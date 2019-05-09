Bị phản bội, phụ nữ dù khôn ngoan hay khờ đại đều đau khổ, tổn thương như nhau. Vậy nhưng, phụ nữ thông minh sẽ luôn đủ tính táo để không phạm phải những sai lầm tai hại, khiến họ phải hối hận cả đời này.

Họ không hiểu rằng, một khi đã tưởng mình có thể dễ dàng qua mặt vợ thì đàn ông bội bạc sẽ ngày càng quá quắt, càng ra sức tổn thương bạn. Đừng chờ đợi đàn ông ngoại tình quay về, bởi họ có thể dứt khỏi cô nhân tình này thì sẽ sớm ngã vào lòng kẻ thứ ba khác.

Rất nhiều phụ nữ vì muốn giữ lấy gia đình, giữ lấy cha cho con mà nhắm mắt làm ngơ trước sai trái của chồng. Họ ngầm chấp nhận kiếp chung chồng, mặc chồng lang chạ với đàn bà khác, chỉ cần anh ấy vẫn về nhà mỗi ngày và không đòi ly hôn là được.

Nếu đàn ông đã phản bội thì phụ nữ tự trách mình cũng không thể thay đổi được tình thế - Ảnh minh họa: Internet

2. Tự trách mình

Chồng ngoại tình là lỗi của anh ấy, bạn đừng tự trách mình làm gì. Hãy nhớ, một mối quan hệ cần có lòng tin, sự vun đắp và sự tự nguyện thủy chung mới mong hạnh phúc bền lâu.

Nếu anh ấy đã đang tâm đạp đổ tất cả những gì đã có, phản bội lại những nguyện thề thì phụ nữ tự trách bản thân cũng không thể thay đổi được tình thế. Ngược lại, bạn đang tự khiến mình trở nên đáng thương, tội nghiệp trong mắt đối phương.

Bạn có thể không làm bạn bè với chồng cũ sau chia tay nhưng đừng cố gắng trở thành kẻ thù của nhau - Ảnh minh họa: Internet

3. Kể xấu chồng với thiên hạ

Rất nhiều phụ nữ vì căm ghét, phẫn uất mà tung hê chuyện người đàn ông của đời mình đi ngoại tình. Họ muốn làm đối phương bẽ mặt, khiến chàng phải cúi đầu khi gặp gỡ mọi người, mang tiếng xấu muôn đời.

Bạn hãy vứt ngay những suy nghĩ tai hại ấy ra khỏi đầu, đừng biến mình thành kẻ kém văn minh. Hãy nhớ, dù đã hết tình nhưng vẫn còn nghĩa, hai bạn có thể không làm bạn bè sau chia tay nhưng đừng cố gắng trở thành kẻ thù của nhau.

Nếu đã bao dung, đã chấp nhận thứ tha thì bạn đừng dại nhắc lại những chuyện đã qua - Ảnh minh họa: Internet

4. Nhắc đi nhắc lại lỗi lầm trong quá khứ

Không phải phụ nữ nào cũng chọn ly hôn khi biết chồng ngoại tình. Bởi nếu nhận thấy chồng hồi tâm chuyển ý, hối lỗi và thành tâm quay về bên gia đình thì người vợ sẽ không tiếc mà cho chàng thêm một cơ hội.

Tuy nhiên, nếu đã bao dung, đã chấp nhận thứ tha thì bạn đừng dại nhắc lại những sai lầm trong quá khứ. Hãy để những điều không vui ấy chìm sâu vào quên lãng, có như thế hai bạn mới có thể viết tiếp những trang mới cho hôn nhân của mình.