Không người đàn bà nào mạnh mẽ lại có một cuộc sống dễ dàng

Đàn bà mạnh mẽ cô đơn trong từng nụ cười và ánh mắt. Cười thật tươi mà nước mắt chỉ chực rơi. Mắt nhìn dửng dưng mà lòng thì đầy bão tố. Vốn dĩ, không người đàn bà mạnh mẽ nào có một cuộc sống dễ dàng cả…

Đàn bà mạnh mẽ chẳng mấy khi để ai thấy mình yếu đuối. Họ không nhờ vả ai, đều tự mình cố làm mọi thứ. Họ không muốn cậy dựa ai, vì sợ ngã đau, vì đến cả cái bóng của mình cũng có khi bỏ mình đi. Họ chối từ mọi lời ngọt ngào, cả sự giúp đỡ đầy nịnh bợ. Với đàn bà mạnh mẽ, cảm giác an toàn nhất, chỗ dựa vững chắc nhất đều xuất phát từ chính bản thân họ. Đàn bà mạnh mẽ thường chẳng mấy khi để ai thấy mình khóc. Họ trong mắt người khác đều là dáng vẻ dửng dưng và vững vàng nhất. Như mọi nỗi đau đều biết tìm chỗ cư ngụ đâu đó trong lòng họ. Để chỉ đợi khi đêm về, khi chỉ còn lại chính mình, thương tổn đều như vỡ òa. Đàn bà mạnh mẽ khi ấy mới để mình khóc, trong im lìm, trong mỏi mệt và chịu đựng. Chung quy, đều là vì họ thà để mình tự cô đơn mà vượt qua mọi thứ, tự bảo vệ mình, hơn là để một ai đó bên cạnh.

Chung quy, đều là vì họ thà để mình tự cô đơn mà vượt qua mọi thứ, tự bảo vệ mình, hơn là để một ai đó bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà mạnh mẽ cũng chẳng thích giữ ai bên mình. Họ sẵn sàng buông bỏ dù đã nắm thật chặt. Họ dửng dưng quay đi với người đã không muốn ở lại. Với đàn bà mạnh mẽ, họ luôn chuẩn bị sẵn một lối đi khi bão đến, ngay cả khi bình yên đang ngự trị. Bởi họ đã từng biết qua cơn bão dữ dội nhất, chính từ ngực trái của người họ yêu. Và đàn bà mạnh mẽ hiểu rằng tình yêu thì dễ tin, còn lòng người thì khó đoán. Họ muốn tin vào chính mình, hơn bất kì ai khác. Có ai đó từng nói, đàn bà mạnh mẽ chính là nữ hoàng của phái yếu, được ca ngợi, được noi theo. Vì họ kiên cường quá, như mọi thăng trầm đều dừng trước họ. Vì họ dửng dưng quá, bão giông dữ dội cỡ nào, họ đều chẳng lo sợ. Vì họ tràn đầy năng lượng, như đất trời có sập đổ họ vẫn có thể chống đỡ nổi. Đàn bà sinh ra mấy ai được như họ đâu, như chẳng sợ gì, như bất cần mọi thứ. Nhưng đàn bà như họ là một nữ hoàng giàu kiêu hãnh, đầy sức mạnh, và cũng thật cô đơn.

Nhưng đàn bà như họ là một nữ hoàng giàu kiêu hãnh, đầy sức mạnh, và cũng thật cô đơn - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà mạnh mẽ cô đơn trong từng nụ cười và ánh mắt. Cười thật tươi mà nước mắt chỉ chực chờ rơi. Mắt nhìn dửng dưng mà lòng thì đầy bão tố. Vì hơn ai hết, họ hiểu, thật ra họ mạnh mẽ là vì đã từng bị vùi dập đau thương. Họ kiên cường là vì nếu không thể tự đứng vững thì ai sẽ đỡ họ, nếu không bảo vệ chính mình thì còn đợi ai đây. Vốn dĩ, không người đàn bà mạnh mẽ nào có một cuộc sống dễ dàng cả… Người ta cũng hay nói, đàn bà trên đời vốn chỉ có hai kiểu, một là được yêu thương mà có quyền yếu đuối, hai chính là quá nhiều đau lòng mà chỉ có thể mạnh mẽ. Suy cho cùng, mạnh mẽ cũng là một loại bản năng rèn giũa sau bao ngày. Nếu không thể được yêu thương chở che thì nhất định nào dám yếu đuối. Nếu đến cùng chẳng tìm được chỗ trú mưa, thì phải tự chạy thật nhanh, tự tìm một cái ô cho riêng mình. Thật ra, đã là đàn bà thì có ai thích cô đơn đâu. Nhưng nếu cô đơn mà đổi được bình yên thì cũng thật đáng. Một người đàn bà lựa chọn mạnh mẽ đến bất cần đều là vì muốn chọn một khoảng yên bình thật riêng . Vì họ tin rằng trước khi một ai đó đủ bảo bọc một kẻ bất cần như họ, họ phải tự bảo vệ và yêu thương mình thật tốt. Và lỡ như nếu người ấy có không đến, họ vẫn thật ổn yên với tình yêu dành cho chính mình. Vốn dĩ, không người đàn bà mạnh mẽ nào có một cuộc sống dễ dàng cả… - Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn yêu một người đàn bà mạnh mẽ, hãy cố gắng ôm hết những gai góc trong cuộc đời họ. Hoa hồng đẹp vì có gai, đàn bà đáng giá cũng chính từ những cái gai mạnh mẽ kiên cường đến đáng thương như thế…

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