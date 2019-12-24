Dù có lấy ai, phụ nữ vẫn phải giữ chặt 3 điều mấu chốt này

Phụ nữ yêu 24/12/2019 05:18

Một người phụ nữ thông minh thì dù lấy ai cũng nắm chắc 3 điều mấu chốt này trong hôn nhân. Không phải để hơn thua với chồng, mà là để bảo vệ chính mình.

Một người phụ nữ thông minh dù lấy ai cũng nắm chặt 5 điều mấu chốt này.

Độc lập tài chính

Dù bạn có cưới được một người chồng tài giỏi, giàu có đến đâu thì cũng không thể xem nhẹ việc độc lập tài chính. Điều tiên quyết để đảm bảo cho phụ nữ sự công bằng trong hôn nhân chính là tự chủ tài chính. Có như thế thì bạn mới được chồng tôn trọng, mới có quyền lên tiếng trong gia đình.

phu nu thong minh 3
Một người phụ nữ thông minh luôn độc lập tài chính trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân là một câu chuyện dài, không đoán định được biến cố lúc nào sẽ đến. Nếu có lúc chồng bạn gặp khó khăn thì bạn vẫn có thể nói với anh ấy rằng vẫn còn có bạn cùng anh ấy gánh vác. Nếu không, trong mắt chồng bạn sẽ luôn luôn là một kẻ “ăn hại”, không thể giúp đỡ gia đình.

Ngay cả trong cuộc sống bình thường, hai người cùng cố gắng vẫn tốt hơn là để một người ngược xuôi. Bản thân phụ nữ khi ra ngoài kiếm tiền cũng không ngừng phát huy giá trị của bản thân, sẽ không bị bỏ lại bởi tháng ngày chỉ biết bếp núc, con cái.

Quyền nuôi dạy và giữ con bên mình

Phụ nữ khi lấy chồng sinh con là vì chính mình đầu tiên, và nuôi dạy con cũng phải vì bản thân. Đừng nghĩ rằng bạn sinh con cho chồng, và giao hết quyền ý kiến dạy dỗ con cho chồng quyết. Con là của bạn, bạn có trách nhiệm với con, bạn cũng có quyền lên tiếng để nuôi dạy con tốt hơn. Bởi thế, trước khi sinh con, hãy thống nhất với chồng về quan điểm nuôi dạy con, mong muốn được cùng chồng dạy dỗ con nên người.

Và nếu không may hôn nhân có đổ vỡ, một người đàn bà khôn ngoan cũng sẽ có chuẩn bị để giữ con bên mình. Chồng thì có thể bỏ, nhưng con thì nhất định phải là của mình.

Lên tiếng đồng ý hoặc từ chối

phu nu thong minh 2
Đừng để bất kì ai áp đặt rằng bạn luôn đồng ý mọi thứ. Vì nếu như thế, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội từ chối - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, người vợ dại nhất chính là luôn im lìm để chồng xem đó là sự đồng ý hiển nhiên. Hãy học cách lên tiếng, dù là đồng ý hay từ chối cũng đều phải rõ ràng quan điểm của bản thân. Nếu bạn không thích, hãy để chồng biết. Nếu bạn đồng ý, cũng hãy giải thích. Đừng để bất kì ai áp đặt rằng bạn luôn đồng ý mọi thứ. Vì nếu như thế, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội từ chối. Mà không thể từ chối thì phụ nữ chỉ chuốc thiệt thòi trong hôn nhân.

Không bao giờ coi gia đình là tất cả

Người vợ truyền thống thường có suy nghĩ đặt gia đình lên đầu tiên. Họ cho rằng chồng con là cả thế giới của họ. Nhưng chính vì suy nghĩ này mà phụ nữ sẽ khổ tâm trong hôn nhân. Họ hy sinh bản thân vô điều kiện vì chồng con.

Nhưng nếu những gì phụ nữ cho đi không được ghi nhận như cách họ muốn, họ sẽ dễ thất vọng và mệt mỏi. Hay nếu biến cố xảy ra, hôn nhân không còn, phụ nữ lúc đó như chẳng còn điểm tựa.

Phụ nữ muốn hạnh phúc trong hôn nhân, phải có sự độc lập nhất định về niềm vui, hạnh phúc của bản thân. Bạn không sống ích kỷ cho riêng mình, nhưng cũng đừng sống chỉ vì gia đình.

Không quá rộng lượng với bạn đời

phu nu thong minh 1
Mấu chốt quan trọng nhất cho hạnh phúc của phụ nữ nằm ở 4 chữ: phải thương lấy mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi làm vợ thường mang tâm lý bao dung cho chồng. Nhưng sự rộng lượng này cũng phải có giới hạn. Đặc biệt là khi bị phản bội, đừng mặc nhiên để chồng không còn tôn trọng vợ.

Phụ nữ có thể giả ngu ngơ để bỏ qua những điều nhỏ nhặt trong hôn nhân. Nhưng với những sai lầm lớn, lặp lại nhiều lần thì đừng làm ngơ. Tha thứ lần đầu cho chồng là nên, nhưng nếu có lần hai lần ba thì chính là dại. Để chồng tổn thương mình lần đầu là bất khả kháng, nhưng có lần hai lần ba thì chính là do mình tự chuốc.

Đôi khi, muốn sống hạnh phúc trong hôn nhân, phụ nữ cũng cần không ít bài học. Để trở thành một người phụ nữ thông minh để hạnh phúc bên chồng cũng không hề dễ. Nhưng hãy nhớ mấu chốt cho hạnh phúc của phụ nữ nằm ở 4 chữ: phải thương lấy mình. Dù lấy ai, trải qua chuyện gì cũng đừng bao giờ quên 4 chữ vàng ngọc đó.

4 tài sản trân quý nhất của phụ nữ tuổi trung niên, càng sớm vun đắp đời càng khởi sắc

4 tài sản trân quý nhất của phụ nữ tuổi trung niên, càng sớm vun đắp đời càng khởi sắc

Tài sản lớn nhất của người phụ nữ tuổi trung niên không phải là nhà cao cửa rộng, cũng không phải là con cái và hôn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn đàn bà thông minh hạnh phúc của phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 45 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này