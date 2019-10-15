Nhiều phụ nữ vì muốn giữ gia đình mà nhắm mắt làm ngơ trước chuyện chồng ngoại tình . Dù rằng khi đó nhà cửa có thể yên ổn nhưng lại âm thầm nảy sinh những vấn đề tiềm ẩn khác.

Dù rằng bạn đời phản bội bạn nhưng hãy hiểu sự rạn nứt xuất phát từ hai người. Một mối quan hệ phải có sự vun đắp từ hai bên, thành bại cũng là ở cả hai. Thay vì phụ nữ chỉ trách bản thân không đủ tốt để chồng phản bội thì hãy thẳng thắn nhìn vào trách nhiệm và vai trò của chồng. Ngoại tình là sự lựa chọn của đàn ông, cũng là lỗi lớn nhất của họ.

Ngoại tình xảy ra khi vợ chồng cạn tình cảm hay có mâu thuẫn lớn. Trước khi nghĩ rằng đàn ông ngoại tình là bản chất, thì bạn phải hiểu không ai ngoại tình khi hôn nhân thật sự hòa hợp và hạnh phúc. Và với một cuộc hôn nhân đã có người thứ ba thì sẽ chẳng dễ dàng với người trong cuộc.

Cố gắng lấy lại công bằng

Đánh ghen, tung hê lỗi lầm của đối phương chỉ khiến bạn đỡ ấm ức phần nào nhưng lại tự hạ giá trị của bản thân và bạn đời.

Dù sao, chồng cũng là người thân bên bạn, và cũng không quá khó để bạn trả đũa khi bị tổn thương. Nhưng nếu sử dụng những hành động tiêu cực đó, bạn ắt sẽ có lúc hối hận vì đã không làm mọi thứ tốt hơn. Khi chuyện hôn nhân của cả hai bày biện trước mặt mọi người thì chính bạn cũng không thể yên ổn về sau.

Nhắc lại

Đừng nhắc lại chuyện cũ, dù bạn đã từng tha thứ hay không - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người vợ chọn tha thứ nhưng không ngừng nhắc lại chuyện cũ. Họ cho rằng bằng cách đó sẽ tạo được ưu thế trong mối quan hệ, hay dày vò đối phương. Chính hành động và thái độ đó của phụ nữ chỉ khiến hôn nhân trở thành địa ngục và càng đẩy đối phương ra xa.

Và nếu chọn không tha thứ, cũng đừng nhắc lại với bất cứ ai. Đã chọn buông bỏ thì hãy dứt khoát rời đi, đoạn tuyệt với quá khứ. Đó mới là cách đàn bà bị phản bội bảo vệ chính giá trị của mình.

Cố gắng quá mức

Chịu đựng sự phản bội sẽ là một nỗi đau dài, dù bạn đã chọn tha thứ. Nhưng thay vì oán trách, hãy kiên nhẫn với cuộc hôn nhân của chính mình. Hãy nói với bạn đời rằng việc làm sai của họ đã để lại những đớn đau, và bạn đã khó khăn thế nào để bắt đầu lại. Bạn không cần phải gắng gượng quá mức, mà hãy đợi đối phương trả lời bạn, cho bạn niềm tin lần nữa.

Từ chối sự giúp đỡ

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người từng trải, hoặc có hoàn cảnh gia đình giống bạn. Họ sẽ là người cho bạn cảm giác thoải mái nhất, cũng hiểu rõ những gì bạn đang trải qua nhất. Và cũng chính họ sẽ cho bạn thấy được những điều bạn chưa thể thấy.

Phụ nữ bị phản bội hãy giữ mình kiêu hãnh và rực rỡ nhất có thể - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, đừng ngại chia sẻ với những người có kinh nghiệm. Dù họ không thể giúp bạn thấy thoải mái hơn, nhưng họ sẽ cho bạn biết bạn phải làm gì tiếp theo.

Bỏ bê sức khỏe và nhan sắc

Ngay cả lúc đau khổ nhất thì phụ nữ bị phản bội cũng phải cố gắng xinh đẹp nhất có thể. Đừng để mình bệnh tật hay tàn tạ xuất hiện trước chồng phản bội, hay tình cờ gặp nhân tình ở đâu đó. Càng bị tổn thương, bạn càng phải chứng minh mình giá trị. Nhan sắc là một trong những điều người khác sẽ nhìn vào bạn đầu tiên. Bởi thế, hãy cố gắng giữ mình luôn khỏe mạnh và đầy khí chất nhất.