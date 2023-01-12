Khi phụ nữ cô đơn quá lâu trong hôn nhân sẽ có những biểu hiện này

Phụ nữ yêu 12/01/2023 07:05

Bằng cách này hay cách khác, sớm hay muộn, những người vợ cô đơn cũng sẽ tự tìm cách thoát ra khỏi cái bóng vô tâm của chồng.

Tự làm mọi việc một mình

Người vợ cô đơn thường tự làm mọi việc một mình. Dù là chuyện lớn nhỏ, nặng nhẹ gì trong nhà, họ đều có thể tìm cách giải quyết.

Người ta có thể nghĩ rằng cô ấy giỏi giang, việc gì cũng có thể làm. Nhưng thật ra là vì không thể nhờ vả vào chồng, lúc nào cũng chỉ một mình nên cô ấy đành phải tự học lấy. Đằng sau một người đàn bà mạnh mẽ, cái gì cũng có thể làm chính là loay hoay tìm cách đối mặt với cuộc sống. Vì nếu cô ấy không tự mình làm, thì còn trông cậy vào ai?

Sự cô đơn sẽ tôi luyện nên những người đàn bà kiên cường “vạn năng”. Nhưng cũng chính vì họ ngày càng biết nhiều hơn, có thể làm nhiều việc khác nhau mà càng không còn cần đến chồng. So với cảm giác cô đơn trong hôn nhân, thì điều đó còn đáng sợ hơn.

Khi phụ nữ cô đơn quá lâu trong hôn nhân sẽ có những biểu hiện này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc gặp khó khăn, không nghĩ đến chồng đầu tiên

Khi đàn bà cô đơn quá lâu trong hôn nhân, người họ tin cậy nhiều nhất không phải là chồng, mà là bản thân họ. Không như những người vợ hạnh phúc có chồng bên cạnh, khi gặp khó khăn họ sẽ tự tìm cách, hoặc tìm đến người khác, hơn là nghĩ đến chồng đầu tiên. Bởi có lẽ rất nhiều lần khác, khi họ cần chồng đã không xuất hiện. Hoặc có lẽ trong một thời gian dài, họ đã luôn tự mình đương đầu với nhiều vấn đề, đều đã tự mình giải quyết được.

Thật ra, khi một người phụ nữ không còn nghĩ đến chồng lúc ngặt nghèo, cũng có nghĩa là với họ chồng không còn là người quan trọng nữa. Tâm lý của phụ nữ trong tình cảm luôn có sự cậy dựa vào người đàn ông mình yêu. Đã không còn dựa dẫm thì cũng có nghĩa là chẳng còn yêu thương và tin tưởng.

Có những niềm vui riêng

Phụ nữ khi bước vào hôn nhân sẽ xem chồng con là niềm vui lớn nhất. Thậm chí có người còn xem gia đình là điều duy nhất cho họ niềm tin, hy vọng và hạnh phúc. Phụ nữ xem chồng là điểm tựa tinh thần cũng là một điều dễ hiểu.

Nhưng nếu cô đơn quá lâu bên chồng, phụ nữ sẽ học được cách tìm những niềm vui khác. Đó có thể là niềm vui trong công việc, quan hệ bạn bè, những sở thích mới mẻ. Vì ai cũng có xu hướng tiến về những điều tích cực, khi bản thân đã có quá nhiều nỗi buồn.

Bằng cách này hay cách khác, sớm hay muộn, những người vợ cô đơn cũng sẽ tự tìm cách thoát ra khỏi cái bóng vô tâm của chồng. Khi niềm vui họ tự tìm được càng lớn, họ vui với thế giới riêng của mình càng nhiều thì sẽ có lúc họ muốn bắt đầu cuộc sống mới chỉ một mình.

Khi phụ nữ cô đơn quá lâu trong hôn nhân sẽ có những biểu hiện này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dễ bị người đàn ông khác thu hút

Phụ nữ là sinh vật luôn đi về phía những ai chú ý, để tâm đến họ. Không có người phụ nữ nào được chồng yêu thương, quan tâm lại bị cuốn hút bởi một người đàn ông khác. Chỉ có những người vợ bị bỏ quên quá lâu trong hôn nhân mới vì một vài lời hỏi han của đàn ông lạ mà mong muốn được chở che, yêu thương.

Đáng thương nhất là những người phụ nữ cô đơn quá lâu mà tự dằn vặt mình khi bị thu hút bởi người đàn ông khác. Vì nếu họ được chồng yêu thương đủ đầy, thì cần gì họ phải trở thành một người phụ nữ như thế?

Kỳ thực, phụ nữ là để yêu thương. Nếu không thể cho vợ những điều cô ấy cần, đàn ông lấy vợ để làm gì? Nếu chỉ tạo ra những người vợ cô đơn, đàn ông có phải đã quá nhẫn tâm?

7 dấu hiệu chứng tỏ phụ nữ không được chồng yêu nhiều, điều thứ 3 rất rõ ràng nhưng ít người thừa nhận

7 dấu hiệu chứng tỏ phụ nữ không được chồng yêu nhiều, điều thứ 3 rất rõ ràng nhưng ít người thừa nhận

Khi bạn được yêu thương nhiều, bạn sẽ thấy an toàn để tin tưởng, trao đi và không lo âu, nghi ngờ. Có thể bạn không để ý, nhưng đây là những dấu hiệu bạn không được đàn ông yêu nhiều như bạn nghĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ tình yêu hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

Video 1 giờ 3 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận