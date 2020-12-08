Dưới đây là những câu của đàn bà chết tâm sẵn sàng nói ra khiến đàn ông không thể nào đỡ được.

Khi phụ nữ chết tâm sẽ không muốn đàn ông quan tâm đến bản thân mình. Họ làm gì cũng không muốn chồng chen vào hay cho bất cứ lời khuyên nào. Nếu thấy vợ nói câu này, hoặc có những biểu hiện bất cần, thờ ơ, hãy hiểu rằng cô ấy đang rất chán. Bản thân đã chết tâm, phụ nữ chẳng còn muốn nhìn thấy mặt chồng, huống hồ chi là những lời quan tâm.

Khi không còn yêu, phụ nữ sẽ không nhờ vả chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khi yêu sẽ luôn muốn nhờ vả chồng giúp đỡ. Họ muốn chồng gánh vác mọi khó khăn cùng mình. Hoặc có chuyện gì, họ cũng muốn kể cho chồng nghe. Nhưng khi đã không còn yêu, họ sẽ im lặng làm việc và không để chồng biết bất cứ điều gì về mình. Vì một khi đã không còn tình cảm, đàn bà sẽ trở nên bất cần, thờ ơ với cuộc hôn nhân của mình.

“Chuyện này không liên quan đến em”

Phụ nữ chết tâm không muốn chen vào chuyện của chồng nữa - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc không muốn chồng chen vào chuyện của mình, đàn bà cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của chồng. Khi yêu, họ sẽ còn nói hoặc đưa ra nhiều lời khuyên tốt nhất cho chồng. Nhưng một khi đã không còn yêu, họ sẽ chẳng màng đến chồng đang làm gì, ở đâu và đi với ai. Hoặc khi chồng xin ý kiến, họ cũng chẳng muốn nói vì đơn giản chuyện đó không liên quan gì đến họ nữa.

“Để em một mình đi”

Phụ nữ khi không còn yêu chỉ muốn ở một mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi không còn yêu, phụ nữ chỉ muốn ở một mình và không còn muốn san sẻ bất cứ chuyện gì cho chồng biết. Một khi đã có ý nghĩ một mình vẫn sống tốt, đàn bà đã sẵn sàng cho cuộc sống không chồng. Họ không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Một mình họ có thể tự hạnh phúc và lo cho mình cuộc sống đủ đầy. Thậm chí còn tự lập trong mọi chuyện mà không cần đến bất cứ người đàn ông nào bên cạnh.

“Đừng nhắc đến em trong những câu chuyện của anh”

Đây là một lời cảnh báo cho việc vợ chán chồng đến tận cổ. Họ không còn muốn xuất hiện trong câu chuyện của chồng. Thậm chí còn rất khó chịu khi chồng nhắc đến mình với ai đó. Nếu vợ nói câu này, chồng nên chuẩn bị nhận án tử cho cuộc hôn nhân của mình.

Đây là lời nói cho thấy phụ nữ hết yêu - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã chán, vợ không còn muốn sánh đôi cùng chồng trong những cuộc gặp gỡ. Hoặc không muốn chồng nhắc đến mình trong những câu chuyện của anh ấy. Vì họ cảm thấy điều này rất phiền phức.