Đời đàn bà dù từng trải qua những gì, cũng hãy một lòng tin vào những điều này

Đàn bà hãy học cách tin vào những điều tốt đẹp, ngay cả khi từng chứng kiến những gì tồi tệ nhất...

Tin vào những điều tốt đẹp Đàn bà sinh ra thường mang lòng dạ yếu mềm. Khi còn nhỏ, đàn bà đều từng tin vào những điều tốt đẹp ở đời. Cho đến khi họ họ bị dối lừa, họ sẽ không còn tin rằng đàn ông tốt vẫn tồn tại. Cho đến khi họ thất bại, họ bắt đầu hoài nghi thành công không thể có. Và cho đến khi họ dần chứng kiến những điều xấu xí của cuộc sống, họ đã thôi không còn tin vào những điều tốt đẹp. Thật ra, cuộc sống cũng như con người thôi, cũng có ưu cũng có khuyết. Quan trọng là dù ưu hay nhược điểm thì con người vẫn phải chấp nhận, hay cuộc đời có khi vui khi buồn thì mới là cuộc đời. Dù ta đã từng chứng kiến những điều không hay thế nào, bị đối xử đau lòng ra sao thì cũng hãy tin vào những điều thật sự ý nghĩa vẫn tồn tại. Như đàn ông tốt vẫn có, dù khó tìm, dù không dễ gặp. Như mọi việc ở đời có lúc khó khăn, cũng có khi suôn sẻ, viên mãn.

Đừng chỉ nghĩ đến những ngày mình không chịu nổi cuộc đời, hãy nghĩ cũng có lúc cuộc đời thật sự rất tốt với mình. Đừng vì vài lần vấp ngã mà không dám đi, càng không dám chạy. Đừng vì vài lần vấp ngã mà không dám đi, càng không dám chạy - Ảnh minh họa: Internet Tin vào cuộc đời Đời công bằng không ở người sinh ra đã ngậm thìa vàng phú quý, người thì lớn lên trong khó khăn. Cũng không phải là người này giàu có, người kia lại không gặp vận may. Đời công bằng chính là khi ai cũng chỉ có trung bình 50 năm để sống, 24 giờ mỗi ngày, và một cuộc đời duy nhất. Đời công bằng cũng chính là niềm vui và bất hạnh của mỗi người phần nhiều chính là do họ quyết định. Như cách mỗi người sống, cách họ đối mặt với buồn đau. Và đời công bằng, chính là khi bạn luôn có quyền quyết định mình muốn sống thế nào, mình phải trở thành người thế nào.

Vì vậy, đừng hỏi vì sao mình không thể bằng ai, khi bản thân mình còn chưa biết mình muốn trở thành người thế nào. Đừng hỏi vì sao mình lại bất hạnh hơn người khác, khi mình còn chưa từng nghĩ mình phải là người hạnh phúc. Quan trọng, chính là mình phải tự công bằng với mình, cho mình quyền được sống hạnh phúc. Quan trọng, chính là mình phải tự công bằng với mình, cho mình quyền được sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Tin rằng hạnh phúc là có thật Hạnh phúc với đàn bà khi nhỏ có thể là những mộng tưởng về chàng hoàng tử và công chúa, về những điều lãng mạn đầy màu sắc. Rồi khi lớn lên, đâu phải ai cũng có một cuộc sống dễ dàng. Hạnh phúc phút chốc sẽ chỉ hóa bất hạnh, dối gạt và thất vọng với đàn bà. Nhưng đàn bà nên hiểu, hạnh phúc ở đời luôn có thật, và là điều đáng để đàn bà chờ đợi nhất trong đời. Nếu bạn từng bất hạnh vì đàn ông, hãy tin vẫn có người xứng đáng đang mong tìm thấy bạn. Nếu bạn từng nghĩ cuộc sống quá nhiều mỏi mệt, hãy tin hạnh phúc chính là khi bạn biết lôi mình ra khỏi những khuôn khổ chật chội, những gò bó của người đời. Hạnh phúc, còn là nằm trong lòng người, tự bình yên mà đủ đầy. Hạnh phúc, còn là nằm trong lòng người, tự bình yên mà đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet Cuối cùng, hãy tin vào chính mình Đàn bà, hãy tin tưởng vào bản thân mình. Dù một ngày nào đó bạn mất trắng niềm tin vào một người đàn ông, mất hết niềm tin của cuộc đời quá nhiều bể dâu, hay mất sạch niềm tin vào mọi thứ, cũng hãy giữ vững niềm tin duy nhất vào chính mình. Vì chỉ có bạn mới biết mình phải bắt đầu từ đâu, đứng lên ở đâu, tin vào điều gì để tiếp tục. Và cũng chỉ khi đủ tin tưởng vào chính mình, bạn mới có thể lại yêu thương một lần nữa, lại đặt lòng tin lần nữa, lại cho mình một cơ hội khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-dan-ba-du-tung-trai-qua-nhung-gi-cung-hay-mot-long-tin-vao-nhung-dieu-nay-288751.html