Vợ chồng phải cực kì yêu thương nhau mới có 8 hành động này

Phụ nữ yêu 03/04/2019 05:30

Một cặp vợ chồng thật sự hạnh phúc không thể giả vờ được. Chỉ những đôi thật sự yêu thương nhau nhiều mới thể hiện được 8 hành động này!

1. Đi đâu cũng như hình với bóng

Những người yêu nhau nhiều đều muốn đi cùng nhau mọi lúc, mọi nơi. Vì họ tự hào về đối phương, họ sẽ muốn khoe bạn đời với mọi người. Vì họ yêu thương nhau nhiều nên trong việc gì cũng muốn làm cùng nhau. Và vì không bao giờ thấy chán nhau nên đi đâu cũng phải có nhau.

Bởi thế, có những cặp vợ chồng dù đã lớn tuổi vẫn nắm tay nhau đi khắp nơi. Thời gian không làm họ chán hay bỏ bê nhau, chỉ khiến tình cảm và sự thấu hiểu càng khiến họ muốn bên nhau lâu hơn.

Vợ chồng phải cực kì yêu thương nhau mới có 8 hành động này - Ảnh 1
Những người yêu nhau nhiều đều muốn đi cùng nhau mọi lúc, mọi nơi - Ảnh minh họa: Internet

2. Có tướng phu thê

Theo lời quan niệm xưa của dân gian thì vợ chồng yêu nhau thường có tướng phu thê, như duyên phận trời đã an bài. Có thể ban đầu họ chỉ có vài nét giống nhau, hoặc không có điểm chung ngoại hình nào. Nhưng khi đã sống chung, càng ngày càng hòa hợp thì vợ chồng lại càng giống nhau. Đây có thể nói là vì cả hai đã bỏ qua cái tôi của mình để hòa hợp với đối phương hơn.

Tướng phu thê trong lời dân gian không chỉ là sự tương đồng về ngoại hình mà còn là ở tính cách của cả hai. Sau khi đã sống với nhau lâu, vợ chồng sẽ có những thói quen, sở thích giống nhau, từ đó tính cách cũng như nhau.

3. Ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng, yêu thương dành cho nhau

Muốn biết một người yêu ai tới đâu, hãy nhìn ánh mắt của họ khi hướng về đối phương. Nếu chồng luôn chỉ nhìn vợ với thái độ hờ hững, lãnh đạm thì anh ta không yêu hay quan tâm đến vợ nhiều. Ngược lại, nếu trong mắt chồng lúc nào cũng tràn đầy yêu thương dịu dàng cho vợ thì chính là trong lòng chỉ có yêu vợ nhiều hơn.

Ánh mắt của những người yêu nhau nhiều rất rõ ràng và không thể gian dối được.

Vợ chồng phải cực kì yêu thương nhau mới có 8 hành động này - Ảnh 2
Ánh mắt của những người yêu nhau nhiều rất rõ ràng và không thể gian dối được - Ảnh minh họa: Internet

4. Cho đối phương không gian và tự do riêng

Tình yêu là sự tự nguyện không ràng buộc. Không phải cứ giữ lấy nhau là phải thật chặt. Những người càng yêu nhau nhiều càng muốn cho đối phương không gian và tự do riêng. Họ không muốn mang lại cho đối phương cảm giác bức bối, và cũng mong bạn đời sẽ cư xử như thế với họ. Hơn hết, khi cả hai có sự tự do riêng cũng khiến tình cảm thăng hoa và thoải mái hơn.

5. Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa

Những cặp vợ chồng yêu nhau bền lâu không bao giờ giận nhau lâu. Cuộc sống vợ chồng không tránh được cãi vã và họ xem đó là điều đương nhiên. Họ có thể giận nhau, nhưng chỉ trong khuôn khổ “một chiếc giường” hôn nhân, đầu giường giận thì đến cuối giường sẽ làm hòa. Có như thế thì tình cảm mới bền lâu sâu đậm theo năm tháng.

Vợ chồng phải cực kì yêu thương nhau mới có 8 hành động này - Ảnh 3
Những cặp vợ chồng yêu nhau bền lâu không bao giờ giận nhau lâu - Ảnh minh họa: Internet

6. Những ngày đặc biệt luôn nhớ và cho nhau những món quà

Trong tình yêu không cần phải phô trương vật chất, nhưng sẽ cần sự nhớ tới và đem đến niềm vui, trân trọng cho nhau. Những cặp vợ chồng hạnh phúc luôn nhớ tới những ngày kỷ niệm và cho nhau những món quà. Đây không chỉ là cách khiến tình cảm thêm mới mẻ, thú vị hơn mà còn như một sự ghi nhận cố gắng của nhau qua năm tháng để giữ hôn nhân hạnh phúc.

7. Cuộc sống vợ chồng có sự hòa hợp

Vợ chồng hạnh phúc phải có tiếng nói chung trong cuộc sống. Những cặp vợ chồng hạnh phúc luôn tìm cách để giải quyết những vấn đề nảy sinh, giúp cả hai hòa hợp và thấu hiểu nhau hơn. Vì họ hiểu không có cặp vợ chồng nào là hoàn hảo hòa hợp với nhau, chỉ có sự cố gắng nỗ lực vì nhau.

8. Tiền của chồng đều giao vợ giữ

Khi chồng yên tâm về vợ chắc chắn sẽ giao tiền cho vợ giữ. Đàn ông yêu thương ai nhiều sẽ tin tưởng giao tiền cho người đó. Và những gia đình hạnh phúc đều có những người vợ giữ tiền để chăm lo cho gia đình.

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