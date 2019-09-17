Không phải kỹ nghệ phòng the, đây mới là thứ khiến bạn 'HỚP HỒN' mọi đàn ông

Phụ nữ yêu 17/09/2019 17:38

Đây mới là thứ khiến bạn trở thành người phụ nữ quyến rũ “chết người”, khiến chàng bị thu phục hoàn hoàn.

Nhiều chị em cứ dại khờ nghĩ chỉ cần đầu tư bộ đồ lót gợi cảm, điêu luyện chuyện gối chăn đã dư sức hấp dẫn đàn ông. Thế nhưng, trong mắt phái mạnh, phụ nữ quyến rũ nhất là khi có được 4 thứ này.

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Trong mắt đàn ông, phụ nữ quyến rũ nhất là khi cô ấy luôn tràn đầy năng lượng, nở nụ cười tươi tắn trên môi - Ảnh minh họa: Internet

1. Không tiết kiệm nụ cười

Phụ nữ vốn sống bản năng, dễ bị cảm xúc chi phối nên tâm trạng cũng thay đổi thất thường. Chẳng ai cấm bạn khóc thật to, cười thật sảng khoái và thoải mái thể hiện cảm xúc của mình. Thế nhưng, phụ nữ cần có đủ điềm tĩnh để làm chủ suy nghĩ của mình, hãy luôn lạc quan, yêu đời và sống tích cực thay vì tự nhốt mình trong bi quan, chán nản.

Trong mắt đàn ông, phụ nữ cuốn hút nhất là khi cô ấy luôn tràn đầy năng lượng, nở nụ cười tươi tắn trên môi. Rồi bạn sẽ thấy, nụ cười ấy không chỉ xua tan những hờn giận vu vơ, những mệt mỏi cơ cực mà còn là liều thuốc tinh thần giúp chính bản thân bạn và người đối diện sảng khoái hơn rất nhiều. Đấy cũng chính là lý do vì sao đàn ông nào cũng say đứ đừ những cô nàng hào phóng với nụ cười.

2. Có chính kiến

Phụ nữ đừng vì yêu mà chấp nhận ôm hết thua thiệt vào người, cũng đừng lụy tình đến mức xem việc “chồng chúa vợ tôi” là lẽ tất yếu. Mối quan hệ giữa hai người khác giới cần có sự bình đẳng, tôn trọng và bao dung. Nếu bạn cứ răm rắp nghe theo mọi yêu cầu, sẵn lòng để đàn ông sai khiến thì dần dần trong mắt họ bạn sẽ chẳng còn chút hấp lực nào.

Ngược lại, khi dám nói lên suy nghĩ của bản thân, dám bật lại những lời quá đáng, những suy nghĩ áp đặt thì bạn sẽ tự biến mình trở thành người phụ nữ hấp dẫn, gợi cảm trong mắt đối phương.

3. Luôn là chính mình

Đừng vì đàn ông mà đánh mất chính mình, đừng vì quá yêu mà quên mất rằng mình chỉ có một cuộc đời để sống. Thay vì phí hoài nó để làm hài lòng người khác thì chị em cần dùng nó để làm vui lòng bản thân. Chỉ khi bạn biết mình muốn gì, cần gì, làm thế nào để bản thân hạnh phúc, an yên thì lúc đấy tự bạn sẽ toát lên khí chất ngời ngời.

Giữa hằng hà sa số phụ nữ giữa dòng đời, đàn ông nào cũng sẽ bị hớp hồn bởi cô nàng cá tính và đặc biệt như thế.

4. Có kế hoạch cho đời mình

Đời phụ nữ, đừng để cuộc sống của mình chỉ quanh quẩn nơi xó bếp, đắm chìm trong mùi mắm muối với đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch. Dù lấy chồng hay sống độc thân, phụ nữ nhất định phải có sự nghiệp của riêng mình, có công việc nuôi sống bản thân.

Không ngừng đặt ra những mục tiêu, lên kế hoạch cho đời mình là cách để bạn tự vẽ lên tương lai một cách cụ thể, sinh động nhất. Hãy là người yêu, người vợ khiến người đàn ông của mình hãnh diện khi nhắc đến thay vì giấu kín như bưng chị em nhé.

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