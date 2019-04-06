Khi nào thì quyết định ly hôn của phụ nữ là đúng đắn nhất?

Hôn nhân không thể chấp nhận sự phản bội hay phản bội quá nhiều lần. Tha thứ bao dung cho bạn đời một lần là đúng nhưng quá nhiều lần chính là dung túng cho sự bội bạc. Khi đàn ông ngoại tình, họ chỉ được tha thứ khi hối lỗi và có thể đổi thay kịp lúc. Nhưng nếu chồng không thay đổi được thì chính là nghĩa tình của anh ta cũng đã cạn với gia đình. Với một người đàn ông như thế, phụ nữ ly hôn là cách tốt nhất để giải thoát cho chính mình khỏi khổ đau.

Một cuộc hôn nhân lâm vào trạng thái héo mòn thường đã trải qua một quá trình im lìm nhiều đổi thay cùng nhiều nguyên nhân. Đến một thời điểm khi tình nghĩa vợ chồng đều đã bị bào mòn, cảm giác cần và muốn bên nhau cũng không còn.

Chồng không có trách nhiệm với gia đình, thậm chí còn không tự lo được cho bản thân, nản chí, hèn nhát, để vợ gánh hết mọi vất vả. Nhưng vợ dù có hy sinh, nhẫn nhịn, cố gắng thế nào vẫn không được chồng trân trọng, yêu thương thì mệt mỏi, chán chường sẽ nảy sinh. Không chỉ có đàn ông biết chán vợ, phụ nữ cũng có ngày biết chán chồng chính là vì vậy.

Hôn nhân là sự vun đắp, tôn trọng, yêu thương phải có từ hai phía. Chỉ khi vợ hy sinh, chồng không ngại vất vả thì hôn nhân mới có thể duy trì lâu dài.

Phụ nữ nên nhớ, trong hôn nhân, sự chân thành, yêu thương và kiên nhẫn của đàn ông sẽ giải quyết hết mọi khó khăn. Nhưng nếu anh ta chối hết mọi trách nhiệm với gia đình thì cuộc hôn nhân này không còn có hy vọng được nữa.

Sự an toàn, sức khỏe của bạn bị đe dọa

Trong một gia đình có người chồng thường xuyên dùng bạo lực với vợ và con cái thì hãy tìm cách ly hôn càng nhanh càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Trong một gia đình có người chồng thường xuyên dùng bạo lực với vợ và con cái thì hãy tìm cách ly hôn càng nhanh càng tốt. Dù là tra tấn bằng lời nói cũng là một cách bạo hành tổn thương đến tinh thần và cảm xúc của bạn. Càng về lâu về dài, hình thức tổn thương đó có thể để lại di chứng trong tâm trí, và cảm xúc của bạn.

Dù bạn có thể nhẫn nhịn nhưng nếu sức khỏe, sức chịu đựng của bạn đã vượt ranh giới cho phép, ly hôn là cách để giúp bạn lấy lại một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh hơn.

Chồng làm cạn kiệt tiền bạc trong nhà và không có dấu hiệu thay đổi

Bản tính của con người sẽ khó có thể thay đổi. Đàn ông một khi đã có thói tiêu tiền hoang phí, hay vì mục đích gì đó không tốt mà xài không nghĩ tới vợ con sẽ mang lại những hậu quả cực kì tệ cho gia đình. Họ có thể dốc tiền vào cờ bạc, tình dục, rượu chè và không hề để ý đến cuộc sống vật chất của vợ con. Nếu bạn đã cố gắng chấp nhận tật xấu này của chồng với mong muốn anh ấy thay đổi nhưng vẫn không có hy vọng, đừng nấn ná ở lại cuộc hôn nhân này.

Vì một khi tài chính gia đình suy kiệt, không chỉ bạn mà con bạn cũng sẽ lâm vào đường cùng. Đừng để mình và con lâm vào tình trạng khốn khổ như thế.

Hôn nhân tác động xấu đến sự phát triển của con

Khi chồng có những hành động sai trái, hành xử tội lỗi, bạo hành thì gia đình đã không còn là nơi an toàn cho sự phát triển của con - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng có những hành động sai trái, hành xử tội lỗi, bạo hành thì gia đình đã không còn là nơi an toàn cho sự phát triển của con. Đừng cố giữ một người chồng như thế, vì người bị ảnh hưởng nhất chính là con.

Một đứa trẻ lớn lên cần nhiều hơn một gia đình đủ cha mẹ “cho có” với bạn bè. Chúng cần một môi trường đủ đầy yêu thương, tôn trọng và ấm áp. Càng sống trong ngôi nhà chứa đựng sự phản bội, bạo hành hay thiếu thốn tình thương, trẻ sẽ dần tự ti, có những suy nghĩ sai lệch về tình yêu và hôn nhân trong tương lai. Phụ nữ khi ấy đừng nghĩ là vì thương con mà không thể ly hôn, phải nghĩ ly hôn là một cách thương yêu con tốt nhất lúc này!