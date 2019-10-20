Không phải ngoại tình, đây mới là 3 kiểu đàn ông tệ nhất thế gian

Phụ nữ yêu 20/10/2019 05:08

Đàn ông tệ nhất không phải là kẻ thay lòng đổi dạ, phản bội dối lừa hay cạn tình cạn nghĩa, mà là người vẫn ở bên bạn nhưng lại thế này...

Người ta thường nói, muốn biết đàn ông tệ hay không, hãy hỏi người phụ nữ bên cạnh anh ấy. Bởi có khi những gì xấu xí nhất của một người đàn ông chỉ thể hiện với người vợ bên cạnh họ…

Đàn ông đáng trách, đáng giận nhất không phải khi họ thay lòng đổi dạ, mà là khi thế này…

Người thấu hiểu đàn bà cả thế gian, nhưng chẳng biết vợ mình đang nghĩ gì

Đây là người đàn ông sẵn sàng ngồi xuống để lấy lắng tâm sự của bất kì người phụ nữ nào, bất kì ai, nhưng chưa từng muốn nghe tâm sự của vợ. Người dưng một chút buồn phiền, họ liền hăng hái hỏi thăm, còn vợ bỗng chốc im lặng họ lại chẳng thấy có gì phải để tâm.

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Với phụ nữ, đàn ông vô tâm luôn là kiểu đàn ông tàn nhẫn và tệ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông này chuyện ngoài ngõ thì tháo vát, chuyện người dưng thì hồ hởi, chỉ có chuyện trong nhà, chuyện của vợ con là mù tịt. Không phải họ không thấy, mà là họ có thấy cũng không để tâm. Họ xem việc đối xử tốt với cả thiên hạ là sĩ diện của mình, lại không biết thiên hạ nhìn vào vợ họ có hạnh phúc không mới đánh giá họ có bản lĩnh và đáng ngưỡng mộ hay không.

Với phụ nữ, đàn ông vô tâm luôn là kiểu đàn ông tàn nhẫn và tệ nhất. Bởi trong một gia đình, khi xuất hiện một người đàn ông vô tâm thì ắt sẽ có một người đàn bà bất hạnh.

Người muốn lấy lòng bất kì người phụ nữ nào, nhưng chưa từng cho vợ niềm vui hay bất ngờ

Kiểu đàn ông này luôn muốn làm hài lòng cả thiên hạ, nhưng lại chưa từng tình nguyện đem niềm vui đến cho vợ mình. Họ có thể vì người dưng mà bỏ mặc vợ, có thể vì lấy lòng người lạ mà tổn thương vợ. Sinh nhật người khác nhớ như in, sinh nhật vợ lại chưa từng nhớ. Lễ lộc chỉ biết quà cáp cho người khác, còn vợ lại chưa từng tặng một món quà dù là rẻ tiền.

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Đàn ông tệ là chỉ biết lấy lòng thiên hạ mà vô tâm với vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, dù đàn ông có cố gắng lấy lòng cả thiên hạ thì người cuối cùng ở lại bên đàn ông cũng chỉ có vợ. Thiên hạ dẫu từng tung hê, niềm nở nhìn đàn ông hy sinh thế nào, rồi cũng sẽ có lúc quay lưng. Chỉ còn vợ là tình nguyện bên đàn ông cả đời, lúc nghèo nàn khi khốn khó, lúc ở đỉnh cao khi ở vực thẳm.

Đàn ông chỉ biết trọng thiên hạ thì sẽ có ngày chẳng còn người bạn đời đồng hành. Phụ nữ có thể hy sinh để đợi đàn ông thành công, nhưng chẳng ai chịu được cô đơn và buồn tủi cả đời.

Người sẵn sàng lau nước mắt cho đàn bà khác, lại dửng dưng với nước mắt của vợ mình

Đây là kiểu đàn ông tệ nhất trong thiên hạ. Nước mắt của người phụ nữ khác rơi, họ lập tức xem là lỗi của mình. Nhưng nước mắt của vợ rơi, họ lại chưa từng xót xa. Đàn ông càng tốt với phụ nữ lạ, càng tàn nhẫn với người phụ nữ bên cạnh mình. Đàn ông càng cả nể với người dưng lạ, lại càng dễ tổn thương vợ mình.

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Nước mắt của vợ rơi, họ lại chưa từng xót xa - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người đàn ông vì giọt nước mắt của nhân tình mà đem hết chân tình ra đối đãi. Nhưng về nhà thấy vợ khóc lại cho rằng chẳng có gì phải lo sợ. Nước mắt của nhân tình quý giá vì cô ta mới mẻ cuốn hút. Nước mắt của vợ chẳng là gì vì vợ chẳng còn mới lạ như xưa. Đến sau cùng, nhân tình rồi cũng đi, chỉ có vợ là chưa từng phản bội. Nhưng nhân tình khóc thành thói hù dọa đàn ông, vợ khóc hoài rồi sẽ cạn nước mắt. Đến cùng, khi vợ không còn khóc nữa, sẽ đến lượt đàn ông phải khóc vì hối hận…

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Từ khóa:   chồng tệ đàn bà bất hạnh đàn ông vô tâm

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