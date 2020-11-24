4 bí quyết 'chiều chồng' khiến đàn ông điêu đứng, say mê bạn nửa bước chẳng rời

Phụ nữ yêu 24/11/2020 16:16

Muốn được đàn ông say mê, nửa bước chẳng rời, phụ nữ cần học ngay 4 bí quyết "chiều chồng" khiến đàn ông điêu đứng, u mê bạn không lối về này.

Chiều chồng cũng được xem là một bộ môn nghệ thuật giúp bạn duy trì đời sống gia đình bền lâu. Nếu muốn đàn ông say mê nửa bước chẳng rời thì phụ nữ cần học ngay 4 bí quyết "chiều chồng" khiến đàn ông điêu đứng sau đây.

1. Biết cách nịnh chồng

bi quyet chieu chong 1
Hãy dành lời khen cho chồng bằng những lời nói ngọt ngào hằng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường tỏ ra  mạnh mẽ, quyết liệt nhưng tận sâu trong lòng họ vẫn thích nghe những lời âu yếm, dịu dàng từ vợ. Do đó, nếu phụ nữ biết cách khen chồng sẽ là một điểm cộng rất lớn khiến đàn ông say mê bạn nửa bước chẳng rời. 

Thỉnh thoảng, bạn hãy dành cho anh ấy những lời nói ngọt ngào như “chồng là người em và con cần” hay đơn giản bạn có thể khen ngợi anh ấy bằng một câu nói dịu dàng như “hôm nay chồng em trông thật bảnh bao”. Ngoài ra, để tình cảm giữa cả hai mặn nồng hơn nữa, bạn cần thể hiện tình cảm của mình dành cho chồng qua câu nói “em cảm thấy thật hạnh phúc vì có anh trong đời”.

2. Đừng chê bai chồng trước mặt bạn bè của mình

bi quyet chieu chong 2
Đàn ông có lòng tự trọng rất cao nên đừng dại dột chê bai họ ở chốn đông người - Ảnh minh họa: Internet

Lòng tự trọng của đàn ông rất cao nên bạn đừng dại dột chê bai chồng trước mặt nhiều người. Có thể anh ấy sẽ không tỏ ra khó chịu ngay lập tức nhưng khi về đến nhà sự tức giận sẽ bộc phát. Vì vậy, để tránh dẫn đến tình trạng này, bạn cần giữ thể diện cho chồng trước mặt đám đông và hạn chế đem anh ấy vào những cuộc tranh luận với bạn bè.

3. Hãy tìm cách khiến chồng ghen ngược lại bạn

bi quyet chieu chong 3
Đàn bà chưng diện và thường xuyên gặp gỡ bạn bè sẽ tạo nên sức hút riêng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc tôn trọng thế giới riêng của chồng, bạn cũng nên dành sự tự do cho mình bằng việc thường xuyên đi chơi cùng bạn bè. Hãy tìm cách để chồng quan tâm, lo lắng và khiến anh ấy ghen ngược lại khi bí mật hẹn hò, ăn uống, xem phim, hay du lịch với bạn bè nhưng thiếu mặt anh ấy. Một người phụ nữ vừa phóng khoáng vừa bí ẩn sẽ làm đàn ông say mê nửa bước chẳng dám rời. 

4. Biết cách hâm nóng tình yêu đúng lúc

bi quyet chieu chong 4
Bạn hãy chủ động nhắc nhở anh ấy về ngày kỷ niệm để hâm nóng tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên thể hiện sự chủ động trong việc nhắc nhở anh ấy về ngày kỷ niệm của cả hai, thường xuyên trò chuyện và tặng cho nhau những món quà ý nghĩa, dành thời gian cho những chuyến du lịch, hẹn hò lãng mạn vào một ngày đặc biệt hoặc kỷ niệm ngày cưới. Ngoài ra, việc thường xuyên nói câu “em yêu anh” cũng khiến tình yêu của cả hai trở nên gắn bó và khăng khít hơn.

Tuyệt chiêu ứng xử khôn khéo trong gia đình của phụ nữ thông minh khiến chồng nể trọng, yêu thương cả đời

Tuyệt chiêu ứng xử khôn khéo trong gia đình của phụ nữ thông minh khiến chồng nể trọng, yêu thương cả đời

Muốn trở thành phụ nữ thông minh, bạn cần học ngay những tuyệt chiêu ứng xử khôn khéo trong gia đình này.

Xem thêm
Từ khóa:   cách hâm nóng tình cảm cách nịnh chồng bí kíp giữ chồng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này