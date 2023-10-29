Hơn cả hòa hợp"chuyện ấy", đây chính là 3 điều đàn ông KHAO KHÁT ở vợ nhất!

Dẫu biết sống chung với gia đình chồng khiến phụ nữ phải chịu khá nhiều áp lực. Không chỉ nỗi lo cơm áo gạo tiền, chị em còn phải nơm nớp lo sợ gia đình chồng hoạnh họe, chỉ canh chừng khi mình phạm lỗi mà trách cứ, dằn vặt.

Trong mắt đàn ông, chẳng có gì hạnh phúc hơn khi ngồi vào mâm cơm tối với không khí hạnh phúc, ấm áp. Các thành viên không ngừng hỏi han về những buồn vui của một ngày làm việc đã qua. Đấy cũng là cách giữ chồng nhàn hạ nhưng hiệu quả đến ngỡ ngàng.

Vậy nhưng, thay vì gồng mình đáp trả hay giữ kẽ với gia đình chồng phụ nữ khôn ngoan cần học cách chung sống hòa bình. Hãy cứ dốc lòng yêu thương, quan tâm bố mẹ chồng thì dần dần bạn sẽ nhận lại sự yêu mến của gia đình chồng.

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Giữ thể diện cho chồng

Với đàn ông, sĩ diện chính là thứ họ sẽ dùng mọi giá gìn giữ, đúng như câu nói “tốt che xấu khoe”. Một người phụ nữ thông minh sẽ luôn biết cách khen ngợi, động viên và khiến chồng hãnh diện về mình.

Một người vợ tinh tế là khi dù giận nhau đến mấy vẫn cố gắng nhẫn nhịn, chờ đến khi về đến nhà mới trao đổi với chồng về những bực dọc trong lòng. Nếu cứ xị mặt giữa chốn đông người, nếu cứ cau có khiến anh ấy khó chịu thì bạn sẽ vô tình khiến mối quan hệ vợ chồng trở nên ngột ngạt.

Thích nấu ăn

Dù cơm hàng cháo chợ có ngon đến mấy cũng chẳng thể thay thế những bữa cơm gia đình đầm ấm. Sau một ngày làm việc vất vả, sau những lăn lộn bên ngoài người chồng nào cũng muốn được ăn những món vợ nấu, được ngồi bên vợ con để được xốc lại tinh thần.

Một người vợ thích nấu ăn sẽ cho chồng cảm giác bình yên khi trở về nhà. Dù vợ nấu ăn không quá xuất sắc, nhưng sự chân thành, nỗ lực vun vén sẽ khiến người chồng yêu vợ hết lòng, cả đời chung thủy.

Ảnh minh họa: Internet

Không ngại thể hiện tình cảm

Muốn đàn ông hiểu mình đang muốn gì, nghĩ gì, phụ nữ cần khéo léo nói cho đối phương biết. Đừng bắt anh ấy phải làm thầy bói để tiên đoán, cũng đừng bắt chàng phải vắt óc suy nghĩ nhưng sau cùng lại hiểu sai ý bạn.

Chị em đừng tiết kiệm lời yêu, cũng đừng ngần ngại trao cho chồng những nụ hôn hay vòng tay ôm thật chặt. Hãy để tình yêu của bạn luôn che chở trái tim anh ấy, khiến chàng viên mãn trong cuộc hôn nhân hạnh phúc của cả hai.