Khi ở trên giường, phụ nữ dại nhất là hiểu sai những điều thầm kín này của đàn ông dẫn đến hôn nhân đổ vỡ, tan nhà nát cửa

Phụ nữ yêu 07/12/2023 07:54

Dưới đây là những điều phụ nữ dại “đọc vị nhầm” ở đàn ông khi cả hai ân ái khiến cuộc hôn nhân xảy ra nhiều rạn nứt, vợ chồng cãi nhau suốt ngày.

Nghĩ chồng thích những tiếng rên rỉ

Người đàn bà dại nhất khi nghĩ đàn ông thích nghe tiếng rên rỉ quá mức của vợ. Trên thực tế đàn ông thích nghe nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn, chẳng ai muốn nghe điều này quá nhiều. Vì khi nghe những tiếng giả vờ, cố tình của vợ sẽ khiến đàn ông có cảm giác khó chịu, mất hứng trong “cuộc yêu”. Họ không thích việc vợ giả vờ “lên đỉnh” để đánh lừa cảm xúc của mình.

Khi ở trên giường, phụ nữ dại nhất là hiểu sai những điều thầm kín này của đàn ông dẫn đến hôn nhân đổ vỡ, tan nhà nát cửa - Ảnh 1
Phụ nữ dại làm điều này khiến đàn ông bội thực - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ chuyện giường chiếu, tình dục giống như bữa ăn hàng ngày. Nếu cho chồng ăn nhiều quá sẽ dẫn đến bội thực. Thậm chí còn khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng không còn hứng thú khi ở bên nhau. Bên cạnh đó những tiếng rên rỉ quá độ cũng khiến chồng nghe đến phát nhàm, không muốn đụng chạm đến vợ nữa.

Đàn bà nghĩ "đàn ông thích phụ nữ chiếm thế chủ động"

Đàn ông thích phụ nữ chủ động nhưng điều gì cũng có giới hạn. Họ không thích để vợ chiếm thế chủ động quá nhiều mà hạ thấp lòng tự trọng của chồng. Nhưng nhiều phụ nữ thường nghĩ sai rằng, nếu càng nhiệt tình, chủ động ở trên giường thì càng được chồng yêu thương. Điều này khiến đàn ông cảm thấy sợ hãi vì không đáp ứng được những nhu cầu của vợ.

Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy chủ động nhưng đừng vượt quá giới hạn. Có những thứ càng vượt quá giới hạn càng khiến bạn kém duyên chứ không được gì. Hãy chiều chồng nhưng cũng phải biết giữ phẩm giá của mình để đàn ông không cảm thấy chán ngán, bội thực.

Nghĩ đàn ông thích hôn lên những vùng nhạy cảm này

Phụ nữ thường nghĩ hôn lên những điểm này trên cơ thể sẽ khiến chồng cảm thấy thích thú. Nhưng thực tế đó là những vùng cấm khiến chồng chỉ muốn rời xa bạn. Điểm đầu tiên là nụ hôn ở cổ, hai là nụ hôn sau gáy tai. Nụ hôn ở hai vùng này sẽ mang đến nhiều cực khoái nhưng hôn sai cách cũng sẽ rất nguy hiểm.

Khi ở trên giường, phụ nữ dại nhất là hiểu sai những điều thầm kín này của đàn ông dẫn đến hôn nhân đổ vỡ, tan nhà nát cửa - Ảnh 2
Phụ nữ đừng dại hôn lên những vùng này của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, có một xoang động mạch ở cổ nếu hôn và để lại dấu vết "hickey" sẽ dẫn đến hiện tượng đông máu đe dọa đến tính mạng. Phía sau tai có nhiều dây thần kinh nhạy cảm, khi hôn ở vùng này, nếu bạn dùng lực quá mạnh sẽ dẫn đến gây tổn thương màng nhĩ, suy giảm thính lực.

Thế nên phụ nữ khi ở trên giường nên tránh hai điểm này ra để không khiến cuộc vui mất hứng, đàn ông chỉ muốn rời xa vợ.

Muốn vợ chồng hạnh phúc, vợ khôn ngoan nên biết những thời điểm nên chiều chuộng chồng, đừng từ chối kẻo hôn nhân dễ rạn nứt

Muốn vợ chồng hạnh phúc, vợ khôn ngoan nên biết những thời điểm nên chiều chuộng chồng, đừng từ chối kẻo hôn nhân dễ rạn nứt

Cứ tưởng thời điểm này, đàn ông chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng thực tế họ muốn được “yêu”. Họ muốn được tiếp xúc thân mật với vợ để xoa dịu những điều bực dọc trong lòng.

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