừng dùng dằng, đừng tự tổn thương bản thân. Vì phụ nữ muôn đời xứng đáng được yêu thương và quý trọng.