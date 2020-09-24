Phụ nữ đừng dại dột tin tưởng chồng đến mức nghĩ rằng chỉ cần anh ấy yêu vợ thương con thì mãi mãi sẽ như thế. Bởi đàn ông rất dễ thay lòng đổi dạ, một khi có cơ hội được thử cảm giác ái ân với đàn bà khác họ sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Đây là những lý do phổ biến nhất khiến đàn ông ngoại tình , chấp nhận đánh đổi gia đình an yên để cặp kè với đàn bà khác. Nếu là một người vợ thông minh, bạn hãy thuộc lòng từng câu từng chữ để chồng không có cơ hội cắm sừng mình.

Người xưa có câu “vật họp theo loài”, phụ nữ nên cảnh giác kẻo những người bạn không đứng đắn của chồng sẽ “tập hư” anh ấy.

Nếu bạn bè thân thiết của chồng ngoại tình, chắc chắn họ sẽ ngồi khoe chiến tích với nhau. Lúc ấy, sự tò mò, thích hơn thua và đua đòi chính là bùa mê thuốc lú khiến đàn ông chững chạc, chung thủy đến mấy cũng sẽ sa ngã.

Bước vào phòng ngủ chị em hãy như nữ hoàng với bộ đồ ngủ gợi cảm, nước hoa thơm phức và cuồng nhiệt như lần đầu - Ảnh minh họa: Internet

2. Chuyện giường chiếu nhàm chán

Con đường đến trái tim người đàn ông phải đi qua dạ dày, muốn giữ chồng phụ nữ đừng quên những tuyệt kỹ phòng the khi lên giường. Hôn nhân ngoài tình yêu còn cần sự hòa hợp trong đời sống gối chăn.

Nếu không thể thỏa mãn ham muốn của nhau, nếu không thể có được sự mới mẻ, sáng tạo thì chuyện vợ chồng ắt sẽ nhàm chán, vô vị.

Hãy nhớ, bước vào phòng ngủ chị em hãy như nữ hoàng với bộ đồ ngủ gợi cảm, nước hoa thơm phức và cuồng nhiệt như lần đầu. Có như thế thì chẳng cần bùa mê thuốc lú, cũng không cần dùng mưu kế vẫn khiến chồng nghiện vợ như sam, cả đời mê mệt.

Hơn cả, vì có tiền, có quyền nên đàn ông giàu có chẳng phải lăn tăn về chi phí nuôi bồ nhí - Ảnh minh họa: Internet

3. Khi đàn ông thành đạt

Chính vì đã ở trên đỉnh cao danh vọng, được người người nể phục nên đàn ông giàu có được rất nhiều phụ nữ để mắt đến. Những cô nàng thực dụng sẽ dùng đủ chiêu thức để rù quến, từng bước dẫn dụ đàn ông có gia đình sa vào lưới tình.

Một khi đã lên giường với người đàn bà mưu mô kia, một khi đã phản bội vợ được một lần thì ắt đàn ông tệ bạc sẽ cắm sừng vợ thêm lần nữa.

Hơn cả, vì có tiền, có quyền nên đàn ông giàu có chẳng phải lăn tăn về chi phí nuôi bồ nhí. Họ hí hửng, phấn khích khi có thể qua mặt vợ lập phòng nhì bên ngoài mà chưa bao giờ nghĩ đến sự tổn thương mà bạn đời phải nếm trải nếu biết chuyện.