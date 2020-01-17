Hơn cả khuôn mặt đẹp, đàn ông thích nhất 15 điều này ở phụ nữ

Thông thường, phụ nữ sẽ không biết mình đẹp nhất chính là khi cười tươi. Đàn ông đôi khi say mê một người phụ nữ chỉ vì cô ấy có một nụ cười tỏa nắng và quyến rũ. Một nụ cười đẹp và rực rỡ sẽ cho phụ nữ thêm tự tin, càng tăng sức hấp dẫn với đàn ông. Vì thế, hãy chăm sóc môi, răng, tinh tế khi cười, và đừng tiết kiệm nụ cười với đàn ông.

Hơn cả khuôn mặt đẹp, đây mới là những điều đàn ông thích ở phụ nữ nhất.

Một người phụ nữ vui vẻ, hoạt bát cho đàn ông cảm giác thoải mái khi ở bên. Vì ai cũng có xu hướng theo đuổi những gì tích cực. Và phụ nữ có năng lượng tích cực sẽ dễ cuốn hút đàn ông.

Tình yêu của đàn ông bắt nguồn từ dạ dày. Phụ nữ giỏi nấu ăn mang đến cho đàn ông hai cảm giác. Thứ nhất, đây là người phụ nữ biết chăm sóc và quý trọng bản thân đầu tiên. Nấu ăn là để phụ nữ tự phục cho chính mình trước. Thứ hai, phụ nữ giỏi nấu ăn cho đàn ông cảm giác gia đình. Như nhìn thấy hình ảnh mẹ mình nấu ăn từ nhỏ, đàn ông sẽ dễ rung động hơn.

Mái tóc dài hơi rối

Đàn ông yêu mái tóc dài dù hơi rối của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể quá để ý tóc mình có suôn mượt hay không. Nhưng đàn ông lại không thực sự phân biệt được. Họ yêu mái tóc dài dù hơi rối, màu sắc gì cũng không quan trọng bằng sự chắc khỏe, óng mượt. Vì thế, nếu phụ nữ muốn “tán tỉnh” đàn ông, hãy chăm chút mái tóc của mình nhiều hơn.

Biết quan tâm

Đàn ông cao to, điềm đạm hay lạnh nhạt thế nào vẫn như đứa trẻ thích được chú ý quan tâm, thậm chí là chiều chuộng. Đặc biệt là với người phụ nữ mình yêu, đàn ông đặc biệt rung động khi được quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ, càng được thấu hiểu sẽ càng thấy say mê đối phương. Đàn ông sẽ thấy ấn tượng khó quên nếu bạn để ý thói quen, hành động vô thức, hay những đặc điểm trong suy nghĩ của họ.

Tự tin

Đàn ông thích đàn bà tự tin là chính mình, không cần giống ai, cũng không phải làm theo ai. Phụ nữ đẹp nhất trong mắt đàn ông khi có sức hút riêng từ sự tự tin.

Vòng ba lớn

Đây là đặc điểm cơ thể nói lên khả năng sinh sản và nuôi dạy con của phụ nữ. Đàn ông thừa nhận rằng họ thích phụ nữ có vòng ba đầy đặn hơn những người phụ nữ mảnh dẻ.

Lương thiện, tốt bụng

Nét đẹp từ sâu trong tâm hồn sẽ khiến phụ nữ càng đẹp hơn theo thời gian trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nét đẹp từ sâu trong tâm hồn sẽ khiến phụ nữ càng đẹp hơn theo thời gian trong mắt đàn ông. Bằng ứng xử đúng mực, sự thấu hiểu, thân thiện, đồng cảm với người khác, bạn sẽ luôn đặc biệt với đàn ông, ngay cả khi không có ngoại hình nổi bật.

Có đam mê

Phụ nữ say mê dáng vẻ của đàn ông khi tập trung làm việc, thì đàn ông cũng mê đắm hình ảnh phụ nữ theo đuổi đam mê. Đàn ông cho rằng đó là nét hấp dẫn khi phụ nữ biết mình muốn gì và nỗ lực không ngừng để có được thứ mình muốn.

Giọng cao

Theo nghiên cứu khoa học, phụ nữ có chất giọng cao quyến rũ và tươi trẻ sẽ có sức hấp dẫn với đàn ông hơn.

Nhịn nhường khi cần

Đàn ông không thích kiểu phụ nữ quá cố chấp và thích hơn thua. Họ thích phụ nữ biết thỏa hiệp, nhịn nhường khi cần.

Yêu trẻ con

Đây là đặc điểm thể hiện khả năng làm mẹ của phụ nữ. Đàn ông thích kiểu phụ nữ thích trẻ con, sẽ mang đến cho anh ấy cảm giác có một người vợ giỏi chăm sóc con cái.

Son đỏ

Màu son đỏ thường cho đàn ông cảm giác hồi hộp - Ảnh minh họa: Internet

Màu son đỏ thường cho đàn ông cảm giác hồi hộp. Và nếu kết hợp cách trang điểm và trang phục gợi cảm, bạn sẽ như “dồn ép” đàn ông bằng sự quyến rũ của mình.

Có khiếu hài hước

Phụ nữ có khiếu hài hước thường cho đàn ông cảm giác thoải mái khi bên cạnh.

Biết tận hưởng cuộc sống

Đàn ông không thích kiểu phụ nữ quá ích kỷ. Nhưng biết tận hưởng cuộc sống là điều đàn ông thích ở phụ nữ bản lĩnh và độc lập.