5 hành động đơn giản giúp bạn ‘bỏ độc’ đàn ông cả đời không dám rời nửa bước

Phụ nữ yêu 14/01/2020 05:03

Có những cách khiến đàn ông như bị “trúng độc” của bạn, cả đời chỉ yêu và nghĩ tới bạn. Vợ thông minh biết cách giữ chồng bằng những hành động này.

Đây là cách giữ chồng đơn giản mà hiệu quả, khiến anh ấy một bước cũng không muốn rời khỏi bạn!

Giữ khoảng cách

Đàn ông là sinh vật ham chinh phục và nhanh chán khi dễ có. Dù là trong cuộc sống, công việc hay tình yêu cũng thế, khi có được hoàn toàn thứ gì, đàn ông thường thiếu “cảnh giác” và giữ gìn. Chỉ khi họ cảm thấy những thứ đó có nguy cơ bị cướp lấy hay không còn, cảm giác sợ mất mới khiến họ lo giữ. Và với những gì còn làm đàn ông say mê, tò mò, muốn khám phá hơn, họ mới tràn đầy nhiệt huyết và đắm say.

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Phụ nữ muốn giữ chồng lâu dài thì phải giữ được khoảng cách nhất định để tạo sức hút với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ muốn giữ chồng lâu dài thì phải giữ được khoảng cách nhất định để tạo sức hút với chồng. Thứ nhất, hãy độc lập trong tài chính và tinh thần. Bạn có quyền xài tiền của chồng, nhưng cũng đừng quên kiếm tiền. Bạn có chồng để sẻ chia, thấu hiểu, nhưng đừng phụ thuộc hết buồn vui vào chồng.

Thứ hai, hãy giữ vài mấu chốt bí ẩn để đàn ông phải khám phá. Một người đàn bà quyến rũ với chồng thường có những bí mật nho nhỏ trong tính cách, suy nghĩ, giới hạn riêng. Chính những điều đó khiến đàn ông say mê khó rời.

Đừng đợi và cũng đừng trả lời tin nhắn ngay lập tức

Sai lầm của phụ nữ trong tình yêu là để đàn ông biết họ đang được đợi chờ. Họ nghĩ rằng như thế đàn ông sẽ thấy có lỗi. Nhưng kỳ thực, đàn ông lại thấy bạn quá “dễ dãi” và phụ thuộc vào họ khi yêu. Từ đó đàn ông sẽ nhanh chán hơn.

Phụ nữ muốn giữ chồng, hãy để anh ta đợi bạn, hơn là chờ anh ta. Khi nhắn tin, đừng trả lời ngay. Nếu chồng về muộn, hãy đi ngủ sớm. Hãy để đàn ông nghĩ rằng bạn không quá cần anh ta. Và nếu chồng không xuất hiện đúng lúc, có thể bạn sẽ có lúc quên đi cả anh ta. Cách giữ đàn ông hiệu quả nhất là để họ chủ động nhớ mong và muốn bạn cần họ.

Khi gọi điện thoại

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 Đàn ông cũng thích nghe “ngọt”, và một người vợ thông minh sẽ biết chồng muốn nghe điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Dù là yêu bao lâu thì khi gọi điện cho nhau, bạn vẫn có thể dùng giọng điệu, câu từ để khiến trái tim chồng rộn ràng vì bạn. Đặc biệt là khi chồng đi công tác xa, đừng ngại những cuộc gọi để khiến chồng muốn trở về bên bạn sớm hơn. Bạn có thể nói những lời yêu thương, nhớ mong, và đừng ngại thể hiện tình cảm dù là vợ chồng bao năm. Đàn ông cũng thích nghe “ngọt”, và một người vợ thông minh sẽ biết chồng muốn nghe điều gì.

Tạo bất ngờ

Một “thủ thuật” không bao giờ là cũ để giữ lửa hôn nhân chính là tạo bất ngờ để đánh tan những nhàm chán trong tình yêu lâu năm. Hãy thử nấu một vài món ăn mới hợp khẩu vị của chồng. Hoặc bất ngờ tặng một món quà mà chồng đã thích từ lâu. Bạn cũng có thể tạo bất ngờ bằng những hành động thể hiện tình cảm nho nhỏ, như những cái ôm, chiếc hôn… hoặc một buổi hẹn hò lãng mạn không báo trước. Đàn ông cũng là sinh vật dễ mềm lòng trước những cử chỉ tình cảm bất ngờ.

Cho anh ấy cảm giác thoải mái, vui vẻ khi về nhà

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Tạo một chốn riêng để đàn ông thôi ham la cà, phụ nữ cũng dần giữ được một vị trí không thay đổi trong tim chồng - Ảnh minh họa: Internet

Những người vợ có chồng chung thủy, yêu thương gia đình tạo không khí trong nhà như một cách giữ chồng đơn giản nhưng bền lâu. Họ luôn cho đàn ông cảm giác muốn về nhà dù đi đâu. Vì khi về nhà, họ luôn thấy thoải mái nhất, vui vẻ khi có vợ thấu hiểu, thư giãn khi không phải nghĩ ngợi gì. Tạo một chốn riêng để đàn ông thôi ham la cà, phụ nữ cũng dần giữ được một vị trí không thay đổi trong tim chồng.

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