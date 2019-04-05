Trong tình yêu cũng cần có một khoảng an toàn dành cho nhau. Sự mãnh liệt cần có nhau ban đầu nên giảm dần và tạo cảm giác thoải mái khi ở bên nhau lâu dài. Đừng quá cuồng si và cần đối phương ở bên nhiều hơn nhu cầu mong muốn của họ. Một tình yêu bền vững phải có sự ổn định hơn.

Dù tình yêu cần sự mãnh liệt, nồng nàn nhưng việc bám dính lấy nhau, xem đối phương là cả thế giới không hề khiến tình yêu thêm sâu đậm hơn. Vì chuyện đối phương chán bạn sẽ chỉ là vấn đề sớm hay muộn và người tổn thương sẽ là bạn.

Tình yêu hay hôn nhân càng về lâu về dài càng cần lời nói để gần nhau hơn. Giao tiếp trong tình yêu là lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia về suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn của nhau. Nếu không thể giao tiếp để hiểu nhau hơn, cả hai sẽ dần không có sự tương đồng và xa nhau hơn.

Đàn ông và phụ nữ thường có những suy nghĩ và quan điểm khác nhau. Bạn suy nghĩ thế này, không có nghĩa là đàn ông cũng thấy thế. Nếu bạn cứ áp đặt suy nghĩ của mình vào đối phương thì sẽ khiến mối quan hệ càng mâu thuẫn và căng thẳng. Đối phương sẽ thấy không được tin tưởng, còn bạn lại càng khiến mọi chuyện tệ hơn theo lối suy nghĩ của bản thân. Nếu lúc này bạn không thay đổi suy nghĩ thì rất dễ khiến mâu thuẫn càng khó giải quyết.

Không có định hướng chung

Một tình yêu lâu dài hay một cuộc hôn nhân bền chặt khi cả hai có định hướng chung trong cuộc sống. Bạn và đối phương phải nhìn thấy hướng đi cùng nhau, mục tiêu chung và những phấn đấu vì nhau. Nếu không có một lộ trình rõ ràng với nhau, cả hai sẽ dễ mất phương hướng, tình yêu cũng sẽ vơi cạn đi.

Để thoát khỏi mối hiểm họa này, cả hai nên thẳng thắn chia sẻ và cùng nhau tìm ra một kế hoạch, mục tiêu cụ thể hơn.

Đến với nhau khi một trong hai vẫn còn đang tổn thương

Một mối quan hệ có một người đang cố vun đắp, một người vẫn chưa sẵn sàng thì thật không có cái kết tốt đẹp. Khi ở những tâm thế khác nhau thì cả hai không thể có sự thấu hiểu, trải nghiệm như nhau được. Đây là sự khác nhau căn bản ngay từ đầu, dễ khiến mối quan hệ đi vào ngõ cụt. Chỉ khi cả hai thật sự cùng sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc thì tình cảm mới bền lâu được.

Chỉ khi cả hai thật sự cùng sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc thì tình cảm mới bền lâu được - Ảnh minh họa: Internet

Không cố gắng vun đắp tình cảm

Hôn nhân là một cuộc hành trình cố gắng và nỗ lực mỗi ngày. Một tình yêu ban đầu không đủ để người ta có thể bên nhau mấy mươi năm sau đó. Khi không có sự nỗ lực vì nhau thì khi biến cố hay mâu thuẫn xuất hiện, tình cảm ban đầu cũng dễ tan biến. Cốt lõi cho một mối quan hệ lâu dài là nỗ lực vì nhau và cùng nhau.

Để ấm ức tích tụ quá lâu

Chắc chắn khi bên nhau, cả hai sẽ có sự thất vọng, ấm ức, mâu thuẫn, nhưng đừng để nó tích tụ quá lâu mà không thể giải quyết cùng nhau. Vì cảm giác tiêu cực này đến một ngày sẽ bùng nổ và khiến tình yêu chết đi. Bởi thế, hãy cùng nhau gỡ bỏ những điều không hài lòng nhanh nhất có thể, đừng để nó trở thành mầm mống có thể phá hủy tình cảm trong tương lai.

Lơ là chuyện gối chăn

Càng bên nhau lâu thì cả hai càng phải chú trọng chuyện chăn gối - Ảnh minh họa: Internet

Tình dục là điều không thể thiếu trong hôn nhân. Tần suất quan hệ càng thưa thớt càng chứng minh sợi dây liên kết giữa hai người đang thưa dần. Càng bên nhau lâu thì cả hai càng phải chú trọng chuyện chăn gối. Đây không chỉ là cách giúp mối quan hệ khắng khít hơn, còn đáp ứng nhu cầu cho cả hai.

Lừa dối

Lừa dối là nguồn cơn cho sự đổ vỡ trong tình yêu. Khi phát hiện một trong hai lừa dối thì lòng tin và tình yêu cũng từ đó mà không còn. Nhưng khi bạn hay đối phương mắc lỗi, hãy nghĩ đến việc tha thứ một lần trước, vì ai cũng có khi mắc sai lầm. Và nếu dối lừa vẫn tiếp diễn thì mối quan hệ này thật sự không thể lâu dài được.