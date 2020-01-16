Đàn ông có thể từng yêu bạn sâu đậm, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được bạn. Nhưng cũng chính họ sẽ rời xa bạn dứt tình và phũ phàng nhất. Tình yêu của đàn ông từng lớn lao thế nào cũng có thể không còn. Và bạn sẽ bị đàn ông bỏ rơi nếu phạm phải những tính cách họ cực kì ghét.

Dù rằng phụ nữ làm đẹp cũng cần bỏ thời gian, công sức và tiền bạc. Nhưng đừng lạm dụng việc làm đẹp. Đừng là người vợ không thích nấu ăn chỉ vì sợ làm màu sơn móng tay bị tróc. Đừng là người vợ chỉ biết đến spa làm đẹp, mua sắm quần áo mỹ phẩm mà không thể nấu một bữa cơm cho chồng con. Đàn ông thích phụ nữ biết làm đẹp, đàn ông hết yêu vì phụ nữ chỉ biết mỗi việc làm đẹp.

Phụ nữ phải học cách làm đẹp , giữ gìn vóc dáng và dung mạo theo thời gian. Vì đặc quyền của phụ nữ là làm đẹp, và phụ nữ đẹp thì chỉ có lợi, không bao giờ thiệt. Có ngoại hình được chăm sóc cẩn thận sẽ giúp đàn bà quyến rũ, hấp dẫn hơn. Không chỉ vậy, khi ngắm mình xinh đẹp, được người khác công nhận, phụ nữ cũng sẽ tự tin hơn. Và đặc biệt, phụ nữ làm đẹp cũng là cách để giữ chồng.

Hãy là một người vợ biết chăm chút bản thân nhưng cũng biết lo toan cho gia đình. Bởi sẽ không người đàn ông nào chấp nhận được việc vợ bỏ bê gia đình chỉ vì muốn làm đẹp cho chính mình.

Không muốn cùng chồng san sẻ gánh nặng trong gia đình

Thực tế, nhiều người phụ nữ có suy nghĩ đàn ông nuôi vợ là chuyện đương nhiên, đàn ông không nuôi được vợ chính là kém cỏi. Vì thế, khi đã lấy chồng, họ chỉ ở nhà và đợi chồng đem tiền về. Nhưng kiểu phụ nữ này không thích trông con, chỉ thích hẹn hò bạn bè. Họ cũng không muốn nấu nướng, để chồng con ăn tạm cơm ngoài. Hơn nữa, họ còn muốn chồng kiếm tiền để đáp ứng nhu cầu mua sắm, ăn chơi của họ. Với họ, như thế mới là người đàn ông giỏi giang, đem đến hạnh phúc cho vợ.

Đàn ông sợ kiểu phụ nữ không thích kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, đây là mẫu phụ nữ không muốn độc lập tài chính, và chỉ giao nhiệm vụ chi trả, kiếm tiền cho đàn ông. Không chỉ vậy, họ cũng không phù hợp để làm vợ. Họ không muốn cùng chồng gánh vác trách nhiệm với gia đình. Nếu lấy phải người vợ thế này, đàn ông dù từng yêu thương đến mấy cũng có ngày “bỏ chạy”. Vì không ai thích nuôi ai cả đời, họ sẽ thấy áp lực và mệt mỏi. Huống hồ phụ nữ thế này về lâu về dài sẽ kém sức hút với đàn ông.

Quá coi trọng vật chất

Tình yêu hay cuộc hôn nhân nào muốn bền vững cũng cần yếu tố tiền bạc. Không có tình yêu nào thiếu tiền bạc mà lâu dài. Cũng như không có tình yêu nào chỉ dựa trên sự thu hút vật chất mà bền vững. Phụ nữ có thể sợ thiếu tiền, nhưng phụ nữ quá ham vật chất sẽ không có sức hấp dẫn với đàn ông. Tiền bạc có thể quan trọng thật nhưng sự tử tế, thật tâm của một người còn quý giá hơn thế.

Đàn ông đủ khôn ngoan để tìm kiếm người phụ nữ có chiều sâu tâm hồn. Với đàn ông, phụ nữ quá coi trọng vật chất là người nông cạn, không có nội hàm. Một khi phát hiện người bên cạnh là kiểu phụ nữ này, đàn ông sẽ dứt khoát rời đi, không thích lưu luyến.

Nếu không muốn bị đàn ông bỏ rơi, đánh mất người tốt và chân thành, phụ nữ hãy yêu thật lòng và chân thành nhất - Ảnh minh họa: Internet

Và đặc biệt, đàn ông cảm thấy bị tổn thương tự trọng khi bị bạn gái hay vợ liên tục nhắc về tiền. Nếu đó là người phụ nữ có nhan sắc, đàn ông sẽ có nỗi sợ bị bỏ rơi. Và họ không hề thích cảm giác bất lực đó, vì thế họ sẽ nói lời chia tay trước để tránh mất thể diện.

Nếu phụ nữ muốn tiền bạc của đàn ông, hãy chấp nhận rằng họ sẽ rời đi khi không còn muốn cho bạn tiền. Nếu bạn muốn trái tim của đàn ông, hãy cho đi những gì họ muốn ở tình cảm của bạn. Tình yêu là sự cho và nhận, không phải là tình yêu thì mọi trao đổi đều có thời hạn. Nếu không muốn bị đàn ông bỏ rơi, đánh mất người tốt và chân thành, phụ nữ hãy yêu thật lòng và chân thành nhất. Vì những gì xuất phát từ trái tim cũng sẽ được đền đáp tương xứng.