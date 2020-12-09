Dưới đây là những “thủ phạm” phụ nữ dại rước về nhà khiến đàn ông cảm thấy chán ngán, không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.

Thế nên đàn bà khôn ngoan ở bên ngoài có nhiều chuyện đến mấy, khi về nhà cũng đừng kể với chồng. Ở bên ngoài bạn có thể tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng xong rồi hãy bỏ đi đừng mang về nhà mà rước buồn phiền.

Đây là “thủ phạm” đầu tiên khiến gia đình xảy ra nhiều trục trặc, xích mích không đáng có. Vì đàn ông rất khó chịu khi phải nghe chuyện vợ càm ràm mỗi ngày. Khi đi làm về mệt mỏi, họ muốn có được không gian thoải mái để nghỉ ngơi. Ai cũng muốn nhà là nơi chia sẻ nỗi buồn, niềm vui chứ không phải mang chuyện của thiên hạ về rước phiền phức cho mình.

Khen ngợi chồng người khác hết lời

Người đàn bà khôn khéo sẽ không bao giờ làm hành động kém duyên này. Họ không khen ngợi chồng người khác trước mặt chồng mình. Vì họ hiểu đàn ông vốn rất trọng sĩ diện, chẳng ai muốn nghe những lời so sánh kém duyên này. Chẳng ai muốn chịu thua người khác về khoản công việc, kiếm tiền và có trách nhiệm với gia đình.

Phụ nữ đừng dại khen chồng người khác trước mặt chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy đàn bà đừng dại gì nhắc đến chồng người khác. Đừng vì vui miệng mà so sánh kém duyên khiến chồng chán vợ, không còn muốn giữ lửa hôn nhân nữa.

Mâu thuẫn chuyện tiền bạc

Chuyện tiền bạc vốn rất quan trọng trong hôn nhân. Nhưng nếu để yếu tố này chen vào cuộc sống của mình quá nhiều, bạn sẽ dần đánh mất đi tình cảm và sự tôn trọng lẫn nhau. Ví dụ như việc càm ràm chồng không giỏi kiếm tiền, chi tiêu trong gia đình thiếu hụt, những lời than này sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ ngay.

Đừng để chuyện tiền bạc làm hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người phụ nữ đi ra ngoài thấy người này người kia mặc đồ hàng hiệu thì lại tự ti, trách bản thân không lấy được người chồng giàu có để nương nhờ tấm thân. Nhưng phụ nữ nên hiểu rằng đàn ông có rất nhiều áp lực bên ngoài, điều vợ cần làm đó là thông cảm và chia sẻ. Vợ cần phải thấu hiểu cho những nỗi vất vả của chồng để hôn nhân ngày càng bền vững hơn.

Luôn khao khát hạnh phúc của người khác

Khi ganh tỵ với hạnh phúc của người khác, đồng nghĩa với việc bạn đã thật sự thất bại. Vì mỗi người đều có một cuộc đời để sống, một trách nhiệm phải hoàn thành. Hãy sống tốt cuộc đời của mình, rồi bạn sẽ cảm thấy bình yên, sau đó hạnh phúc sẽ chạm ngõ.

Phụ nữ nên hài lòng với những gì bản thân đang có - Ảnh minh họa: Internet

Còn khi ganh tỵ với người khác, bạn sẽ chẳng những làm khổ bản thân mà còn gây thêm nhiều áp lực cho bạn đời. Điều này lâu dần sẽ khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, hôn nhân tan vỡ. Thế nên hãy hài lòng với những gì bản thân đang có.