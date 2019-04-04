10 nguyên tắc bạn phải phá bỏ để vợ chồng son sắt cả đời

Những nguyên tắc như không bao giờ giận nhau khi đi ngủ, luôn thật thà 100% hay ưu tiên con cái hàng đầu… cũng có lúc phải phá bỏ để hôn nhân không có ngày đổ vỡ.

1. Không bao giờ đi ngủ khi đang giận hờn nhau Nhiều lúc, cố gắng giải quyết mâu thuẫn khi cả hai đang quá mỏi mệt và khó chịu thì sẽ chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn. Vì vậy, thay vì cứ cố nói cho ra lẽ khi tâm trạng bất ổn, cả hai nên đi ngủ để lấy lại nguồn năng lượng dồi dào nhất sau một đêm. Nhưng đừng để mọi chuyện trong tình trạng mâu thuẫn quá lâu, ngay ngày hôm sau vợ chồng nên chọn lúc để ngồi lại nói chuyện với nhau. 2. Luôn thành thật 100% Trong hôn nhân, không phải lúc nào thành thật quá cũng là cách giải quyết tốt nhất. Nhất là về những chuyện nhạy cảm với đối phương, đừng quá trung thực đến mức quá chi tiết. Như việc nói về những mối tình cũ, bạn có thể khiến đối phương cảm thấy không an tâm, không khí cũng sẽ nặng nề hơn. Có những chuyện tốt nhất là bạn chỉ nên thành thật vừa phải và giữ lại một chút như cách bảo vệ gia đình mình.

3. Không bao giờ đi chơi khi không có đối phương Đôi lúc, cứ đi du lịch một mình hay để đối phương có khoảng không riêng nếu chưa thể đi cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet Nhiều cặp vợ chồng có quan điểm khi có thời gian nghỉ, phải dành thời gian đi chơi cùng bạn đời. Dù vậy, đôi khi cả hai sẽ có sự mâu thuẫn khi chọn địa điểm nghỉ mát, hay thời gian nghỉ không trùng nhau. Nếu thế thì không nhất thiết cả hai phải đi cùng nhau, vì rất có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn khi cố sắp xếp mà không làm vừa lòng đôi bên. Đôi lúc, vợ chồng cứ đi du lịch một mình hay để đối phương có khoảng không riêng nếu chưa thể đi cùng nhau. Đây không chỉ là cách củng cố lòng tin của nhau mà còn tạo cảm giác thoải mái khi bên nhau. 4. Cãi nhau quá lớn thì ly hôn Những cặp đôi chẳng bao giờ cãi nhau lại dễ ly hôn hơn những người khác. Cãi nhau dù có nhỏ hay lớn cũng là điều rất bình thường trong hôn nhân. Nhưng quan trọng là hãy cãi một cách lành mạnh và có hiệu quả. Để sau mỗi lần mâu thuẫn, cả hai sẽ hiểu và cảm thông với nhau nhiều hơn.

5. Con cái là ưu tiên hàng đầu Nhiều cặp vợ chồng thường kìm nén cảm xúc, thậm chí là có xu hướng chịu đựng nhau với suy nghĩ là vì con cái. Dù vậy, đây sẽ là lỗi sai lớn nhất khiến hôn nhân đi vào đường cùng. Con cái quan trọng thật nhưng vợ chồng nên ưu tiên nhau hơn. Đó không chỉ là cách giúp cả hai hạnh phúc hơn, còn là nền tảng cho con đủ tình yêu và sự an toàn nhất. Bởi thế, đừng chỉ nói với nhau về chuyện con cái, nên tập trung hơn vào mong muốn và cảm xúc của nhau. Nuôi dạy con cái cần có sự chia sẻ nhiều, nhưng đừng quên chia sẻ tâm tư tình cảm với nhau. 6. Không nên ngủ riêng Cảm giác quan trọng nhất phải giữ trong hôn nhân là thoải mái và cần nhau, hơn là gò bó - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người quan niệm là vợ chồng thì phải ngủ chung để vun đắp tình cảm hôn nhân. Dù vậy, nếu một trong hai bận công việc và cần thiết ngủ riêng hơn thì cũng rất bình thường. Cảm giác quan trọng nhất phải giữ trong hôn nhân là thoải mái và cần nhau, hơn là gò bó. 7. Vợ chồng nên có sự tương đồng về sở thích Sở thích của vợ chồng không hẳn là phải giống nhau. Mỗi người đều có thói quen và môi trường sống từng khác nhau, sở thích cũng có thể không tương đồng. Bởi thế, nếu một trong hai phải cố gắng thay đổi để giống người kia sẽ có cảm giác gò bó, mất tự do. Hôn nhân cần nhất là sự thoải mái, độc lập. Hãy chia sẻ sở thích cùng nhau, nhưng đừng ép ai phải thay đổi vì ai. 8. Nếu không còn lửa tình, hôn nhân thật tồi tệ Chắc chắn không ít cặp vợ chồng có thể nhận ra sau mấy mươi năm bên nhau, ngọn lửa tình cũng đã không còn rực cháy. Dù vậy, duy trì hôn nhân lâu dài không phải chỉ cần có tình yêu mãnh liệt như lúc đầu, mà còn là tin tưởng, thấu hiểu và nỗ lực mỗi ngày. 9. Chán nhau là điều bi đát Đôi khi phải có lúc chán nhau thì cả hai mới có cách để tìm ra điều mới mẻ, hứng thú đầy bất ngờ cho nhau - Ảnh minh họa: Internet Vợ chồng chắc chắn phải có một khoảng thời gian chán nhau. Đó không phải là bi kịch, mà là một phần của hôn nhân. Đôi khi phải có lúc chán nhau thì cả hai mới có cách để tìm ra điều mới mẻ, hứng thú đầy bất ngờ cho nhau. 10. "Yêu" miễn cưỡng vì đối phương Đây có thể là việc thường xảy ra với nhiều người vợ. Họ cho rằng tình dục là chuyện phải làm dù không muốn để đem lại hạnh phúc cho chồng. Nhưng phụ nữ nên biết từ chối để thể hiện mong muốn và thu hút hơn với chồng.

Vợ chồng phải cực kì yêu thương nhau mới có 8 hành động này Một cặp vợ chồng thật sự hạnh phúc không thể giả vờ được. Chỉ những đôi thật sự yêu thương nhau nhiều mới thể hiện được 8 hành động này!

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