Không đủ bản lĩnh làm được 3 việc này, đàn ông chẳng đủ tư cách làm chồng!

Bản lĩnh của một người chồng không nằm ở việc anh ta kiếm được bao nhiêu tiền, ra ngoài chức cao vọng trọng hơn ai, mà là ở yêu thương thủy chung với vợ con. Đàn ông không đủ bản lĩnh làm được 3 việc này thì không có tư cách làm chồng!

Đàn ông không hơn nhau ở sắc dục hay vinh hoa, mà là ở nụ cười của người phụ nữ đi cùng. Còn đàn bà không hơn nhau nhan sắc phù phiếm, mà là ở yêu thương của người đàn ông bên cạnh.

Đàn ông bản lĩnh có thể chiêm ngưỡng cái đẹp nhưng không cho phép mình lung lay lòng dạ. Bởi họ hiểu cái đẹp cái hút mắt ở đời này nhiều lắm, nhưng vợ thì chỉ có một. Sự tôn trọng, yêu thương dành cho vợ luôn đủ sức để họ xem thường mọi cám dỗ xung quanh. Hơn hết, đàn ông bản lĩnh luôn cố tình né tránh cám dỗ trước khi bị nó nhấn chìm. Họ muốn bảo vệ tự trọng của mình, xem ngoại tình là điều có thể hủy hoại danh dự của họ.

Bản năng của con người là thích cái đẹp. Đàn ông lại càng thích ngắm phụ nữ đẹp. Đàn ông có từng tử tế đứng đắn cỡ nào cũng có lúc khó lòng từ chối khi cám dỗ tự tìm đến. Nhưng đàn ông đời này luôn có hai dạng, một là biết đâu là cám dỗ để né để tránh, hai là biết rõ là tội lỗi vẫn để mình sa vào. Đàn ông không có tốt hay xấu trước cám dỗ, chỉ có người nào bản lĩnh biết dừng lại đúng lúc trước ngưỡng cửa ngoại tình.

Ngược lại, đàn ông chỉ vì vài cái đẹp trước mắt mà vứt bỏ vợ con thì mãi mãi không thể là đấng trượng phu ở đời. Đàn ông bản lĩnh là nằm ở thủy chung dành cho vợ.

Không thương tổn vợ dù với bất cứ lý do nào

Chẳng ai là hoàn hảo, dù chồng có ưu tú tử tế thế nào cũng không tránh được những lần làm vợ buồn. Nhưng quan trọng là họ không bao giờ cố ý để vợ tổn thương, luôn mang mong muốn vợ hạnh phúc.

Với người đàn ông này, không điều gì đáng sợ hơn khi họ thấy vợ khóc. Chỉ cần vợ khóc, họ biết chắc đó là lỗi của mình, người sai chỉ có thể là họ. Khi đàn ông bỏ hết cái tôi và sĩ diện của mình để nghĩ cho cảm xúc của vợ thì đích thực là đàn ông có bản lĩnh.

Khi đàn ông bỏ hết cái tôi và sĩ diện của mình để nghĩ cho cảm xúc của vợ thì đích thực là đàn ông có bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Bởi với họ, không điều gì quan trọng hơn nụ cười của vợ. Họ trân trọng vợ, cũng như những hy sinh của vợ cho gia đình. Họ có thể yêu chiều vợ, bảo vệ vợ hết khả năng của mình, chỉ để đem bình yên đến cho vợ.

Nếu đàn ông không có được bản lĩnh này thì chính là người chồng chỉ toàn đem đến bất hạnh cho vợ. Đàn ông như thế, vốn không thể hơn ai trong thiên hạ.

Bao dung và vị tha

Đàn ông bản lĩnh ở đời chính là giàu bao dung cho người phụ nữ của mình. Họ sẽ dùng yêu thương và thấu hiểu để bỏ qua hết những điều chưa tốt chưa hay ở vợ. Vì chẳng ai là hoàn hảo, nhưng tình yêu của họ luôn có thể hoàn hảo để giúp vợ tốt hơn.

Đàn ông bản lĩnh ở đời chính là giàu bao dung cho người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng bản lĩnh không bao giờ soi xét những lỗi nhỏ nhặt của vợ. Họ quan niệm rằng vợ đẹp hay xấu là ở người chồng cạnh bên có đủ yêu thương hay không. Muốn vợ tốt, vợ đẹp thì chồng phải thấu hiểu, bao dung để cùng vợ hoàn thiện.

Lòng vị tha dành cho vợ chính là chiếc áo đẹp nhất của đàn ông trước mặt người trong thiên hạ. Đàn ông càng yêu thương vợ, càng giàu cảm thông thì càng là người đàn ông được người đời ngợi khen nhất. Ngược lại, đàn ông chỉ nhỏ nhen ích kỷ làm vợ khốn cùng mệt mỏi thì thật không đủ tư cách làm người đàn ông trong gia đình.