Khi cãi nhau, chỉ người chồng thương vợ mới làm được 3 điều này

Đàn ông vốn trọng sĩ diện, họ có thể làm mọi thứ để có thể bảo vệ lòng tự tôn của mình. Vậy nhưng, khi đàn ông yêu chân thành , họ sẽ chẳng ngần ngại dẹp bỏ sự tự ái sang một bên để có thể làm lành với người phụ nữ của mình.

Nếu chồng làm được 3 điều này cho bạn khi cả hai cãi nhau, đấy chính là dấu hiệu đáng mừng bởi anh ấy là người đàn ông yêu thật lòng , sẵn sàng làm mọi thứ để người phụ nữ của mình hạnh phúc.

Chỉ khi biết nhún nhường, biết nghĩ cho đối phương thì cả hai mới có thể hạnh phúc đến cuối đời.

Vợ chồng cãi nhau, dù bản thân không hề sai nhưng vì không muốn bạn phải đau lòng, phải chịu thêm thương tổn nên anh ấy tình nguyện “xuống nước” nói lời xin lỗi. Chàng hiểu rằng, hơn thua với vợ chỉ khiến tình cảm sứt mẻ, hôn nhân rạn nứt.

Khi chồng chủ động ôm lấy bạn vào lòng, an ủi bạn bằng những nụ hôn dịu dàng, những lời thỏ thẻ thì chứng tỏ chàng đã yêu bạn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

2. Ôm bạn vào lòng để làm lành

Rất nhiều đàn ông một khi đã giận, đã hờn sẽ chẳng ngần ngại dùng những lời lẽ khó nghe, mang tính sát thương cao để làm đau người phụ nữ của mình. Ngày thường vẫn gọi vợ là vợ yêu, em yêu nhưng khi nóng giận lại quay sang xưng hô mày tao, gọi cô xưng tôi.

Sự bốc đồng, hơn thua ấy sẽ vô tình đẩy cuộc hôn nhân đến gần vực thẳm. Nếu không sớm tỉnh ngộ để sửa sai, để dẹp ngay hành động khó chấp nhận ấy thì phụ nữ dù bao dung đến mấy cũng chẳng thể thứ tha.

Vậy nên, khi chồng chủ động ôm lấy bạn vào lòng, an ủi bạn bằng những nụ hôn dịu dàng, những lời thỏ thẻ thì chứng tỏ chàng đã yêu bạn rất nhiều, yêu hơn cả bản thân anh ấy.

Anh ấy có đủ sự tinh tế để luôn tự nhắc nhở bản thân không được phạm phải sai lầm tương tự - Ảnh minh họa: Internet

3. Không lặp lại sai lầm cũ

Nếu đàn ông vô tâm thường chẳng để ý đến những điều mình đã làm đối phương buồn lòng thì đàn ông yêu chân thành không như thế. Anh ấy có đủ sự tinh tế để luôn tự nhắc nhở bản thân không được phạm phải sai lầm tương tự, không “tắm hai lần trên một dòng sông”.

Chính tinh thần cầu thị, ý thức sửa sai của đàn ông yêu vợ khiến phụ nữ dù khô khan, cứng nhắc đến mấy cũng thêm yêu chồng, thêm quý trọng những gì cả hai đang có.

Nếu chàng tình nguyện làm 3 điều này cho bạn khi cãi nhau, chứng tỏ bạn đã yêu đúng người, lấy đúng chồng.