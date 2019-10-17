3 câu hỏi quyết định đàn ông có thật lòng yêu thương bạn không

Một người phụ nữ luôn tự hào nói rằng chồng cô ấy luôn không tiếc tiền mua cho cô ấy mỹ phẩm, quần áo xa xỉ mắc tiền. Nhưng người đàn ông này lại không hề dành thời gian rảnh rỗi cho vợ. Sau này, cô ấy mới nhận ra tất cả thời gian rảnh chồng mình đều dành cho nhân tình. Anh ấy không quan tâm đến tiền bạc, vì anh ấy có nhiều, anh ấy có thể dùng nó để ủi an người vợ bị ghẻ lạnh ở nhà. Ngược lại, anh ấy lại quan tâm đến khoảng thời gian ít ỏi của mình có để vui vẻ với nhân tình.

Bởi thế, phụ nữ nên biết người đàn ông của mình xem trọng nhất điều gì, hãy thử nhìn xem liệu anh ấy có bằng lòng chia sẻ những điều đó với bạn không?

Đối với một người đàn ông, nếu anh ấy sẵn sàng chia sẻ điều anh ấy qúy trọng nhất với bạn thì đó mới là dấu hiệu anh ấy yêu bạn thật lòng. Nếu đàn ông quan tâm đến tiền hơn thời gian, thì dù anh ấy có dành bao nhiêu thời gian cho bạn cũng không thể nói lên rằng anh ấy yêu bạn. Nếu đàn ông coi trọng thời gian hơn tiền bạc, thì tiền bạc cho bạn nhiều tới cỡ nào bạn cũng không thể thấy chân tình của anh ấy.

Anh ấy có bao dung khi cãi nhau với bạn không?

Đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, đều sẽ thể hiện ở lúc cãi nhau. Không phải nằm ở việc anh ấy nóng giận thế nào, hay lỡ nói những lời khó nghe ra sao, mà là ở suy nghĩ có bao dung được cho bạn không. Nếu có mâu thuẫn, anh ấy có thể kiên nhẫn cùng bạn tìm hướng giải quyết không? Nếu anh ấy sai, anh ấy có hạ cái tôi để nhận sai với bạn? Hay nếu bạn sai, anh ấy có sẵn sàng bao dung cho bạn sau lúc tức giận?

Đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, đều sẽ thể hiện ở lúc cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông yêu chân thành dẫu có giận bạn đến nhường nào cũng sẽ bao dung với lỗi sai và những gì chưa hoàn hảo ở bạn. Một người đàn ông yêu nhiều dẫu mối quan hệ của cả hai có bí bách thế nào cũng kiên nhẫn tìm cách để bên nhau đến cùng.

Đừng nhìn những lúc cả hai vui vẻ bên nhau mà cho rằng anh ấy yêu bạn. Hãy nhìn vào những lúc thấy nhau thật chướng mắt, thật khó chịu nhất mà xem người đàn ông ấy có kiên nhẫn với mình đến cùng không.

Anh ấy có bảo vệ bạn khi bạn cần không?

Đây thường sẽ là điều bạn dễ nhìn thấy nhất ở cả đàn ông yêu hay không yêu bạn thật lòng. Dù vậy, người đàn ông yêu bạn thật lòng thì tần số anh ấy xuất hiện khi bạn cần luôn là tuyệt đối. Bất kì lúc nào bạn muốn anh ấy ở bên, anh ấy sẽ đều đến kịp lúc. Còn với đàn ông không yêu bạn thật lòng, anh ta vẫn có thể bảo vệ bạn khi bạn gặp khó khăn, nhưng sẽ không thể thường xuyên trong một thời gian dài.

Người đàn ông yêu bạn thật lòng thì tần số anh ấy xuất hiện khi bạn cần luôn là tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông chân thành yêu bạn luôn bảo vệ bạn là vì họ muốn bên bạn cả đời. Sự kiên trì và luôn để tâm đến bạn này sẽ không thay đổi. Ngược lại, đàn ông chỉ muốn bên bạn một lúc, hay đã hết yêu bạn thì việc anh ta xuất hiện khi bạn cần sẽ thưa thớt và không hề dụng tâm vì bạn.