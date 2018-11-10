Hạnh phúc ở đời chính là nằm ở những điều cốt lõi này

Để có cuộc sống như ý muốn nói ra không dễ nhưng cũng không quá khó nếu bạn thật sự hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Các chuyên gia tâm lý khuyến cáo rằng, để có nhiều niềm vui trong bộn bề những lo toan, áp lực, bạn cần rèn luyện cho mình thực hiện được “Bí quyết 3A” sau đây.

Có thể nói, thái độ của một người quyết định chất lượng cuộc sống của người đó. Hãy nghĩ đơn giản là: Đứng trước một vấn đề nan giải hay một chuyện bất đắc chí, giữa một thái độ bi quan, mất hết niềm tin và một thái độ kiên cường, sẵn sàng nỗ lực vượt qua thì cái nào sẽ giúp bạn thành công hơn?

Cùng gặp một vấn đề như nhau nhưng thái độ của mỗi người sẽ khiến những khó khăn trở nên có ý nghĩa khác nhau. Nếu bạn muốn sống mà không hề có bất cứ trở ngại hay thất bại nào, đó là điều không thể. Nhưng nếu bạn có một thái độ lạc quan, tích cực thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và muôn màu muôn vẻ hơn rất nhiều.

Tuy để có một thái độ tích cực không phải là điều dễ dàng, có người bẩm sinh đã như thế thì quá may mắn, nhưng cũng có người đòi hỏi phải trải qua sự rèn luyện và kiên trì của bản thân để hình thành nên thái độ sống đúng đắn. Cho nên nói, ai cũng có thể sống hạnh phúc cả, quan trọng là bạn có đủ quyết tâm để thay đổi thái độ của mình hay không.

“Awareness” – Tri giác

Bí quyết “chữ A” thứ 2 này không phải là nói đến những cảm giác vật lý thông thường, mà nó có ý nghĩa là bạn cần phải hiểu như thế nào là hạnh phúc. Có những người luôn luôn cảm thấy cuộc sống quá bất công và mình là người bất hạnh nhất thế gian. Kiểu người này rất dễ trở nên chán nản, bỏ cuộc chỉ vì một chút trở ngại nhỏ và họ không bao giờ biết thỏa mãn.

Ngược lại, một người có “tri giác về hạnh phúc” nghĩa là họ nhìn ra được từng niềm vui nhỏ bé xung quanh mình. Thậm chí dù đang gặp khó khăn, thất bại, họ cũng tìm được những điều hạnh phúc còn lại. Đối với những người này, họ không ngừng cố gắng vì mục tiêu tốt hơn nhưng cũng rất biết trân trọng những gì mình đang có.

Tập vui với những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, dù ở hoàn cảnh nào, họ đều hiểu bản thân vẫn đang may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người. Từ ý niệm nhạy cảm với hạnh phúc như thế mà họ luôn vững lòng tin để vượt qua mọi khó khăn.

“Authenticity” – Chân thực

Mỗi người đều có những điều chân thực, “sơ khai” nhất của chính mình. Chắc hẳn bạn không quên rằng lúc nhỏ mình đã cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thế nào. Thế nhưng tại sao càng lớn, chúng ta càng cảm thấy áp lực, bất mãn và không hài lòng với cuộc sống? Đó chính là vì bạn nuôi quá nhiều dục vọng mà đôi khi nó không cần thiết hoặc không phù hợp với bạn.

Những người có thể thấu hiểu những ước muốn chân thực và thiết thực nhất của mình luôn dễ dàng tìm thấy niềm vui và sự hài lòng trong cuộc sống. Bất kể là một bước tiến nhỏ nhoi trong quá trình nỗ lực hướng đến mục tiêu cũng trở thành niềm tin, động lực để họ tiếp tục dấn thân về trước.

Chỉ khi bạn nhận định được mục tiêu của mình là gì, và thứ gì không đáng để quan tâm thì cuộc sống mới trở nên ít gian nan hơn. Đừng mơ mộng quá xa vời, cũng đừng cố chấp với những điều ngoài tầm với và không thật sự cần cho bạn. Hãy nhớ rằng, sống tối giản để hạnh phúc hơn.

Đừng bao giờ quên bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn với người gần bạn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Cách sống hạnh phúc nhất nên bắt đầu từ đâu?

Biểu đạt lòng biết ơn với những người gần bạn nhất

Có không ít người luôn hồ hởi, bao dung với người xa lạ nhưng lại vô tâm, đôi khi còn cau có với chính những người thân của mình. Bí quyết để sống hạnh phúc từ những điều thân thiết nhất chính là thể hiện tình yêu và lòng biết ơn của bạn với người thân, với người từng dang tay giúp đỡ bạn.

Nếu ngay cả những người quan trọng và đáng để bạn cảm kích mà bạn còn không biết ơn thì cho dù có thỏa mãn vật chất, hay có mối quan hệ thật rộng, bạn cũng không bao giờ có được niềm hạnh phúc thật sự và ý nghĩa.

Ngừng so sánh

Mỗi người đều có tính cách, khả năng riêng. Nếu bạn luôn luôn so sánh mình với người xung quanh thì bất kể bạn có đạt thành tựu đến đâu, bạn cũng không thể có được niềm vui thật sự vì vốn dĩ bạn không hề biết hài lòng với điều đang có.

So sánh sẽ lấy đi niềm vui sống của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Không ai có thể hiểu được những chuyện mà người trong cuộc trải qua. Cho nên, khi bạn cảm thấy ganh tỵ với ai đó, chưa hẳn là họ đang hạnh phúc thật sự, và biết đâu để có được ngày hôm nay, họ đã phải trả giá như thế nào. Để sống hạnh phúc cuộc đời mình, bạn chỉ cần thấu hiểu bản thân muốn gì, cần gì và nỗ lực vì mục tiêu đó, chứ không phải là luôn ngắm nhìn người khác để sinh lòng đố kỵ hay làm nhụt chí của chính mình.

Học cách tha thứ cho người khác

Con người đôi khi cảm thấy phiền não không phải vì chính mình thiếu năng lực mà vì quá đặt nặng cảm xúc đến từ người xung quanh. Những người luôn sống không vui vẻ chính là người có thói quen phàn nàn, suy tính thiệt hơn và thiếu lòng bao dung trong các mối quan hệ của họ.

Hãy học cách tha thứ cho người khác để bản thân bạn được hưởng sự bình yên trong tâm hồn. Khi bạn tức giận, căm ghét ai đó thì người phải nhận lấy cảm giác khó chịu chính là bạn trước tiên.