Khi gần gũi ân ái, đàn ông ghét nhất 9 hành động này, phụ nữ phạm phải sẽ 'cạn sạch' hứng thú

Phụ nữ yêu 07/12/2023 06:42

Đàn ông sẽ cảm thấy tổn thương, bị xúc phạm khi thấy người phụ nữ của mình có biểu hiện chán nản khi ở trên giường.

Không chú ý vệ sinh cơ thể sạch sẽ

Nhiều người không để ý nhưng vấn đề vệ sinh cơ thể ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc yêu của vợ chồng. Anh ấy sẽ cảm thấy mất hứng khi cơ thể bạn có “mùi” lạ. Cơ thể không sạch sẽ cũng làm đàn ông mất cảm hứng khi gần gũi.

Khi gần gũi ân ái, đàn ông ghét nhất 9 hành động này, phụ nữ phạm phải sẽ 'cạn sạch' hứng thú - Ảnh 1

Tắm rửa sạch sẽ, giữ mình thơm tho, cùng những bộ đồ lót gợi cảm… sẽ khiến đàn ông cảm thấy hào hứng hơn trong cuộc yêu - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, trước khi lên giường, phụ nữ nên dành thời gian chăm chút lại bản thân. Tắm rửa sạch sẽ, giữ mình thơm tho, cùng những bộ đồ lót gợi cảm… sẽ khiến đàn ông cảm thấy hào hứng hơn trong cuộc yêu.

Ngáp

Đây là dấu hiệu bạn đang buồn ngủ hoặc tỏ ra nhàm chán, thiếu hứng thú với chuyện yêu. Đàn ông sẽ cảm thấy bạn không muốn gần gũi với anh ấy, khiến anh ấy thấy không vui.

Thông thường, đàn ông khi lên giường đều mong muốn nhìn thấy dáng vẻ mong chờ, khao khát từ người phụ nữ của mình. Anh ấy muốn thấy sự hào hứng từ bạn, để cả hai cùng có khoảng thời gian thăng hoa. Vì thế, nếu không muốn đàn ông cảm thấy mất hứng khi bước vào cuộc yêu với bạn thì đừng bao giờ có hành động này.

Có dấu hiệu chán nản

Đàn ông sẽ cảm thấy tổn thương, bị xúc phạm khi thấy người phụ nữ của mình có biểu hiện chán nản khi ở trên giường. Họ sẽ hiểu rằng là vì bạn không thích gần gũi, hoặc họ không thỏa mãn được bạn.

Kỳ thực, thỏa mãn được bạn tình hay không, khiến bạn tình khao khát mình hay không sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cảm xúc, thậm chí là một phần tự trọng của đàn ông. Nếu thấy người phụ nữ của mình có hành động này, đàn ông sẽ mất cảm tình, thậm chí là sinh ra chán ghét.

Ca ngợi người đàn ông khác

Trên giường là không gian riêng tư để vợ chồng thăng hoa cảm xúc, thỏa mãn nhau. Vì thế, trong không gian này mà phụ nữ nhắc tên người đàn ông khác sẽ khiến chồng cảm thấy chán ghét, thậm chí là nghi ngờ bạn.

Đàn ông khi trên giường có tính chiếm hữu cao. Họ muốn độc chiếm người phụ nữ của riêng mình, không muốn có hình bóng bất kì người đàn ông nào xuất hiện. Hành động ca ngợi người khác của phụ nữ khiến đàn ông cảm thấy bị tổn thương, thậm chí là muốn ngừng ngay cuộc yêu.

Bạn im lặng

Sự im lặng quá mức trong phòng ngủ khiến không khí gần gũi trở nên lạnh nhạt, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của đàn ông. Dù nhiều phụ nữ không thích lên tiếng vào thời gian nhạy cảm này nhưng sự thật là đàn ông lại thích nghe những âm thanh gợi cảm của phụ nữ.

Giả vờ lên đỉnh

Một trong những điều đàn ông ghét nhất ở phụ nữ khi trên giường là giả vờ thỏa mãn. Đây là hành động tổn thương đến tự trọng của đàn ông. Anh ấy sẽ cảm thấy tự ti, dè dặt hơn khi gần gũi với bạn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh bất lực ở đàn ông.

Bị từ chối

Khi gần gũi ân ái, đàn ông ghét nhất 9 hành động này, phụ nữ phạm phải sẽ 'cạn sạch' hứng thú - Ảnh 2

Điều khó chịu nhất với đàn ông trong tình dục là bị từ chối - Ảnh minh họa: Internet

Điều khó chịu nhất với đàn ông trong tình dục là bị từ chối. Nếu bạn không khéo léo để anh ấy hiểu không phải vì bạn không thích gần gũi, không muốn ở bên anh ấy thì chắc chắn đàn ông sẽ thấy thất vọng, tổn thương.

Nước mắt

Nếu là những giọt nước mắt rung động khi thăng hoa cùng nhau thì đàn ông sẽ thấy vui mừng. Nhưng nếu là những giọt nước mắt buồn bã, chán ghét thì sẽ khiến đàn ông cực kì khó chịu.

Gần gũi chỉ để… mang thai

Dù mục đích cuối cùng của việc gần gũi là để sinh em bé nhưng đàn ông sẽ cảm thấy khó chịu nếu bạn thể hiện quá rõ ràng mục đích này. Anh ấy không muốn bạn gần gũi chỉ vì muốn có em bé mà là tận hưởng cảm xúc thăng hoa cùng nhau.

Muốn vợ chồng hạnh phúc, vợ khôn ngoan nên biết những thời điểm nên chiều chuộng chồng, đừng từ chối kẻo hôn nhân dễ rạn nứt

Muốn vợ chồng hạnh phúc, vợ khôn ngoan nên biết những thời điểm nên chiều chuộng chồng, đừng từ chối kẻo hôn nhân dễ rạn nứt

Cứ tưởng thời điểm này, đàn ông chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng thực tế họ muốn được “yêu”. Họ muốn được tiếp xúc thân mật với vợ để xoa dịu những điều bực dọc trong lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   Phòng the bí mật phòng the chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 10 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 53 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 56 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 58 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 15 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận