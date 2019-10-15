Phụ nữ bị phản bội và những việc làm một lần hối hận một đời

Phụ nữ yêu 15/10/2019 05:29

Phụ nữ dù bị tổn thương sâu sắc cũng không được quên yêu thương bản thân. Khi phụ nữ bị phản bội, tuyệt đối đừng làm những việc này, để không phải hối hận và có lỗi với bản thân về sau.

Khi phụ nữ bị phản bội, tuyệt đối đừng làm những việc này.

“Nhắm mắt làm ngơ”

Nhiều phụ nữ vì muốn giữ gia đình mà nhắm mắt làm ngơ trước chuyện chồng ngoại tình. Dù rằng khi đó nhà cửa có thể yên ổn nhưng lại âm thầm nảy sinh những vấn đề tiềm ẩn khác.

Ngoại tình xảy ra khi vợ chồng cạn tình cảm hay có mâu thuẫn lớn. Trước khi nghĩ rằng đàn ông ngoại tình là bản chất, thì bạn phải hiểu không ai ngoại tình khi hôn nhân thật sự hòa hợp và hạnh phúc. Và với một cuộc hôn nhân đã có người thứ ba thì sẽ chẳng dễ dàng với người trong cuộc.

Tự trách móc bản thân

phu nu bi phan boi 1
Ngoại tình là sự lựa chọn của đàn ông, cũng là lỗi lớn nhất của họ - Ảnh minh họa: Internet

Dù rằng bạn đời phản bội bạn nhưng hãy hiểu sự rạn nứt xuất phát từ hai người. Một mối quan hệ phải có sự vun đắp từ hai bên, thành bại cũng là ở cả hai. Thay vì phụ nữ chỉ trách bản thân không đủ tốt để chồng phản bội thì hãy thẳng thắn nhìn vào trách nhiệm và vai trò của chồng. Ngoại tình là sự lựa chọn của đàn ông, cũng là lỗi lớn nhất của họ.

Cố gắng lấy lại công bằng

Đánh ghen, tung hê lỗi lầm của đối phương chỉ khiến bạn đỡ ấm ức phần nào nhưng lại tự hạ giá trị của bản thân và bạn đời.

Dù sao, chồng cũng là người thân bên bạn, và cũng không quá khó để bạn trả đũa khi bị tổn thương. Nhưng nếu sử dụng những hành động tiêu cực đó, bạn ắt sẽ có lúc hối hận vì đã không làm mọi thứ tốt hơn. Khi chuyện hôn nhân của cả hai bày biện trước mặt mọi người thì chính bạn cũng không thể yên ổn về sau.

Nhắc lại

phu nu bi phan boi 2
Đừng nhắc lại chuyện cũ, dù bạn đã từng tha thứ hay không - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người vợ chọn tha thứ nhưng không ngừng nhắc lại chuyện cũ. Họ cho rằng bằng cách đó sẽ tạo được ưu thế trong mối quan hệ, hay dày vò đối phương. Chính hành động và thái độ đó của phụ nữ chỉ khiến hôn nhân trở thành địa ngục và càng đẩy đối phương ra xa.

Và nếu chọn không tha thứ, cũng đừng nhắc lại với bất cứ ai. Đã chọn buông bỏ thì hãy dứt khoát rời đi, đoạn tuyệt với quá khứ. Đó mới là cách đàn bà bị phản bội bảo vệ chính giá trị của mình.

Cố gắng quá mức

Chịu đựng sự phản bội sẽ là một nỗi đau dài, dù bạn đã chọn tha thứ. Nhưng thay vì oán trách, hãy kiên nhẫn với cuộc hôn nhân của chính mình. Hãy nói với bạn đời rằng việc làm sai của họ đã để lại những đớn đau, và bạn đã khó khăn thế nào để bắt đầu lại. Bạn không cần phải gắng gượng quá mức, mà hãy đợi đối phương trả lời bạn, cho bạn niềm tin lần nữa.

Từ chối sự giúp đỡ

Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người từng trải, hoặc có hoàn cảnh gia đình giống bạn. Họ sẽ là người cho bạn cảm giác thoải mái nhất, cũng hiểu rõ những gì bạn đang trải qua nhất. Và cũng chính họ sẽ cho bạn thấy được những điều bạn chưa thể thấy.

phu nu bi phan boi 3
Phụ nữ bị phản bội hãy giữ mình kiêu hãnh và rực rỡ nhất có thể - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, đừng ngại chia sẻ với những người có kinh nghiệm. Dù họ không thể giúp bạn thấy thoải mái hơn, nhưng họ sẽ cho bạn biết bạn phải làm gì tiếp theo.

Bỏ bê sức khỏe và nhan sắc

Ngay cả lúc đau khổ nhất thì phụ nữ bị phản bội cũng phải cố gắng xinh đẹp nhất có thể. Đừng để mình bệnh tật hay tàn tạ xuất hiện trước chồng phản bội, hay tình cờ gặp nhân tình ở đâu đó. Càng bị tổn thương, bạn càng phải chứng minh mình giá trị. Nhan sắc là một trong những điều người khác sẽ nhìn vào bạn đầu tiên. Bởi thế, hãy cố gắng giữ mình luôn khỏe mạnh và đầy khí chất nhất.

4 thói quen của người đàn ông có chết cũng không phản bội vợ

4 thói quen của người đàn ông có chết cũng không phản bội vợ

Đàn ông tệ bạc ngày càng nhiều cũng không có nghĩa là đàn ông tốt đã “tuyệt chủng”. Có những dấu hiệu đặc biệt để nhận dạng một người đàn ông chung thủy tuyệt đối với vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình đàn bà bị phản bội chồng phản bội

TIN MỚI NHẤT

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 31 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 31 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này