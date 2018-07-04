4 kiểu phụ nữ chỉ cần ngồi yên cũng khiến đàn ông ‘đổ rầm rầm’

Phụ nữ yêu 04/07/2018 05:30

Nếu bạn thuộc 1 trong 4 kiểu phụ nữ sau đây thì cứ yên tâm, dù không cần “thả thính”, đàn ông cũng say mê bạn không dứt!

Phụ nữ có thân hình nóng bỏng

Đàn ông luôn yêu bằng mắt, rõ ràng phụ nữ có thân hình nóng bỏng không thoát khỏi sự chú ý của họ. Thậm chí kiểu phụ nữ này còn khiến đàn ông say mê từ ánh nhìn đầu tiên. Phụ nữ chỉ cần có thân hình cân đối, nóng bỏng, cùng khuôn mặt dịu dàng nữ tính thì chắc chắn sẽ khiến khối chàng đứng ngồi không yên.

Thật ra, vóc dáng của phụ nữ không phải thu hút là do trời sinh, mà một phần từ cố gắng và tập luyện. Phụ nữ nên có chế độ ăn uống, tập luyện thích hợp, không chỉ giúp mình khỏe mạnh, còn để bản thân tự tin hơn.

4 kiểu phụ nữ chỉ cần ngồi yên cũng khiến đàn ông ‘đổ rầm rầm’ - Ảnh 1
Phụ nữ nên có chế độ ăn uống, tập luyện thích hợp, không chỉ giúp mình khỏe mạnh, còn để bản thân tự tin hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ quyến rũ, trang nhã

Phụ nữ quyến rũ chính là từ vóc dáng, sự trang nhã trong lời nói hành động. Với đàn ông, phụ nữ ăn mặc hở hang không phải là phụ nữ thu hút nhất. Phụ nữ dù ăn mặc kín đáo vẫn đủ phô bày đường cong, những điểm mạnh trên cơ thể mới là phụ nữ xinh đẹp nhất trong mắt đàn ông. Với đàn ông, vẻ đẹp nóng bỏng tiềm tàng mới là điều khiến họ đứng ngồi không yên.

Không chỉ là biết cách ăn mặc, phụ nữ khéo léo trong cư xử, nhẹ nhàng thanh lịch trong đi đứng lại càng khiến đàn ông say mê.

4 kiểu phụ nữ chỉ cần ngồi yên cũng khiến đàn ông ‘đổ rầm rầm’ - Ảnh 2
Không chỉ là biết cách ăn mặc, phụ nữ khéo léo trong cư xử, nhẹ nhàng thanh lịch trong đi đứng lại càng khiến đàn ông say mê - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có duyên ngầm

Nét duyên ngầm của phụ nữ đôi khi “ăn đứt” cả thân hình nóng bỏng hay nét thanh nhã. Đây chính là nét thu hút khiến đàn ông từ lần gặp đầu tiên đã thấy vương vấn khó quên. Chính là người phụ nữ duyên dáng trong tính cách, lời nói, cách hành xử. Đôi khi chỉ là nét duyên trong nụ cười hiền lành, trong vẻ thoải mái hài hước. Phụ nữ dù có xinh đẹp thế nào mà không có duyên cũng khó lòng giữ được đàn ông. Hơn hết, chỉ cần giữ được nét duyên trong tâm hồn và cư xử, phụ nữ đi đến đâu cũng khiến đàn ông phải “đổ” ngay!

Phụ nữ thông minh, hài hước

Phần lớn đàn ông đều thừa nhận rằng họ luôn thích người yêu hay vợ mình thông minh và hài hước. Với họ, phụ nữ thông minh luôn khiến đàn ông muốn chinh phục và theo đuổi mỗi ngày. Và trong đời sống vợ chồng dễ nảy sinh muộn phiền, căng thẳng từ cuộc sống, sự hài hước của vợ sẽ khiến họ thấy thoải mái hơn. Sự thông minh và hài hước của phụ nữ luôn là nét quyến rũ trong mắt đàn ông.

4 kiểu phụ nữ chỉ cần ngồi yên cũng khiến đàn ông ‘đổ rầm rầm’ - Ảnh 3
Sự thông minh và hài hước của phụ nữ luôn là nét quyến rũ trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Chính sự thoải mái, dễ chịu, thú vị khi ở cạnh một người phụ nữ thông minh sẽ khiến đàn ông cảm thấy thư giãn, mọi mệt mỏi đều tan biến. Đây là lý do đàn ông luôn muốn chọn bạn đời thông minh và hài hước để cùng họ sống hạnh phúc, tích cực nhất.

Với đàn ông, phụ nữ nên hiểu điều họ quan trọng nhất không nằm ở vẻ xinh đẹp như hoa hậu hay nóng bỏng như bất kì cô nàng chân dài nào. Hơn hết chính là khi bạn biết yêu thương và chăm chút cho bản thân. Bạn vẫn có thể quyến rũ theo cách của bạn, từ những nét đẹp bạn tự tin, từ cách ứng xử tinh tế, sâu sắc của bạn. Và chỉ cần bạn có thể tạo một cuộc sống phong phú, tích cực, là chính bạn tốt đẹp nhất thì không có đàn ông nào lại không mê đắm bạn được!

Những thời khắc đàn bà nên hiểu người đàn ông của mình đã đổi thay

Những thời khắc đàn bà nên hiểu người đàn ông của mình đã đổi thay

Dù là khó khăn nhưng nếu có những lúc thế này, phụ nữ đừng dối gạt mình thêm, người đàn ông bên cạnh mình đã thực sự đổi thay rồi!

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ quyến rũ phụ nữ đẹp phụ nữ thu hút

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này