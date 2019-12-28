Không làm nổi những điều này, phụ nữ đừng trách vì sao đàn ông không yêu mình

Phụ nữ yêu 28/12/2019 05:16

Phụ nữ muốn đàn ông yêu thương, trân trọng thì phải khẳng định được tiếng nói, chỗ đứng trong xã hội. Đừng dại phạm phải những sai lầm của phụ nữ như sống dựa vào đàn ông, hy sinh quá nhiều cho tình yêu…

Phụ nữ muốn hạnh phúc, muốn đàn ông yêu thì phải học cách mạnh mẽ, học cách tự lập và yêu thương bản thân. Còn nếu cứ phạm phải những sai lầm của phụ nữ như hy sinh quá nhiều đàn ông mà quên mất bản thân, sống ỷ lại vào đàn ông… thì cả đời sẽ nhận lại đau thương mà thôi. Thế nên, ngay từ bây giờ, phụ nữ hãy làm tốt những điều sau để được đàn ông yêu, kính nể và có cuộc sống thoải mái, an nhiên.

Hãy kiếm tiền và độc lập về tài chính

Phụ nữ có thể không cần đàn ông nhưng nhất định không thể không có tiền. Bởi nếu không có tiền, phụ nữ sẽ chẳng thể làm được gì, không có tiếng nói trong xã hội và không được mọi người coi trọng. Và càng nhục hơn nữa khi phụ nữ sống dựa vào đàn ông, chỉ biết ngửa tay xin tiền đàn ông thì cả đời người phụ nữ đó sẽ sống trong bất hạnh, đau khổ.

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Phụ nữ hãy là người biết kiếm tiền và độc lập về tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, đàn bà dại mới cho rằng chỉ cần kiếm được một người chồng nhiều tiền, giàu có là đủ. Còn phụ nữ khôn sẽ hiểu rõ giá trị đồng tiền mà mình kiếm ra, chỉ khi sống bằng đồng tiền do mình làm ra mới có thể ngẩng cao đầu, hiên ngang trước người đàn ông, khẳng định chỗ đứng trong xã hội, gia đình.

Khi làm ra tiền và độc lập về tài chính, phụ nữ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mình có thể tự quyết định chi tiêu. Kiếm được tiền và có tiền trong tay thì dù ngày mai có ra sao, sóng gió, khó khăn thế nào, phụ nữ cũng tự tin, bản lĩnh để đối mặt, để giải quyết mọi vấn đề mà không run sợ.

Biết yêu thương bản thân

Phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi nên hãy biết trân trọng, yêu thương bản thân nhiều hơn. Hãy biết chăm sóc, dành nhiều thời gian để làm đẹp bản thân, làm những điều mình thích để tận hưởng, cảm nhận sự tuyệt vời của cuộc sống. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, thế nên phụ nữ hãy biết đối xử với mình thật tốt để không sống hoài, sống phí và để đón nhận những điều tươi đẹp trong cuộc đời.

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Sai lầm của phụ nữ là đối xử tệ bạc với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Không nhất thiết phải đợi người khác yêu thương, tặng quà mà bản thân phụ nữ hãy tự dành tặng cho mình những món quà nho nhỏ để tự thưởng cho bản thân. Đừng bao giờ sống dựa dẫm vào đàn ông mà hãy tự quyết định cuộc sống, hướng đi cho chính mình. Chỉ khi làm được điều này, đàn ông mới thực sự nể phục và trân trọng, yêu thương bạn.

Có ước mơ và hoài bão riêng

Phụ nữ sống mà không có ước mơ, không có hoài bão thì còn gì đáng sống. Vì thế, muốn đàn ông yêu thương và trân trọng, phụ nữ hãy đặt ra mục tiêu để cố gắng thực hiện đạt được mục tiêu đó.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc cần sống có ước mơ, hoài bão riêng - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ khi sống có ước mơ, hoài bão, phụ nữ mới ngày càng trưởng thành hơn, trau dồi cho mình những kiến thức, kinh nghiệm sống cũng như các kỹ năng. Khi đó, phụ nữ mới có thể ngang hàng với đàn ông về kiến thức, vị thế xã hội. Có như vậy, đàn ông mới nể trọng và muốn được yêu thương, che chở người phụ nữ thực sự xứng đáng.

Nếu không làm được những điều trên mà phạm phải những sai lầm của phụ nữ “dại” thì đừng trách móc vì sao bản thân không được đàn ông yêu thương, nể trọng. Là phụ nữ hiện đại, hãy tự quyết định cuộc sống, vận mệnh của chính mình để luôn đón nhận những niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày.

4 câu nói của đàn ông đẩy phụ nữ vào bể khổ cả đời

4 câu nói của đàn ông đẩy phụ nữ vào bể khổ cả đời

Ở đời, phụ nữ khôn ngoan sẽ không để lọt những lời này của đàn ông vào đầu. Vì nếu tin thì đây sẽ là những câu nói đẩy phụ nữ vào bể khổ.

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