Đàn bà khôn ngoan phải biết cách khiến đàn ông mê mệt bằng sức hấp dẫn của mình. Đừng dại dột sở hữu 3 yếu điểm "chết người" này kẻo trở thành cuộc vui qua đường của đàn ông.

Phụ nữ đừng tỏ ra quá dễ dãi trước mặt đàn ông khi vừa bắt đầu mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn có sở thích chinh phục. Những gì càng khó nắm bắt, họ càng làm mọi giá để có được. Phụ nữ cũng vậy, càng tỏ ra lạnh lùng, kiêu kỳ càng khiến đàn ông chỉ muốn bên bạn không rời. Vì vậy, đàn bà khôn ngoan khi bắt đầu một mối quan hệ, đừng vội yêu hết mình, tỏ ra quá dễ dãi với đối phương và trao hết tất cả những gì bạn có cho họ.

Thay vào đó, bạn hãy giữ lại những thứ là phẩm giá và tự tôn riêng của mình. Đừng chiều chuộng đàn ông quá mức, cũng đừng vội chủ động làm hòa khi cả hai giận dỗi. Phụ nữ nếu không muốn trở thành cuộc vui qua đường của đàn ông thì đừng thể hiện sự dễ dãi, lệ thuộc vào đối phương. Vì khi bạn làm điều này, đàn họ sẽ chán đến phát ngán.