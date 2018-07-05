Đàn bà nếu muốn sống hạnh phúc, đừng quên hỏi mình 3 câu này mỗi ngày

Mình đã yêu thế nào, đã sống tốt chưa và có buông bỏ được thứ không thuộc về mình hay chưa?

Bạn đã yêu như thế nào? Cách phụ nữ yêu luôn nói lên một phần cuộc sống của họ. Nếu phụ nữ yêu đủ chân thành, đủ thiết tha, đủ để được tôn trọng, cuộc sống của họ cũng tự khắc xinh đẹp hơn. Ngược lại, khi tình yêu cả phụ nữ chỉ là mù quáng, hay cho nhiều hơn được nhận, hay cam chịu mỏi mệt, thì thực chất cuộc sống của phụ nữ từ đó mà cũng chứa nhiều u buồn hơn. Mỗi ngày, bạn hãy tự hỏi mình, mình đã yêu như thế nào? Đã đủ thiết tha để về sau không hối tiếc? Đã đủ giữ gìn để mất đi không ân hận? Đã đủ thương chính mình trước khi yêu người chưa? Đã đủ vừa để đối phương cũng trân trọng mình hơn? Và ngoài tình yêu đôi lứa, bạn còn nhớ mình phải yêu gia đình, nhớ đến bạn bè và những người quý trọng bạn? Vì đến cuối cùng, bạn hạnh phúc hay không đều một phần nằm ở cách bạn yêu một người, bạn quý trọng những ai cạnh bạn, và cách bạn nuôi dưỡng những tình yêu ấy mỗi ngày.

Vì đến cuối cùng, bạn hạnh phúc hay không đều một phần nằm ở cách bạn yêu một người, bạn quý trọng những ai cạnh bạn, và cách bạn nuôi dưỡng những tình yêu ấy mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet Bạn đã sống tốt ra sao? Sống tốt với phụ nữ phải là một cuộc sống ý nghĩa. Đó là khi bạn mở mắt ra vào mỗi sáng, bạn đã muốn tươi cười với bình minh, thay vì uể oải và khóc lóc. Đó là khi bạn đến chỗ làm vì bạn muốn thực hiện đam mê của mình, hơn là chỉ vì tìm cách để nuôi lấy bản thân. Đó là khi bạn yêu đương vì tình yêu giúp bạn tốt hơn, an yên hơn, bớt đơn độc hơn, thay vì lãng phí thời gian vì một mối quan hệ cạn cùng. Đó là khi bạn nhận ra bạn xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, hơn là cứ quẩn quanh chịu đựng nhiều điều không vui. Phụ nữ, sống tốt còn là sống một cuộc đời đủ an yên và thanh thản. Hạnh phúc đôi khi là từ bình yên nơi lòng dạ mà ra, từ chính suy nghĩ của con người mà có. Phụ nữ có thể tạo bình yên cho mình ngay cả khi từng bước vào giông bão, từ tốn mà trưởng thành sau thương tổn thì đã sống một cuộc đời đáng sống.

Sống tốt với phụ nữ phải là một cuộc sống ý nghĩa - Ảnh minh họa: Internet Bạn đã buông bỏ thứ không thuộc về mình hay chưa? Học cách buông bỏ cũng là một dạng bài học để hạnh phúc với phụ nữ. Mà đã là học thì nào có dễ là ngày một ngày hai. Cũng như rõ ràng, có những cái buông phải mất từng ngày để nới lỏng cố chấp, để buông lơi lòng dạ sâu nặng. Biết là không thể, vẫn cố chấp giữ. Biết là không thuộc về mình, nhưng buông tay lại là điều quá khó. Thật ra đến cuối cùng, điều bạn hối tiếc nhất không phải là những thứ bạn không có được, mà là những điều bạn biết là không thuộc về mình mà vẫn cố chấp. Vì đến cuối đời, bạn sẽ nhận ra, những gì quý giá nhất phải là những thứ thuộc về bạn, chứ không là những gì là của người khác mà bạn tốn bao năm để tranh giành, nắm không buông nổi. Buông bỏ ở đời, nếu bạn không thể học cho trọn thì bạn mãi mãi không thể bình yên nổi, mãi mãi lãng phí không đáng. Buông bỏ ở đời, nếu bạn không thể học cho trọn thì bạn mãi mãi không thể bình yên nổi, mãi mãi lãng phí không đáng - Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, hãy hỏi mình mỗi ngày, liệu đã buông được thứ phải buông chưa? Liệu chính mình đã thôi cố chấp để bình yên chưa? Nếu chưa, hãy từ từ buông từng chút một, thôi cố chấp bất kham. Đừng để đến khi gần đất xa trời, lại tự trách mình tại sao lại cố chấp vì những điều không xứng đáng…

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