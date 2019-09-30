Khi đã hết yêu, đàn ông nào cũng sẽ thốt ra những câu nói mang tính 'sát thương' này

Phụ nữ yêu 30/09/2019 17:07

Nếu chồng có những dấu hiệu đàn ông hết yêu vợ dưới đây, chị em hãy chấp nhận buông tay, đừng cố chấp níu kéo kẻo đời thêm bất hạnh.

Một trong những dấu hiệu đàn ông hết yêu vợ là khi họ thốt ra những lời cạn tình cạn nghĩa đến mức nhẫn tâm này.

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Cảm thấy đối phương đang kiểm soát mình là một trong những dấu hiệu đàn ông hết yêu chính xác nhất - Ảnh minh họa: Internet

“Em đừng cố gắng quản lý anh”

Một trong những dấu hiệu đàn ông hết yêu vợ là việc họ thấy khó chịu khi bạn đời quan tâm, hỏi han mình. Vợ nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại không nghe máy khiến cô ấy lo lắng nhưng khi đối phương chất vấn thì người chồng bạc bẽo chỉ đáp lại vỏn vẹn 4 chữ “cô đừng quản tôi”.

Đây không chỉ là cách anh ấy thể hiện sự phản kháng, mà còn thể hiện rằng chàng thấy bạn thật chướng tai gai mắt. Tất nhiên, chỉ khi đàn ông hết yêu họ mới vô tình vô nghĩa, làm tổn thương người phụ nữ kề bên nhiều đến thế.

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Dửng dưng, vô tâm và chẳng thèm đoái hoài chính là điều đàn ông cạn tình thể hiện qua lời nói của họ - Ảnh minh họa: Internet

“Em không tự lo được à”

Một người đàn ông chân thành yêu thương sẽ luôn muốn đỡ đần người phụ nữ của mình trong mọi hoàn cảnh. Những lúc ốm đau, những khi đối phương gặp khó khăn, hoặc lắm khi chỉ cần cô ấy nói “em nhớ anh” họ cũng chẳng quản ngại mà đến bên ngay lập tức.

Thế nhưng, khi đàn ông hết yêu thì mọi sự nhờ vả của đối phương đều khiến họ bực dọc vì bị quấy rầy. Dửng dưng, vô tâm và chẳng thèm đoái hoài chính là điều đàn ông cạn tình thể hiện qua lời nói của họ.

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Khi đã đem lòng yêu thương người khác nhưng vẫn dây dưa với hiện tại thì đàn ông sẽ dùng câu nói trên để buộc bạn phải nói lời chia tay - Ảnh minh họa: Internet

“En muốn nghĩ sao cũng được”

Đứng trước những dấu hiệu đáng ngờ nơi người đàn ông của mình, đứng trước nguy cơ bị “cắm sừng” phụ nữ nào cũng muốn được chất vấn đối phương về những khúc mắc trong lòng. Nếu chàng ngay thẳng, không làm gì sai trái thì sẽ chẳng ngần ngại ngồi xuống giải thích thấu đáo đến khi bạn hiểu.

Ngược lại, khi “có tật giật mình”, đã đem lòng yêu thương người khác nhưng vẫn dây dưa với hiện tại thì đàn ông bội bạc sẽ dùng câu nói trên để buộc bạn phải nói lời chia tay.

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Nếu đã hết yêu, đàn ông phản bội sẽ thấy đối phương thật phiền phức - Ảnh minh họa: Internet

“Sao em phiền thế”

Phụ nữ còn nói là còn yêu, là còn muốn góp ý để người đàn ông của mình hoàn thiện từng ngày, để cả hai thấu hiểu, sẻ chia với nhau mọi điều trong cuộc sống. Đàn ông còn yêu, sẽ còn học cách nhẫn nại lắng nghe, nhẫn nại “bị làm phiền” bởi người phụ nữ của mình.

Nếu còn yêu, đàn ông sẽ thừa nhạy cảm để biết rằng cô ấy lắm lời như thế cũng chỉ vì muốn tốt cho mình. Nếu đã hết yêu, đàn ông phản bội sẽ thấy đối phương thật phiền phức. Cố ý gây sự, cãi vã và trở nên vô lý đến khó hiểu chính là chiêu thức khiến chị em chán nản mà buông tay của rất nhiều đàn ông tệ bạc.

4 chiêu ‘nắm thóp’ đàn ông, vợ cao tay nhất định phải thuộc lòng

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Chẳng cần học cách giữ chồng làm gì, chỉ cần khắc cốt ghi tâm những tuyệt chiêu “nắm thóp” đàn ông này chị em sẽ trói chồng cả đời, khiến anh ấy mê vợ không thôi.

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