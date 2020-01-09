Đây là dấu hiệu đàn ông ngoại tình bất ngờ, dù trước đó luôn một lòng một dạ với vợ. Phụ nữ đừng thấy chồng “yên phận” mà vội chủ quan!

Có những người chồng chung thủy với vợ bao năm nhưng sau đó vẫn ngoại tình. Đây là kiểu đàn ông không ngoại tình vì chưa có cơ hội, hoặc cám dỗ chưa đủ mạnh. Vì thế, nếu có những dấu hiệu đàn ông ngoại tình tiềm tàng này ở người chồng bên cạnh, phụ nữ chớ chủ quan! Bản tính thiếu trách nhiệm và quyết đoán Với đàn ông trong hôn nhân, tình cảm có khi không bằng trách nhiệm. Đàn ông càng có trách nhiệm với gia đình sẽ càng chủ động tránh xa cám dỗ xung quanh. Ngược lại, đàn ông thiếu trách nhiệm thường dễ có lòng tham với những gì mới mẻ. Vì không nghĩ cho gia đình, con cái nhiều nên nếu có cơ hội họ sẽ chỉ nghĩ cho cảm giác của bản thân.

Đàn ông thiếu trách nhiệm thường dễ có lòng tham với những gì mới mẻ - Ảnh minh họa: Internet Kiểu đàn ông thiếu trách nhiệm sẽ không quyết đoán. Nếu bị phát hiện ngoại tình, họ cũng sẽ không dứt khoát với nhân tình. Vì thế nếu chồng bạn có bản tính này thì nên cẩn thận, “cao tay” phòng tránh trước, đừng mềm lòng. Có bạn bè ngoại tình Theo kết quả nghiên cứu, đàn ông khi thấy bạn bè ngoại tình thường sẽ làm theo. Khi có bạn bè hay người xung quanh ngoại tình, đàn ông sẽ có suy nghĩ lệch lạc về lòng chung thủy trong hôn nhân. Họ sẽ bị bạn bè ảnh hưởng dù ban đầu không hề có suy nghĩ sẽ phản bội vợ. Nhưng dần dà, lời nói, hành động của họ cũng sẽ thay đổi. Và nếu bị bạn bè dụ dỗ, xúi giục đến những nơi có nhiều cám dỗ, thì họ rất dễ sa ngã vào ngoại tình.

Theo kết quả nghiên cứu, đàn ông khi thấy bạn bè ngoại tình thường sẽ làm theo - Ảnh minh họa: Internet Vậy nếu chồng có bạn bè ngoại tình thì vợ phải làm gì? Đừng cấm chồng nghỉ chơi với bạn, sẽ làm phản tác dụng. Bạn nên tham gia cùng chồng đến những buổi họp mặt với bạn bè của anh ấy. Nhân cơ hội này hãy làm quen, kết bạn thân thiết với bạn bè của anh ấy. Khi bạn đã có sự tôn trọng từ bạn bè của chồng thì họ cũng sẽ bớt lôi kéo anh ấy đến những nơi nhiều cám dỗ. Trong gia đình anh ấy có người ngoại tình Hoàn cảnh gia đình sẽ ảnh hưởng nhiều đến tính cách của đàn ông, đặc biệt là trong cách hành xử, quan điểm sống. Nếu trong gia đình có người thân ngoại tình thì cách sống của đàn ông cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù rằng, không hẳn ai cũng bị ảnh hưởng nhưng bạn vẫn nên cẩn trọng. Có những thói quen dễ dẫn đến ngoại tình Phụ nữ đừng làm ngơ trước những thay đổi dù là nhỏ nhất ở chồng, vì đó có thể là dấu hiệu đàn ông ngoại tình trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet Một người đàn ông vụng trộm sẽ có những thói quen tiềm tàng phản bội. Chẳng hạn như anh ấy hay đi chơi đêm với bạn bè, thường thân mật với phụ nữ, hay có thói quen thích gây chú ý với nữ giới… Đây đều là dấu hiệu đàn ông có thể ngoại tình khi có cơ hội. Thậm chí, nếu cám dỗ đủ lớn thì họ sẽ vô thức ngoại tình mà không hay biết. Vì vậy, phụ nữ chớ chủ quan nếu chồng bao năm vẫn “yên phận”. Vì ngoại tình là một cơn bão đến bất chợt trong hôn nhân, nhưng sẽ kéo dài khó dứt, để lại di chấn âm ỉ. Tốt nhất là phụ nữ đừng làm ngơ trước những thay đổi dù là nhỏ nhất ở chồng, vì đó có thể là dấu hiệu đàn ông ngoại tình trong tương lai.

4 suy nghĩ luôn tồn tại trong đầu của đàn ông ngoại tình Thật sự, đàn ông ngoại tình thường nghĩ gì? Họ có thấy tội lỗi không, có hoảng sợ hay lo lắng không? Hay là luôn nghĩ mình đúng, luôn không sợ mất gia đình?

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