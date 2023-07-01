'Gừng càng già càng cay', gái mới về nhà chồng học ngay tiền bối tuyệt kỹ giường chiếu này, đảm bảo nghe xong ‘KHIẾP VÍA’ vì quá đỉnh

Phụ nữ yêu 01/07/2023 01:52

Những bí kíp nhỏ dưới đây sẽ khiến chuyện ân ái của các cặp đôi thêm phần thăng hoa.

Dùng hơi thở nóng bỏng để dạo đầu cho chàng

Đàn ông thích bạn dùng hơi thở để quyến rũ anh ấy khi dạo đầu cho chàng. Hãy thở từ từ lên cổ chàng để anh ấy biết bạn đã sẵn sàng cho một cuộc “yêu” đầy nóng bỏng. Thở gần ngực hay thậm chí là dạ dày của chàng. Sự gia tăng của khí nóng gây kích thích và giúp “chuyện ấy” thú vị hơn.

'Gừng càng già càng cay', gái mới về nhà chồng học ngay tiền bối tuyệt kỹ giường chiếu này, đảm bảo nghe xong ‘KHIẾP VÍA’ vì quá đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy biết làm khó chàng

Đàn ông luôn thích chinh phục, vì vậy muốn cuốn hút chàng thì đừng quá dễ dãi. Bởi bản tính đàn ông luôn "cả thèm chóng chán", chính vì vậy hãy thử thách chàng. Hãy biết từ chối và khiêu khích. Đó là tuyệt chiêu giữ chặt đàn ông bên mình mà các "gái hư" thường áp dụng.

Kích thích nhiều điểm nhạy cảm của chồng

Phụ nữ không nên chỉ chăm chút vào "vùng trung tâm" mà quên mất rằng đàn ông còn rất nhiều điểm nhạy cảm khác. Thông thường đàn ông sẽ không nói ra nơi mình muốn được chạm vào như phụ nữ. Tuy nhiên, ngoài những điểm nhạy cảm thông thường thì ngực, gương mặt, bắp đùi cũng là những nơi kích thích đàn ông.

'Gừng càng già càng cay', gái mới về nhà chồng học ngay tiền bối tuyệt kỹ giường chiếu này, đảm bảo nghe xong ‘KHIẾP VÍA’ vì quá đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích nói chuyện trong khi yêu

Nói chuyện trong khi “yêu” giúp các chàng cảm thấy nóng bỏng và quyến rũ hơn. Bạn có thể nói với anh ấy mọi thứ. Dễ dàng nhất hãy bắt đầu bằng việc khen ngợi anh ấy và nói với anh ấy rằng bạn yêu anh ấy rất nhiều.

Tuy nhiên, bạn nên tránh các chủ đề gây mất hứng như chuyện tiền nong, xung đột và mâu thuẫn gia đình.

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Phái nữ bất ngờ đưa mình vào thế chủ động trong cuộc hoan lạc là cách tạo sự mới mẻ cho bạn tình. Ngoan đúng chỗ, hư đúng lúc là bí quyết cho chị em luôn thu hút, hấp dẫp đối phương.

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