4 người phụ nữ ‘bí ẩn’ mãi in sâu trong trái tim của đàn ông

Đây là người phụ nữ đàn ông từng muốn lấy làm vợ ở những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng đến cuối cùng cũng không thể thành bạn đời của nhau.

Người đàn ông không thể quên có khi là hình bóng một trong những người phụ nữ này...

Nhưng vì lý do gì đó, họ không thể nên duyên vợ chồng. Đàn ông có người sẽ dần quên đi mà yêu và cưới một người khác. Nhưng cũng có người dẫu lấy ai cũng không thể quên được người phụ nữ đầu tiên họ muốn lấy làm vợ. Bởi những gì đầu tiên mà dang dở đều khó quên. Hay vì bản chất của đàn ông cố chấp với những gì mình không thể có được.

Đàn ông nhớ sâu đậm người phụ nữ này là vì khi chưa đủ chín chắn nhất, anh ấy vẫn có can đảm muốn chăm sóc cô ấy cả đời. Khi chưa đủ trải nghiệm nhất cũng là lúc đàn ông yêu sâu đậm và vô tư nhất.

Để đến khi trải qua những năm tháng bồng bột mà vô tư ấy, đàn ông đã nghĩ khác về hôn nhân. Tình yêu của họ, mong muốn có gia đình của họ cũng thực tế hơn. Bớt vô tư thì sẽ bớt mãnh liệt, nhưng càng chín chắn thì sẽ càng có trách nhiệm.

Người đàn ông yêu sâu đậm nhất

Có những người đàn ông, đến tận cuối đời cũng không quên được duy nhất một người phụ nữ. Dù họ có lấy vợ, qua năm tháng vẫn giữ hình ảnh một người trong lòng.

Phụ nữ yêu nhiều một người, nhưng rồi vẫn có thể quên để được yêu một người khác lần nữa. Còn đàn ông có thể lấy người khác, nhưng trong lòng cũng vẫn giữ hình ảnh một người khác. Không phải vì không có được mà cố chấp, mà là vì còn thương nên còn giữ đến cùng.

Người đàn ông không thể quên là người anh ấy yêu sâu đậm nhất - Ảnh minh họa: Internet

Hay với những người đã có thể yêu một người khác thì hình ảnh người phụ nữ họ từng yêu sâu đậm vẫn ở đâu đó trong trí nhớ hay một góc trái tim họ. Duyên tình một lần sâu đậm thì khó mà xem như chưa từng có gì.

Người khiến đàn ông tổn thương nhất

Đây có thể từng là người đàn ông yêu nhất, bởi thế mà khiến anh ấy tổn thương nhất. Nhưng sau đó, cũng không chắc là đàn ông còn yêu người phụ nữ này không. Bởi điều còn sót lại là tổn thương sâu sắc, là những gì anh ta học được sau đó.

Có những người phụ nữ dạy đàn ông những bài học rất lớn, khiến họ trưởng thành và vững chãi hơn. Để khi nhớ về người phụ nữ này, đàn ông không còn thương, cũng chẳng còn hận, chỉ còn duy nhất bóng hình một người đã từng đẩy họ ngã để họ trưởng thành. Nhớ ở đây chỉ như một sự gợi nhắc về tháng năm vẫn còn non nớt và dại khờ của đàn ông. Họ nhớ để không phạm sai lầm lần nữa, để nhắc mình mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Người đàn ông chọn làm vợ

Người đàn ông không thể quên nhất chính là vợ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông không thể quên nhất chính là vợ. Dẫu có yêu người phụ nữ này nhiều hay ít thì đến cuối đời đàn ông cũng không thể quên. Bởi đây là người phụ nữ cho đàn ông một mái nhà, những bữa cơm ngon, những đứa trẻ lớn lên mỗi ngày…

Đây có thể là duy nhất một người đàn ông yêu sâu đậm, hoặc có thể là đúng lúc đúng người mà tìm thấy, nhưng sau tất cả vẫn là người đặc biệt nhất với đàn ông. Bởi những người phụ nữ dù có nằm ở trong tim đàn ông bao lâu, cũng không thể qua được vị trí của người vợ bên họ tháng năm.

Đàn ông ở đời, nhớ thương bao người rồi cũng muốn trở về với một người vợ của riêng họ, cùng họ qua tháng năm. Đàn ông cần vợ như cần nhà, yêu vợ như yêu chính mình. Bởi thế, thay vì ghen tuông với những người phụ nữ khác, vợ hãy tin tưởng người đàn ông của mình. Vì chúng ta đều sống cho hiện tại, đều mong muốn hạnh phúc tương lai, phụ nữ cũng thế, mà đàn ông cũng vậy…