Dù có lấy ai, phụ nữ vẫn phải giữ chặt 3 điều mấu chốt này

Dù bạn có cưới được một người chồng tài giỏi, giàu có đến đâu thì cũng không thể xem nhẹ việc độc lập tài chính. Điều tiên quyết để đảm bảo cho phụ nữ sự công bằng trong hôn nhân chính là tự chủ tài chính. Có như thế thì bạn mới được chồng tôn trọng, mới có quyền lên tiếng trong gia đình.

Ngay cả trong cuộc sống bình thường, hai người cùng cố gắng vẫn tốt hơn là để một người ngược xuôi. Bản thân phụ nữ khi ra ngoài kiếm tiền cũng không ngừng phát huy giá trị của bản thân, sẽ không bị bỏ lại bởi tháng ngày chỉ biết bếp núc, con cái.

Hôn nhân là một câu chuyện dài, không đoán định được biến cố lúc nào sẽ đến. Nếu có lúc chồng bạn gặp khó khăn thì bạn vẫn có thể nói với anh ấy rằng vẫn còn có bạn cùng anh ấy gánh vác. Nếu không, trong mắt chồng bạn sẽ luôn luôn là một kẻ “ăn hại”, không thể giúp đỡ gia đình.

Quyền nuôi dạy và giữ con bên mình

Phụ nữ khi lấy chồng sinh con là vì chính mình đầu tiên, và nuôi dạy con cũng phải vì bản thân. Đừng nghĩ rằng bạn sinh con cho chồng, và giao hết quyền ý kiến dạy dỗ con cho chồng quyết. Con là của bạn, bạn có trách nhiệm với con, bạn cũng có quyền lên tiếng để nuôi dạy con tốt hơn. Bởi thế, trước khi sinh con, hãy thống nhất với chồng về quan điểm nuôi dạy con, mong muốn được cùng chồng dạy dỗ con nên người.

Và nếu không may hôn nhân có đổ vỡ, một người đàn bà khôn ngoan cũng sẽ có chuẩn bị để giữ con bên mình. Chồng thì có thể bỏ, nhưng con thì nhất định phải là của mình.

Lên tiếng đồng ý hoặc từ chối

Đừng để bất kì ai áp đặt rằng bạn luôn đồng ý mọi thứ. Vì nếu như thế, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội từ chối - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, người vợ dại nhất chính là luôn im lìm để chồng xem đó là sự đồng ý hiển nhiên. Hãy học cách lên tiếng, dù là đồng ý hay từ chối cũng đều phải rõ ràng quan điểm của bản thân. Nếu bạn không thích, hãy để chồng biết. Nếu bạn đồng ý, cũng hãy giải thích. Đừng để bất kì ai áp đặt rằng bạn luôn đồng ý mọi thứ. Vì nếu như thế, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội từ chối. Mà không thể từ chối thì phụ nữ chỉ chuốc thiệt thòi trong hôn nhân.

Không bao giờ coi gia đình là tất cả

Người vợ truyền thống thường có suy nghĩ đặt gia đình lên đầu tiên. Họ cho rằng chồng con là cả thế giới của họ. Nhưng chính vì suy nghĩ này mà phụ nữ sẽ khổ tâm trong hôn nhân. Họ hy sinh bản thân vô điều kiện vì chồng con.

Nhưng nếu những gì phụ nữ cho đi không được ghi nhận như cách họ muốn, họ sẽ dễ thất vọng và mệt mỏi. Hay nếu biến cố xảy ra, hôn nhân không còn, phụ nữ lúc đó như chẳng còn điểm tựa.

Phụ nữ muốn hạnh phúc trong hôn nhân, phải có sự độc lập nhất định về niềm vui, hạnh phúc của bản thân. Bạn không sống ích kỷ cho riêng mình, nhưng cũng đừng sống chỉ vì gia đình.

Không quá rộng lượng với bạn đời

Mấu chốt quan trọng nhất cho hạnh phúc của phụ nữ nằm ở 4 chữ: phải thương lấy mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi làm vợ thường mang tâm lý bao dung cho chồng. Nhưng sự rộng lượng này cũng phải có giới hạn. Đặc biệt là khi bị phản bội, đừng mặc nhiên để chồng không còn tôn trọng vợ.

Phụ nữ có thể giả ngu ngơ để bỏ qua những điều nhỏ nhặt trong hôn nhân. Nhưng với những sai lầm lớn, lặp lại nhiều lần thì đừng làm ngơ. Tha thứ lần đầu cho chồng là nên, nhưng nếu có lần hai lần ba thì chính là dại. Để chồng tổn thương mình lần đầu là bất khả kháng, nhưng có lần hai lần ba thì chính là do mình tự chuốc.

Đôi khi, muốn sống hạnh phúc trong hôn nhân, phụ nữ cũng cần không ít bài học. Để trở thành một người phụ nữ thông minh để hạnh phúc bên chồng cũng không hề dễ. Nhưng hãy nhớ mấu chốt cho hạnh phúc của phụ nữ nằm ở 4 chữ: phải thương lấy mình. Dù lấy ai, trải qua chuyện gì cũng đừng bao giờ quên 4 chữ vàng ngọc đó.